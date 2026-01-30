TOKYO CRAFTS（トウキョウクラフト）展示販売会『PLACE』仙台・青山で開催決定！
キャンプブランド『TOKYO CRAFTS（トウキョウクラフト）』を展開する株式会社タナクロ（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：田中淳也）は、新作展示・販売イベントを仙台と東京・青山の２会場で開催します。
仙台では「PLACE in SENDAI」（2026年２月27日～３月１日）、青山では「PLACE in AOYAMA」（３月13日～３月15日）に実施し、5周年限定モデルや新作ギアをはじめ、定番商品の展示・販売を行います。
さらに、SNS各種フォローや会員登録での特典（※数量限定）など、来場者限定の特典もご用意しています。
５周年限定モデル「ウィングフォート ５th Anniversary ブラック」を体験
５周年限定モデル「ウィングフォート ５th Anniversary ブラック」
ブランドの集大成ともいえる、５周年限定モデル「ウィングフォート ５th Anniversary ブラック」。本体生地からポール、細部のパーツに至るまでブラックで統一した特別仕様に、５周年モデル専用のプリントロゴを施しています。
本モデルの展示は、「PLACE in SENDAI」「PLACE in AOYAMA」のみとなります。
１月・２月発売の新作アイテムも同時に展示、体験
新作のブラックシリーズ（グラフアーム ブラックやMFT マルチテーブル ブラック）も展示します。
あわせて、不動の人気を誇るテント、焚火台なども実際に触れて体験し、ご購入いただけます。
TOKYO CRAFTSの世界観をトータルで体感いただける空間をご用意しています。
グラフアーム ブラック
MFT マルチフレームテーブル ブラック
【開催概要】
「PLACE in SENDAI」
日程：
・2026年２月27日（金）15:00～20:00（最終入場19:00）
・2026年２月28日（土）10:00～19:00（最終入場18:00）
・2026年３月１日（日）10:00～16:00（最終入場15:00）
会場：〒983-0001 宮城県仙台市宮城野区港３丁目１-３ 夢メッセみやぎ 西館ホール
入場料：無料
「PLACE in AOYAMA」
日程：
・2026年３月13日（金）15:00～19:00（最終入場18:00）
・2026年３月14日（土）10:00～19:00（最終入場18:00）
・2026年３月15日（日）10:00～16:00（最終入場15:00）
会場：〒107-0062 東京都港区南青山1丁目12-３ SHARE GREEN MINAMI AOYAMA
入場料：無料
詳細ページ：https://tokyocrafts.jp/blogs/news/place-in-sendai2026
【会場限定特典・キャンペーンも実施】
当日は、SNS各種フォローや会員登録をしていただいた方への特典（※数量限定）をご用意。
さらに、イベント会場限定のお得なキャンペーンも実施予定です。
※内容の詳細は会場にてご案内いたします。
▼今後の出展・開催予定イベント
【自社イベント】
・PLACE in FUKUOKA（福岡）
日程：2026年４月３日（金）～４月５日（日）
会場：博多国際展示場＆カンファレンスセンター
※詳細は後日公開
【外部イベント（展示・販売）】
・NATURE BEAT JAM 2026（北海道）
2026年３月28日（土）～３月29日（日）
・ALL CAMPERS JAPAN（静岡）
2026年４月18日（土）～４月19日（日）
・FIELDSTYLE TOKYO 2026（東京）
2026年５月９日（土）～５月10日（日）
【TOKYO CRAFTS】
「自然とともに、澄んだ時間を生きる。」
自然とともにあるとき、時間は静かに澄みわたっていく。
朝の風が、ゆっくりと頬を撫でる。陽だまりの光が、影をやわらかく揺らす。
夜の闇は、焚き火の音をそっと包み込む。
そのひとつひとつの瞬間が、暮らしの中で忘れかけていた心の奥にある確かな灯を照らし出し、 自然とともに生きる輪郭を、やさしく整えてくれる。 TOKYO CRAFTSは、そんな“自然とともにある時間”をより深く味わうためのプロダクトをつくっています。
外では頼もしく、室内では穏やかな佇まいを見せるかたち。 手に取るたび、自然のリズムが生活にすっと溶け込んでいく。 特別と日常の境界は、いつしか消え、自然とともに生きる感覚が、暮らしの中に静かに根づいていく。 自然とともに、澄んだ時間を生きる。
そのためのひとときを、これからも丁寧に届けていきます。
