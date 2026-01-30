あおぞら企業投資、「ベンチャーデットサミット2026」を2月27日に5社と共同開催

あおぞら企業投資株式会社

この度、あおぞら企業投資株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：久保 彰史、以下「あおぞら企業投資」）は、ベンチャーデットのトレンドと実務を一挙に知ることができるカンファレンス「ベンチャーデットサミット2026」を、主催社の1社として2026年2月27日(金)に東京都港区の住友不動産御成門タワーで開催します。

（主催：あおぞら企業投資株式会社、株式会社商工組合中央金庫、Funds Startups株式会社、SDFキャピタル株式会社、Siiibo証券株式会社、株式会社UPSIDER Capital 協賛：住友不動産株式会社）

主要なベンチャーデットプレイヤーが一堂に会して知見の共有を促進する本サミットは、2025年の初開催では約250名ものスタートアップや金融関係者が参加し、盛況のうちに閉幕しました。そこでこの度、内容をさらに充実させて開催します。

今回は「ベンチャーデットの真実と新潮流」をテーマとし、最新の活用事例や実務上の論点など実践に直結する知見を共有します。参加金融機関ラインナップを前回より拡大するほか、スタートアップと金融機関が直接意見交換できるラウンドテーブルを新たに導入。スタートアップの皆様により深く具体的な情報をお届けします。

・一般のご参加者様は、こちら(https://luma.com/z5bbwxl8?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=launch_announcement)よりお申し込みください。

・取材をご希望のメディア関係者様は、【2026年2月20日(金)まで】に、こちら(https://forms.gle/mkvc8P3RSKcppTWWA)よりお申し込みください。

ベンチャーデットサミット2026について

・開催背景

スタートアップ市場では、IPO環境の変化や資本効率への意識の高まりを背景に、エクイティに依存しない「資金調達の多角化」が定着しつつあります。株式の希薄化を最小限に抑えつつ、成長に必要な資金を調達できるベンチャーデットは、資本政策の可能性を広げるための重要な選択肢の一つとなりました。

それに伴い、新たな金融機関やファンドの参画など、スキームや市場環境は変化し続けています。スタートアップ企業には、最新の傾向や動向情報を収集し、自社に適した活用方法の見極めがこれまで以上に求められています。

第2回となる「ベンチャーデットサミット2026」では、参加金融機関をさらに充実させ、スタートアップと金融機関が双方向で意見交換できる場を設けることで、最新の活用事例や実務上の論点など、実践に直結する知見を共有します。スタートアップ企業の資金調達の選択肢を広げることで、日本のスタートアップエコシステムの健全な発展に寄与することを目指します。

・開催概要

【主な参加対象者】

スタートアップのCEO、CFO、および経営企画部門を統括されている方

※本イベントは営業目的と思われる方のご参加をお断りしております。ご了承ください

【日時】

2026年2月27日(金)

開場: 12:30

開始: 13:00

懇親会: 17:10～

終了: 19:00

※イベント途中でのご退場も問題ございません

【開催場所】

ベルサール御成門タワー

住所：東京都港区芝公園1-1-1 住友不動産御成門タワー3F

※「住友不動産御成門タワー」の3Fです。近隣に「ベルサール御成門駅前」がございますが、お間違いのないようにお気をつけください。

【形式】

オフライン

※オンライン配信はございません。

【定員】

300名（応募多数の場合、抽選となります）

【参加費】

1,000円

【参加方法】

運営について

●主催（五十音順）：

○ あおぞら企業投資株式会社

○ 株式会社商工組合中央金庫

○ Funds Startups株式会社

○ SDFキャピタル株式会社

○ Siiibo証券株式会社

○ 株式会社UPSIDER Capital

●参加金融機関（五十音順）：

○ 紀陽キャピタルマネジメント株式会社

○ 株式会社静岡銀行

○ 株式会社常陽銀行

○ 株式会社日本政策金融公庫

○ 株式会社日本政策投資銀行

○ 株式会社東日本銀行

○ 株式会社福岡銀行

○ 株式会社みずほ銀行

○ 株式会社りそな銀行

○ Flex Capital（運営：株式会社Fivot）

○ 株式会社Yoii

●協賛：住友不動産株式会社

コンテンツ

各ステージのスタートアップ企業向けに、下記2セッションとラウンドテーブルを開催予定です。

※内容及び登壇予定者は追加・変更となる場合がございます。

セッション1：市場データで見るベンチャーデットの現在地 ～銀行・ファンド・VC・CFO経験者が語る “いま本当に重視されていること”～

前回から連続して収集するベンチャーデットプレイヤーへの事前アンケートを通して、昨今の動向や潮流を読み解くほか、銀行、VC、CFO経験者それぞれの立場から見えているベンチャーデットの実態を明らかにします。

<時間>

13:10-14:10

<登壇者>

セッション2：あるべきベンチャーデット論 ～良かった事例・悪かった事例から考える～

その役割・利用シーンが拡大しているベンチャーデットですが、本セッションでは、具体的に寄せられている"実際に利用してみてのポジティブ、ネガティブな声"を、スタートアップ、VC・株主、ベンチャーデットレンダーそれぞれの立場で掘り下げ、これからの"あるべきベンチャーデット"を展望します。

<時間>

14:30-15:30

<登壇者>

ラウンドテーブル

今回の新しい取り組みとして、スタートアップと金融機関が直接議論できるラウンドテーブルを設けます。テーマごとのディスカッションを通じて、双方向の意見交換を活性化します。

<時間>

16:00 - 16:50

<テーマ>

あおぞら企業投資株式会社について

●社 名：あおぞら企業投資株式会社（英文表記：Aozora Corporate Investment Co., Ltd.）

●代表者：代表取締役CEO 久保 彰史

●所在地：〒102-8660 東京都千代田区麹町6-1-1

●設 立：2018年4月24日

●資本金：3,000万円（含、資本準備金）

●URL ：https://www.aozora-ci.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

お問い合わせはこちら(https://forms.gle/Anot9L8NeZFuELua8)から受け付けております。

※ 本プレスリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。