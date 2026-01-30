日本旅行グループ、法人向け出張管理サービス「出張なび」を WOVN.io で英語・中国語対応

Wovn Technologies株式会社

Wovn Technologies株式会社（以下 WOVN）が提供する Web サイト多言語化 AI ソリューション『WOVN.io（ウォーブン・ドットアイオー）』が、株式会社日本旅行のグループ会社である株式会社日本旅行コーポレートソリューションズ（本社：大阪府守口市、代表取締役社長：辻本直哉、以下 NCS）が開発・提供する『出張なび』に導入され、日本語に加え英語、中国語（簡体字）での公開が開始されました。多言語対応により、外資系企業や外国人従業員比率の高い企業を含む、より多様な企業のニーズに応えるとともに、システムとしてのさらなるサービス拡大を目指されます。

■外資系企業をはじめ、多言語対応がシステム導入の要件となるケースが増えていた

「出張なび」は、法人向けの出張分野に特化したサービスとして、業種・規模を問わず多くの企業に利用されています。近年、特に外資系企業や公的機関などとのやりとりの中で「外国語対応」が要件として含まれるケースが増加しており、多言語化のニーズが高まっていました。

一方で、多言語対応を行うためには、言語ごとのシステム開発や翻訳会社とのやりとり、さらに翻訳した内容をシステムに反映するための追加コストなどが発生します。また発生の都度、見積もり依頼や発注などの手続きが必要となるため、運用面の負担も大きくなります。その上、出張なびはユーザーによって表示内容が異なる動的なシステムであり、ユーザーによってはチケット手配等に関する緊急性の高いお知らせが表示されることもあるため、すべての情報をリアルタイムに多言語で運用することが難しい状況にありました。

こうした背景のもと、開発工数をかけずにリアルタイムな多言語運用を実現できる手段として、WOVN.io を導入いただきました。簡単に導入でき、運用にも手間をかけることなく、ユーザーへのさらなる価値提供を実現できるソリューションとして評価いただいています。

■導入の容易さと自動翻訳による運用効率化が WOVN.io 導入の決め手に

WOVN.io を採用いただいた主な決め手は以下の3点です。

- 1行のスクリプト挿入で、簡単に多言語化可能WOVN.io は、既存のシステムにたった1行のスクリプトを導入いただくだけで多言語化が可能です。大規模なシステム開発の工数やコストをかけることなく、簡単かつスピーディに多言語化を実現できる点を評価いただきました。- 国際特許の「自動検知・自動翻訳」技術により、運用を自動化30の国・地域で特許を取得する「自動検知・自動翻訳」技術で、出張なびのような動的コンテンツを含む更新頻度の高いシステムであっても、元コンテンツの更新に合わせてリアルタイムな多言語運用が可能です。- わかりやすい UI/UX で非エンジニアでも簡単に操作可能たとえばシステムの中に翻訳対象外としたいコンテンツがある場合は、WOVN.io の管理画面上から対象箇所を簡単に指定することができます。また、「ライブエディター」機能により翻訳後のブラウザ画面を確認しながら、翻訳修正も可能です。ソースコードに触れることなく、WOVN.io 上で様々な操作が可能な点を評価いただきました。

■導入システムについて

「出張なび」を日本語から英語・中国語（簡体字）に多言語化しています。ニーズの高い言語であることに加え、類似の他サービスと比較した際にも強みとなる点から、今回の2言語を選定しています。

■今後の展望

現在は2言語の導入で運用を行っていますが、今後は利用企業のニーズに応じて、東南アジア圏の言語追加や、申請から承認までのワークフローに対応した別サービス「出張なび Nova」への多言語展開等も検討していく予定です。

WOVN は、業務システムやサービスにおける多言語対応を通じて、企業や組織がより多様な利用者に向けて円滑に情報を届けられる環境づくりを、今後も支援してまいります。

■WOVN.io について（ https://mx.wovn.io ）

WOVN.io は、「企業のグローバリゼーションを、AI で加速する」をミッションに、Web サイトを最大45言語・79のロケール（言語と地域の組み合わせ）に多言語化し、海外戦略・訪日外国人・在留外国人対応を成功に導く多言語化 AI ソリューションです。大手企業をはじめ18,000サイト以上へ導入されています。既存の Web サイトに後付けすることができ、多言語化に必要なシステム開発・多言語サイト運用にかかる、不要なコストの圧縮・人的リソースの削減・導入期間の短縮を実現します。

