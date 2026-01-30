ラジコン草刈機「RCSP540」発売のお知らせ

株式会社オーレック

2026年4月、株式会社オーレック（本社：福岡県八女郡広川町）は、ラジコン草刈機「RCSP540」の発売を開始します。

本製品は、現在販売中の「RCSP530A」のモデルチェンジで、操作性と作業性をさらに高めています。遠隔操作により、作業者は安全な場所から操作でき、長い傾斜地やソーラーパネル下、枝下など人が入りにくい場所でも安心して草刈り作業を行うことができます。

新たに8枚フリーナイフを採用し、草を細かく粉砕することで、より美しい刈跡を実現しました。また、45度までの傾斜に対応した設計により、中山間地域の急傾斜地での草刈り作業において、作業者の安全確保と効率化の向上を両立します。

なお、2026年4月の発売に先立ち、2月25日から開催される「AGRIEXPO新潟」にて実機をご覧いただけます。

■AGRI EXPO 新潟2026公式サイト：https://agriexpo.jp/

製品ページ：https://www.orec.co.jp/product/rcsp530/

■開発背景

農業従事者の高齢化や減少が進む中、夏場の熱中症リスクや傾斜地での転倒リスクなど、危険を伴う草刈り作業において、軽労力かつ省力化を実現する草刈機の需要が年々高まっています。

特に中山間地域では担い手不足が深刻化しており、急傾斜地や足場の不安定な場所での草刈り作業では、作業者の安全確保と効率化が重要な課題となっています。

オーレックはこれらの課題に応えるべく、45度の傾斜地でも遠隔操作で安全に草刈りができるラジコン草刈機を開発。

現場の声をもとに操作性や作業性の改良を重ね、今回RCSP540として発売いたします。

■主な改良点・特長※RCSP5301．高レスポンス制御

新モータードライバ採用により、プロポ操作と機体動作の時間差を解消し、思いのままの草刈り作業を実現。石などの障害物を避ける時や木の周りを刈る時など、細かな操作が必要な場面でも、操作に合わせて機体が動作し、より快適な草刈り作業を行えます。

2．刈跡をきれいに仕上げるフリーナイフ8枚搭載

8枚のフリーナイフがロータリー内で草を細かく粉砕し、刈跡を綺麗に仕上げます。また、草刈り時の衝撃を吸収し、機械へのダメージを軽減します。

3．作業アシスト機能

AMS（アンチ・ミスファイヤー・システム）機能を搭載し、エンジン回転数の低下を自動検知して速度を調整。草刈作業時の過負荷によるエンジンストップを軽減します。今回のモデルチェンジでは、検知精度および減速制御を改良し、従来よりエンジンストップを抑制します。さらに、傾斜アシスト機能は調整がしやすくなり、傾斜地での直進走行が一段と安定します。最大車速は3段階で調整可能で、作業者や圃場に合わせた快適な作業を実現します。

４．傾斜に強い足回り設計

独自設計のラグパターンが地面をしっかり捉え、傾斜地でも高い駆動力を発揮。安全性・作業性を確保します。また、ストーンガードによりクローラーへの石噛みを軽減します。

■製品仕様

■株式会社オーレック 会社概要

・社 名：株式会社オーレック

・創 業：1948年（昭和23年）10月

・代表取締役社長：今村健二

・主要事業 ：緑地管理機/農業機械製造販売など

・WEB ：https://www.orec.co.jp/

▼製品に関するお問合せ先▼

株式会社オーレックホームページ

https://www.orec.co.jp/contact/(https://www.orec.co.jp/contact/)

▼掲載・取材に関するお問合せ▼

株式会社オーレックホールディングス 経営企画

Mail:kouhou@orec.co.jp