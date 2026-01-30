横浜市立大学 × パーキングサイエンス,共同研究発表会を2月6日（金）開催

パーキングサイエンス株式会社

【無料】ポイ活機能付き駐車場検索アプリ「P-Collection/ピーコレクション(以下P-Collection)」と駐車場専用マーケティングシステム「Park-Labo/パークラボ(以下Park-Labo)」を運営する、パーキングサイエンス株式会社（本社：神奈川県藤沢市 代表取締役：井上直也）は、横浜市立大学 国際教養学部 観光マネジメント研究室（有馬貴之ゼミ）との「駐車場データを活用したオーバーツーリズム課題解決に関する共同研究」の成果を発表する共同研究発表会 を、2026年2月6日（金）に開催いたします。

本発表会は、行政・観光関係者・メディアの皆さまを対象に公開で実施し、観光地が抱える渋滞・混雑・人流集中 といった課題に対し、「駐車場データ」という新しい視点からの解決アプローチをご紹介します。

参加申し込みフォーム :https://forms.gle/2QXkEqbfVJENJAw96

【参加申し込みURL】

https://forms.gle/2QXkEqbfVJENJAw96

(2月5日（木）23:59 申し込み〆切)



■ 発表会開催の背景

近年、全国各地の観光地ではオーバーツーリズムによる交通渋滞、駐車場不足、住民生活への影響が顕在化しています。

本研究は、「駐車場をどこに配置すれば渋滞を緩和できるのか」という学生の卒業研究を起点に、大学の観光学的知見と、パーキングサイエンスが保有する全国約83％を網羅する駐車場データを掛け合わせ、観光と地域生活が共生できる人流設計 を検証するものです。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000113739.html



■ 発表会の見どころ

・駐車場データと渋滞データを用いた 具体的な研究成果の公開

・観光学 × モビリティ × データによる 新しい観光モデルの可能性

・学生・大学・企業が連携する 実践的な産学連携事例

・今後の 自治体・観光協会との実証実験構想

■ 当日のプログラム（予定）

日時：2026年2月6日（金）14:00～15:30

会場：横浜ランドマークタワー７F NANA Lv.内 横浜市立大学みなとみらいサテライトキャンパス

タイムテーブル：

13:30～14:00 受付

14:00～14:10 ご挨拶

14:10～14:30 横浜市立大学 学生による研究発表

14:30～14:45 有馬准教授 × 井上 対談

14:45～14:55 質疑応答

14:55～15:00 フォトセッション

15:00～15:30 名刺交換会

■ こんな方におすすめです・観光地の渋滞・混雑対策に課題を感じている 自治体・観光協会

・オーバーツーリズム、サステナブルツーリズムを取材したい メディア関係者

・観光 × モビリティ × データ活用に関心のある 研究者・事業者



■大学紹介

公立大学法人横浜市立大学

創立：1928年

所在地：横浜市金沢区瀬戸22-2

理事長：近野 真一

Web: https://www.yokohama-cu.ac.jp/

横浜市立大学は、5 学部、6 研究科、附属2 病院を擁する総合大学として、開国・開港の地、横浜にふさわしく、豊かな教養と高度な専門性を備えた世界で活躍できる人材を育成しています。国際都市・横浜における教育・研究・医療の拠点となることを使命とし、社会の発展に寄与し市民の誇りとなる大学を目指しています。

■会社概要

会社名: パーキングサイエンス株式会社

設立: 2022年9月

本社所在地: 神奈川県藤沢市片瀬3丁目2-1

代表取締役: 井上直也

事業内容

・【無料】ポイ活機能付き駐車場検索アプリ「P-Collection」の企画・運営

・【駐車場事業専用】エリアマーケティング分析システム「Park-Labo」の開発・提供

・P-Collection提携サービスの開発・提供

・P-CollectionAPI、駐車場データベースサービスの提供

■パーキングサイエンス株式会社のミッション・ビジョン

ミッション：世の中の駐車場をデータベース化する

ビジョン：共有価値を創造し駐車場データで八方よしを実現する

パーキングサイエンス株式会社は、駐車場業界およびモビリティ社会が抱える課題に対し、駐車場データサイエンスを活用したソリューションを提供します。

収集したデータを業界に循環・還元し、共有価値を創造することで「八方良し」を実現し、業界の発展に貢献します。

本件に関するお問い合わせ

パーキングサイエンス株式会社

TEL: 070-1544-7772 （担当：井上）

Email: pr@parkingscience.net

URL: https://www.parkingscience.net/

