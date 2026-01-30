【東京都町田市】「まちだ ECO to フェスタ2026」を開催します
町田市では、来て、見て、体験して、楽しく学ぶ、環境イベント「まちだECO to（いーこと）フェスタ2026」を開催します。
今年は「まちだReプラチャレンジで地球にECOto(いーこと)しよっ！」をテーマに、クイズラリーやごみ収集体験、気象防災キャスター・天達武史さんを講師に迎えた講演会「ECO toフェスタに帰ってきた！天気の達人と考える地球温暖化」、ごみ清掃員としても活躍しているお笑い芸人マシンガンズ・滝沢秀一さんをゲストに迎えた「市の職員と、ごみのあるある＆裏話などの楽しいトークショー」など、楽しく学べる様々な催しを行います。
詳細は、町田市ホームページ(https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kankyo/kankyo/keihatu/ibent/kankyoibent/machidaecotofesta.html)をご覧ください。
イベントのチラシ
開催日時
2月28日（土）午前10時～午後3時
会場
町田市庁舎（町田市森野2-2-22）
イベント内容
【出展】
体験・相談・ワークショップ、展示等
【ステージ】※いずれも申し込み不要
１.「天気の達人と考える地球温暖化」 天達 武史さん（気象防災キャスター）
２.「市の職員と、ごみのあるある＆裏話などの楽しいトークショー」 滝沢 秀一さん（お笑い芸人 マシンガンズ ごみ清掃人）
エアアーチ（昨年の様子）
ワークショップ（昨年の様子）
町田市の環境への取り組みについて
環境学習・啓発・イベントについては、町田市ホームページ(https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kankyo/kankyo/keihatu/index.html)をご覧ください。
