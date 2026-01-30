「LIVING＆DESIGN 2026」へ高機能スマートロック「ZEUS 11J」を出展

株式会社トーシンパートナーズホールディングス

「不動産の新たな価値を創造し、一人ひとりの豊かな暮らしと、活力ある社会を実現する」というミッションを掲げ、投資用不動産の企画・開発、販売、そして管理までをグループ全体で手がける株式会社トーシンパートナーズホールディングス（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：小笠原 一義）傘下の株式会社LENZ DXは、2026年2月4日～6日の3日間、「LIVING＆DESIGN 2026」へ、高機能スマートロック「ZEUS 11J」を出展いたします。

■ 出展概要

・展示会名：「LIVING＆DESIGN 2026」

・会期：2026年2月4日～6日

・場所：東京ビッグサイト西1・3・4ホール アトリウム／ブース番号：西4-T47-07

・時間：10:00～18:00 （但し、最終日は17時まで）

▼ 展示会公式サイト：https://www.living-and-design.com/visit2026sp/index.htm

▼ LENZ DX公式サイト：https://lenzdx.co.jp/

■暮らしの動線に寄り添うプロダクトとして、住空間の価値向上を提供

「LIVING＆DESIGN 2026」は、住空間の新しいコンセプトとの出会いとビジネスチャンスを生み出す国際見本市です。2026年2月4日～6日の3日間にわたって、東京ビックサイト西展示棟（西1・3・4ホール、アトリウム）にて開催されます。この度LENZ DXは、暮らしの動線に寄り添うプロダクトとして住空間の価値向上を提供するため、本展示会へ高機能スマートロック「ZEUS 11J」を出展いたします。

不動産分野では、ライフスタイルの多様化に伴い、生活の利便性や物件の価値向上に対するニーズが多く見受けられ、従来の設備や運用のままでは、細やかな要望に応えるのが難しくなっています。こうした中、入居者体験の向上と運用効率化を両立するソリューションとして、スマートロック含めたIoT機器の導入に対する期待が高まっています。

「ZEUS 11J」は住空間に自然に溶け込む優れたデザイン性を有しながら、多彩な解錠機能を持つことが特徴で、多くの方にご好評をいただいております。展示会当日は実際の機器に触れる体験ができますので、ご来場になる皆様は、ぜひLENZ DXのブースへお立ち寄りください。

▼ ZEUS 11J 特設サイト：https://www.lenzdx.co.jp/smartrock/

■優れたデザイン性と多彩な機能性を持つ「ZEUS 11J」

「ZEUS 11J」は既存ドアに後付けでき、穴あけなどの工事は不要で取り付けられます。スマートフォンをはじめ、ICカード、暗証番号での解錠が可能となり、鍵の受け渡しや交換の手間・コストを削減。また、家族やゲスト、業者に時間・期間限定のワンタイムパスワードを発行でき、入退室ログの確認ができます。

原状回復が可能なスマートロックであり、賃貸物件やマンション、民泊施設に最適です。住空間に自然に溶け込む優れたデザイン性と多彩な機能性を持つため、住空間の価値向上に貢献します。

当社はこれからもテクノロジーの力を活用した革新的な技術とサービスを通じ、より良い住環境づくりに尽力してまいります。

■トーシンパートナーズ関連サイトURL

【株式会社LENZ DXについて】

本社：〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-33-5

代表者：代表取締役社長 小笠原 一義

設立：2000年7月3日（創業 1989年）

電話番号：0422ｰ21ｰ7771

URL：https://lenzdx.co.jp/

事業内容：不動産の総合管理・コンサルティング

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社LENZ DX

担当者名：大平

TEL：0422ｰ21ｰ7771