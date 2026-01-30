「経歴よりも、可能性を信じたい」──未経験者が活躍する、株式会社日本カルディアの職場改革

一般財団法人日本次世代企業普及機構

一般財団法人日本次世代企業普及機構（通称：ホワイト財団）が運営する「ホワイト企業認定」は、国内で唯一の総合的な企業評価制度です。

本認定は、「ブラックではない企業」ではなく「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を対象としています。

ビジネスモデルや人財育成、柔軟な働き方、ダイバーシティ、健康経営、労働法遵守など、実に70項目に及ぶ厳格な審査基準をもとに総合評価を行い、2026年1月時点で累計634社がこの認定を取得しています。

そして、2026年1月1日付で株式会社日本カルディアが新たにホワイト企業認定を取得いたしました。

「一人ひとりが輝ける場所を」──非正規・未経験者にも開かれた職場づくり

株式会社日本カルディアは、「全ての人が輝ける組織へ」という理念のもと、事業成長と組織づくりの両立に取り組む企業です。

太陽光発電や蓄電池、エコキュートといった省エネ機器の導入を通じて、持続可能な社会の実現に貢献する一方、学歴や経歴、雇用形態に関わらず、すべての働く人に役割と挑戦の機会を与える組織を目指しています。

社員・アルバイトを問わず、意欲や行動を評価し、意見を発信しやすい風土づくりやインセンティブ制度を通じて、“安心して働ける場所”を広げています。

「理念のある組織をつくりたい」──代表が向き合った原点の問い

このビジョンの出発点には、代表自身が経験したある気づきがありました。

日々の業務の中で、「自分はどのような理念のもとで仕事をしているのか」と向き合ったとき、強く感じたのは、人が前向きに働ける環境こそが、企業の成長を支える本質であるということ。

そこで芽生えたのが、「経歴に関係なく、一人ひとりに役割と可能性がある」という信念でした。

省エネ事業という社会性の高い分野で、長く持続的に価値を提供し続けるには、まずは働く人が安心して力を発揮できる土壌が必要だ。そう考え、経営の軸に“人を大切にする”姿勢を据えました。

若い企業だからこそ、制度も文化も進化の真っ只中にある

2017年設立の株式会社日本カルディアは、成長段階にある若い企業です。

社会的意義と将来性を持つ省エネ分野を軸に事業拡大を進める一方で、未経験者の採用や、実務を通じたスキル習得の機会提供など、「人の成長」を起点とした組織づくりにも力を入れてきました。

一方で、組織体制や制度の整備はまだ発展途上。現在は、事業成長と並行して、役割分担や業務フローの明確化、長期的に働きやすい環境の整備といった基盤づくりを段階的に進めています。

成果に応じたインセンティブ制度を継続しながら、個々の成長と職場の安心感が両立する仕組みづくりに取り組んでいるところです。

株式会社日本カルディア 代表 太田氏の想いと挑戦

株式会社日本カルディア 代表 太田 智久 氏「すべての人に役割がある」──人を信じる経営が、組織をつくる

経歴や雇用形態で人を分けるのではなく、すべての人に可能性と役割がある──そう信じて、組織づくりを進めてきました。

社員もアルバイトも、意欲さえあれば挑戦できる会社でありたい。

ホワイト企業認定を通じて、“人を大切にする経営”への取り組みに一つの証明を得られたと感じています。これからも、事業と人の成長を両立できる会社を目指し、進化を続けていきます。

制度や体制が完全に整っているわけではない。

けれども、株式会社日本カルディアは、「誰もが安心して働ける社会」の実現を、現場とともに着実に進めています。

ホワイト企業認定は、同社の「全ての人が輝ける組織をつくる」という信念に共感し、この挑戦を力強く後押ししています。

会社概要

社名 ：株式会社日本カルディア

本社所在地：大阪府大阪市中央区南船場3-6-10エミネント心斎橋ビル８F

代表 ：太田 智久

事業内容 ：太陽光パネルや蓄電池などの省エネ機器を通じて、電力コストの削減と環境負荷の軽減を支援する提案営業を行っています。

企業情報（株式会社日本カルディア） :https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/13215

ホワイト企業認定とは

「はたらく」が楽しい社会づくり

一般財団法人 日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）が定義する「ホワイト企業」とは、世間で言われる「ブラック企業ではない企業」ではなく、「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を指します。

認定基準に基づき、社員が家族から「いい会社で働けてよかったね」と言ってもらえる企業を「ホワイト企業」として認定しています。また、働くすべての人が個性や特性を活かし、活気に満ちた創造的な働き方を実現できる環境を推進し、「はたらく」が楽しい社会の実現を目指しています。

日本で唯一「総合評価の認定」

1,000社以上の調査を通じて、企業のホワイト化に向けた70項目の設問を作成。この設問を7つの項目に分けて、企業の取り組みの有無を確認し、認定を付与しています。

ホワイト企業認定は、単一の取り組みにとどまらず、総合的に人事制度や企業の取り組みを評価・判断するものであり、この認定を実施しているのは日本唯一の認定組織です。

2026年1月時点で、累計634社が認定を取得しています。

【審査基準】ビジネスモデル/生産性、柔軟な働き方、健康経営、人材育成/働きがい、ダイバーシティー＆インクルージョン、リスクマネジメント、労働法遵守

ホワイト企業認定の詳細 :https://jws-japan.or.jp/recognition/