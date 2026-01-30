CommerceXホールディングス、グループ会社そばにがゴルフアパレルブランドRadBlueを統合し、カテゴリー戦略を強化

CommerceXホールディングス株式会社

CommerceXホールディングス株式会社（本社：大阪府吹田市、代表取締役：佐藤 秀平、以下「CommerceX」）のグループ会社である株式会社そばには、8合同会社（本社：愛知県名古屋市、代表社員：浅山 慶輔）のRadBlue（ラッドブルー）事業について、事業譲渡契約を締結し、当該事業を譲受したことをお知らせいたします。

本件により、RadBlue事業は今後、そばにが運営主体となり、CommerceXグループの持つEC運営力、ブランドグロースの知見、データドリブンなマーケティング基盤を活用しながら、さらなる成長を目指してまいります。

■ RadBlueについて

RadBlueは、2021年にマリン系アイテムを軸に始動したアクティブ・ライフスタイルブランドです 。「人生は、壮大な遊び。夢中になれる、最高の海を楽しもう。」をコンセプトに掲げ、顧客の毎日をリゾートのように解放的でアクティブに彩ることを存在意義としています。

同社のウェアは、海辺でのサーフィンからゴルフ、ジムでのワークアウト、そして友人たちとの夜遊びまで、あらゆるシーンにマッチするスタイリッシュさと快適さを兼ね備えています 。特に、水陸両用のボードショーツや、日常生活でも違和感なく着れるゴルフウェアなど、高い利便性と洗練されたシルエットにこだわったプロダクトが特徴です。

RadBlueは、背伸びをしない「さりげない余裕」を演出し、日常から非日常まで自分の時間を大切にする人々の情熱的なライフスタイルを支えるブランドとして、着実な成長を続けています 。

■ 事業譲受の背景・目的

RadBlueは、ゴルフを軸としたライフスタイル・アパレルブランドとして、プロダクト力とブランド世界観において高い評価を得てきました。一方で、事業拡大フェーズにおいては、EC運営の高度化、在庫・生産管理体制の最適化、マーケティング投資の効率化といった点が、今後の成長に向けた重要なテーマとなっていました。

CommerceXグループは、「ブランドと共に、価値を長く育てる」ことをミッションに掲げ、複数のD2C・ECブランドの成長支援を行ってきました。今回、RadBlue事業が有するブランドポテンシャルと、CommerceXグループの強みである事業運営・グロースノウハウの親和性が高いと判断し、本事業譲受に至りました。

今後は、RadBlueのブランドコンセプトや世界観を尊重しつつ、

・EC・CRM基盤の強化

・在庫・生産管理の高度化

・マーケティング施策の最適化

・アンバサダー・コミュニティ施策の強化

などを段階的に推進し、ブランド価値の中長期的な最大化を図ってまいります。

今後はCommerceXグループが有する高度なEC運営ノウハウやブランドグロースの知見、そしてデータドリブンなマーケティング基盤を最大限に活用することで、ブランドの世界観や思想を継承しながらも、商品開発やEC体験、コミュニティ施策をさらなる高みへと進化させ、ゴルフ×アパレル領域における唯一無二のポジション確立を目指してまいります。

■ 8合同会社 代表社員 浅山慶輔 様のコメント

RadBlueは「人生は、壮大な遊び」というコンセプトのもと、私自身のライフスタイルや価値観を色濃く反映させ、多くのファンの方々に支えられて成長してきたブランドです。

ブランドが次のステージへ進むためには、これまで大切にしてきた「世界観」に加え、より高度なマーケティング基盤と組織力が必要であると考えておりました。CommerceXグループ及び株式会社そばにが持つ、データドリブンな事業運営力と、ブランドの個性を尊重する姿勢に深く共感し、この度バトンを渡す決断をいたしました。

今後、RadBlueが持つ独自のクリエイティブと、CommerceXグループの強力なグロースノウハウが融合し、ゴルフアパレル領域において唯一無二のブランドへと進化していくことを確信しております。

■ CommerceXホールディングス株式会社・株式会社そばに 代表取締役 佐藤秀平のコメント

RadBlueは、プロダクト・世界観ともに強い個性を持った、非常に魅力的なブランドだと感じています。

今回の事業譲受を通じて、これまで培われてきたRadBlueの価値観を大切にしながら、CommerceXグループとしての運営力やデータ、組織の力を掛け合わせることで、ブランドが次の成長フェーズへ進むための土台をしっかりと築いていきたいと考えています。

中長期的には、ゴルフアパレル領域において、国内外で支持されるブランドへと進化させていくことを目指してまいります。

■ ゴルフカテゴリー強化について

CommerceXグループの株式会社そばには、これまで「ブランドと共に、価値を長く育てる」というミッションのもと、ゴルフ・スポーツ領域におけるカテゴリー戦略を積極的に推進してきました。

2023年1月にイギリス発のパター練習器具ブランド「PuttOUT」、2024年11月にパタークラブブランド「CROSSPUTT」の日本総代理店事業を順次譲り受けてきました。さらに、2025年に入ってからもその勢いを加速させています。

2025年01月： 手染め国産レザーブランド「yuhaku」（株式会社ユハク）のグループイン

2025年04月： スイミングウェアブランド「S4R」の事業譲受

2025年10月： ゴルフレーザー距離計ブランド「FastDeer」の日本総代理店契約

2025年11月： 防災ブランド「Stoole」（スツーレ株式会社）のグループイン

今回のRadBlueのグループインは、これまでの「器具・ギア（PuttOUT、CROSSPUTT、FastDeer）」というハード面に加え、「アパレル・ライフスタイル」というソフト面を補完する重要なステップです。

これにより、ゴルフを軸とした包括的なライフスタイル提案が可能となります。CommerceXグループが持つデータドリブンなマーケティング基盤と高度なEC運営ノウハウを、RadBlueが持つ独自のクリエイティブや世界観と融合させることで、ゴルフアパレル領域における次世代のトップランナーを目指します。

今後は、グループ内の各ブランド間でのシナジーを最大化させ、国内のみならずグローバル市場でも支持される「ゴルフ・スポーツライフスタイル」のプラットフォーム構築を加速させてまいります

■ 会社概要

・CommerceXホールディングス株式会社

法人名：CommerceXホールディングス株式会社

代表：代表取締役 佐藤秀平

本社：大阪府吹田市豊津町9-22

事業内容：M&Aによるブランドグロース、基幹システムRECOREの開発提供、ECコンサルティング

URL：https://www.commercex.co.jp

・株式会社そばに

法人名：株式会社そばに

代表：代表取締役 佐藤秀平

本社：大阪府吹田市豊津町9-22 大同門本部ビル 6F

事業内容：ECコンサルティング、M&Aによるブランドグロース

URL：https://corp.sobani.co.jp/

■ お問い合わせ先

CommerceXホールディングス株式会社

広報担当：info@commercex.co.jp

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町9-22

URL：https://www.commercex.co.jp