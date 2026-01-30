【1/30(金)より】NYオンラインにて『新規会員登録キャンペーン』実施！

株式会社ダイドーフォワード

衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、公式オンラインストアにて「新規会員登録キャンペーン」を実施いたします。

NYオンライン 新規会員登録キャンペーン

▽新規会員登録キャンペーンはこちらから

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/newmemberregistration.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/newmemberregistration.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

今、NYオンラインに新規会員登録いただくと、新規会員特典として最大5,000円OFFになるクーポンをプレゼント！さらに、初回のご注文は送料無料＆返品送料無料！初回のお買い物からもご利用が可能で安心してお買い物をお楽しみいただけます。

新規会員登録はこちら :https://www.ny-onlinestore.com/shop/customer/authmail.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr

特典1 新規会員登録で最大5,000円OFFクーポンプレゼント！

※NYオンラインでのみご利用いただけます。実店舗ではご利用いただけません。※LINEを利用して会員登録された場合は、クーポン付与対象外となります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3270/table/1509_1_7de4160f1f71d44e73c03b58edf56ac7.jpg?v=202601301051 ]

特典2 送料無料

商品代金合計が税込3,300円以上の場合、送料無料でお届けいたします！

特典3 返品送料無料

もしお品物がお気に召さなかった場合は、初回のご注文は返品送料無料！

(返品伝票を同梱させていただきます)

＼さらに！／

会員ランクに紐づくポイントプログラムがございます！

▽詳しくはこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub_member_benefits.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub_member_benefits.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

■会員プログラム『NY.CLUB』について

『NY.CLUB』は、公式オンラインストア「NYオンライン」、全国のニューヨーカー、ニューヨーカーアウトレット、アトラエルの店舗でご利用いただける会員プログラムです。

お買い物などで貯められるポイントをはじめ、様々な特典をご用意しております。

▽NY.CLUB会員ページ

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub.aspx

■ ニューヨーカーについて

時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。

1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。2024年1月に60周年を迎え、ブランドメッセージ（Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。）を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。

株式会社ダイドーフォワード

設立：2007年8月22日

代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎

資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）

事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/



■お問合わせ先

ダイドーフォワードお客様相談

info-df@daidoh.co.jp

フリーダイヤル 0120-17-0599

受付時間 10：00-17：00（土日祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）