『STRICT-G』×『GUNDAM CARD GAME』コラボTシャツが登場！

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部では、2026年1月31日（土)より、『GUNDAM CARD GAME』とのコラボレーションTシャツを、バンダイナムコ Cross Store3店舗（越谷レイクタウン店、名古屋店、博多店）内の「STRICT-G」店舗限定で販売いたします。

『GUNDAM CARD GAME』コラボレーションTシャツ第一弾の展開となります。今回は『機動戦士ガンダム 水星の魔女』よりガンダム・エアリアル（パーメットコア・シックス）と、『機動戦士ガンダムUC』よりユニコーンガンダム（デストロイモード）の2種が登場いたします。フロントにはカードで使われているグラフィックを大々的にプリントし、右下にLv.（レベル）やコストをあしらったデザインとなっています。バックには『GUNDAM CARD GAME』ロゴを採用しています。

■STRICT-G GUNDAM CARD GAME『機動戦士ガンダム 水星の魔女』Tシャツ

ガンダム・エアリアル（パーメットスコア・シックス）

・価格 ：各5,500円(税込)

・商品サイズ ：M/L/XL/XXL

・カラー ：ブラック

・商品素材 ：綿100％

・生産エリア ：中国

■STRICT-G GUNDAM CARD GAME『機動戦士ガンダムUC』Tシャツ

ユニコーンガンダム（デストロイモード）

・価格 ：各5,500円(税込)

・商品サイズ ：M/L/XL/XXL

・カラー ：ブラック

・商品素材 ：綿100％

・生産エリア ：中国

＜バンダイナムコ Cross Store3店舗限定販売：2026年1月31日（土）＞

■STRICT-G バンダイナムコ Cross Store 越谷レイクタウン店

所在地 ：埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1 イオンレイクタウンmori 3F

営業時間 ：10:00～21:00

電話番号 ：0570-076505

■STRICT-G バンダイナムコ Cross Store 名古屋店

所在地 ：愛知県名古屋市西区二方町40番 mozo ワンダーシティ 4F

営業時間 ：10:00～21:00

電話番号 ：0570-076581

■STRICT-G バンダイナムコ Cross Store 博多店

所在地 ：福岡県福岡市博多区住吉1丁目2-74 キャナルシティ博多 サウスビルB1F

営業時間 ：10:00～21:00

電話番号 ：0570-076562

（ナビダイヤルでのお繋ぎになります。受付時間：11:00～17:00）

＊詳しくは店舗へ直接お問い合わせください。

※在庫は常に変動をしておりますので、ご来店いただいた時点でご希望の商品が完売している場合もあります。ご了承ください。

※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

■「STRICT-G(ストリクト ジー)」とは

『機動戦士ガンダム』の世界観を取り入れた、“COOL JAPAN”を象徴する本格的なメンズアパレルショップとして、2012年4月に『ガンダムフロント東京店』、『NEOPASA静岡店』の2店舗を同時期にオープン。現在は国内４店舗にて、日本を代表するブランドとのコラボレーションや、オリジナル商品などを多数展開しております。

STRICT-G公式サイト https://www.strict-g.com/

■「GUNDAM CARD GAME(ガンダムカードゲーム)」とは

多種多様なガンダムシリーズ作品からモビルスーツやパイロットたちが参戦し、自分だけのデッキを構築して戦いを繰り広げる最新のトレーティングカードゲームです。1月31日には『機動戦士ガンダム00』や『機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争』などをはじめとする様々なカードが収録される、最新のブースターパック「Steel Requiem[GD03]」を発売。

『ガンダムカードゲーム』公式サイト

https://www.gundam-gcg.com/jp/

『ガンダムカードゲーム』公式X

https://x.com/GUNDAM_GCG_JP

■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/