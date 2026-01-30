なつめさんち×未来屋書店企画「出張！なつめん書店！」未来屋書店60店舗で２月７日（土）より期間限定開催！

株式会社未来屋書店

株式会社未来屋書店（本社：千葉市美浜区、代表取締役社長：平川雅隆、以下「未来屋書店」）は、お絵描き夫婦クリエイター「なつめさんち」×未来屋書店企画「出張！なつめん書店！」を、２月７日（土）より全国60店舗にて期間限定で開催いたします。

本企画は、「なつめさんち」と未来屋書店がコラボし、書籍やグッズを一堂に展開する特別企画です。

未来屋書店でしか手に入らない新商品に加え、限定特典もご用意しています。

ファンの方はもちろん、初めて「なつめさんち」に触れる方にも、お二人の作品の魅力を存分にお楽しみいただける内容となっています。

【開催概要】

開催期間：2026年２月７日（土）～ 2026年３月５日（木）

開催店舗：未来屋書店60店舗

実施内容：（１）限定商品含むグッズの販売

（２）書籍の販売

（３）パネル展実施（５店舗のみ）

■「出張！なつめん書店」取り扱いグッズ

本企画では、全９種類のグッズに加え、関連書籍を展開いたします。

ステッカーやアートカードは、未来屋書店でしか手に入らない限定アイテムとして登場します。

また、アクリルスタンドをはじめ、アクリルしおりなどの新商品もラインアップし、初登場アイテムから定番人気商品まで幅広くお楽しみいただけます。

■関連書籍

「それでも、やっぱり絵が描きたい！ なつめさんちのななころびやおき」は高帯を巻き、カバーをリニューアルします。お二人のお子様がデザインに加わりました。

『それでも、やっぱり絵が描きたい！ なつめさんちのななころびやおき』

書籍：1,759円（税込）

A5：128ページ

ISBN：978-4-8399-7544-9

『なつめさんちArtWorks ONLINES』

書籍：2,998円（税込）

A4変：160ページ

ISBN：978-4-8399-8026-9

■購入特典

「なつめさんち」関連雑貨・書籍をご購入いただいたお客さま全員に、本企画限定の特製ペーパーをプレゼントいたします。

さらに、１会計につき2,000円（税込）以上お買い上げのお客さまには、特製カードをプレゼント。

いずれも本企画のために描き下ろしていただいた、ここでしか手に入らない特別な特典です。

・購入特典の特製カードはなくなり次第、配布終了となります。

・特典のお渡しは、１会計につき１枚とさせていただきます。

■なつめさんちとは

■開催店舗

■会社概要

【社名】 株式会社未来屋書店

【本社】 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

【電話番号】 043-298-1021（代表）

【設立】 1985 年 12 月 24 日

【資本金】 １億円（イオン株式会社 100％出資）

【代表取締役社長】 平川 雅隆（ひらかわ まさたか）

【事業内容】 書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運営

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社未来屋書店

千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

E-mail : info@miraiyashoten.co.jp

公式ホームページ : https://www.miraiyashoten.co.jp