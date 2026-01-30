【東京都町田市】「まちだ ECO to フェスタ2026」を開催します

町田市では、来て、見て、体験して、楽しく学ぶ、環境イベント「まちだECO to（いーこと）フェスタ2026」を開催します。


今年は「まちだReプラチャレンジで地球にECOto(いーこと)しよっ！」をテーマに、クイズラリーやごみ収集体験、気象防災キャスター・天達武史さんを講師に迎えた講演会「ECO toフェスタに帰ってきた！天気の達人と考える地球温暖化」、ごみ清掃員としても活躍しているお笑い芸人マシンガンズ・滝沢秀一さんをゲストに迎えた「市の職員と、ごみのあるある＆裏話などの楽しいトークショー」など、楽しく学べる様々な催しを行います。


詳細は、町田市ホームページ(https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kankyo/kankyo/keihatu/ibent/kankyoibent/machidaecotofesta.html)をご覧ください。



　2月28日（土）午前10時～午後3時


　町田市庁舎（町田市森野2-2-22）


　体験・相談・ワークショップ、展示等


　１.「天気の達人と考える地球温暖化」　天達　武史さん（気象防災キャスター）


　２.「市の職員と、ごみのあるある＆裏話などの楽しいトークショー」　滝沢　秀一さん（お笑い芸人　マシンガンズ　ごみ清掃人）




町田市の環境への取り組みについて

環境学習・啓発・イベントについては、町田市ホームページ(https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kankyo/kankyo/keihatu/index.html)をご覧ください。


