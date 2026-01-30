韓国発のメディカルスキンケアブランド「ISOV JAPAN」2025年人気アイテムランキング、発表！

株式会社INFINIX HOLDINGS

韓国で医療機関やクリニックを中心に注目を集めるスキンケアブランド「ISOV（アイソブ）」。その日本総代理店を務める「株式会社ISOV JAPAN」は、2025年に全国の取扱クリニック・ユーザーで支持を集めたアイテムを対象に、2025年 ISOV 人気アイテムランキングを発表いたします。

施術後のアフターケアから日常の肌管理まで、実際に多くのお客様に選ばれたアイテムをランキング形式でご紹介します。

専門的な皮膚科学の知見と、医療機関やクリニックの現場での研究開発を基盤に展開するISOVは、日本市場においても着実に支持を拡大。2025年は特に、“肌に寄り添う確かなケア”が求められる一年となり、上位にはリピート率の高い定番アイテムが多くランクインしました。今後のアイテム選びの参考として、ぜひご覧ください。

2025年 ISOV 人気アイテムランキング TOP5

第1位｜《GENERAL LINE》メソカーミングアンプルマスクII

“まずはこの1枚から”と選ばれる、赤みやダメージをやさしく包み込む定番のアフターケアシートマスク

カテゴリー：シートマスク

内容量：10枚入 / 価格：7,700円 (税込)

・ 美容施術後のアフターケア

・ 赤み・炎症が気になる日の集中ケア

・ デイリーの鎮静ケアにもおすすめ

第2位｜《HD ETHOSOME LINE》ピンクエナジーHDセラム

PDRN×エクソソームで叶える肌本来の再生力に着目した、高機能エイジングケアセラム

カテゴリー：セラム

内容量：50ml / 価格：14,300円 (税込)

・ 肌の自生力・再生力をサポート

・ 美容施術後の再生ケアとしても相性抜群

・ ほんのりピンクのテクスチャーで使用感も◎

第3位｜《GENERAL LINE》メモリーリフティングクリーム

杏仁豆腐のようなもっちりとした独特のテクスチャーが特徴、形状記憶&贅沢保湿クリーム

カテゴリー：クリーム

内容量：100ml / 価格：8,800円 (税込)

・ 乾燥・ハリ不足が気になる肌に

・ リッチなのに重くならない使用感

・ 一度使うと手放せないとリピーター多数

第4位｜《AZULENE LINE》アズレンケアミスト

赤みや刺激を鎮静し瞬時にクールダウン、年中使える万能ミスト

カテゴリー：ミスト化粧水

内容量：120ml / 価格：8,800円 (税込)

・ 美容施術後のクーリングケア

・ 乾燥時の即効水分補給に

・ メイクの上からも使用可能

第5位｜《GENERAL LINE》スキンハイドレーション アンチエイジングトナー

水分と栄養を同時に届け、肌のコンディションを土台から底上げ高保湿エッセンストナー

カテゴリー：化粧水

内容量：200ml / 価格：7,700円 (税込)

・ 乾燥・シワ対策

・ ハリ感・なめらかさをサポート

・ 毎日のベースケアに最適

“ ISOV ”とは

韓国発のドクターズスキンケアブランド「ISOV」は、2000年に韓国で「SOREX」という名前で専門家のための美容企業として誕生し、2006年に専門家向け「肌質改善ソリューション」を提供するブランドとして設立しました。医療現場の声を取り入れた科学的アプローチを軸に、肌の根本的な健やかさを追求するため、複数のシリーズを展開しています。

「毎日、その時々の肌の状態に応じて必要な製品をサプリメントのように選んで使っていただきたい。」

そんな想いを込めて、成分選定から処方設計までこだわり抜いた製品づくりを行っています。特に注目していただきたいのが、ISOV独自のHDエトソーム技術を用いたHDエトソームラインです。ノンニードルコスメティックとインジェクションシステムを融合させた“コスジェクション”というコンセプトにより、有効成分を肌の奥深くまで届けることを実現。韓国のドクターズコスメスキンケア市場でも多くの支持を得ています。

コンセプト

- ISOV BY YOU -

あなたの肌からのメッセージに耳を傾け

あらゆる肌悩みに科学的な解決策を

コスメセラピーの実現を体現し、

あらゆる肌の悩みに対応する科学的なソリューションを提供します。

I ― Inquiry お客様に満足いただける製品開発を目指して研究を続けます。

S ― Safe 安全な化粧品製造でお客様の肌を守るお手伝いをします。

O ― Only 私たちは唯一無二の差別化された化粧品ブランドを目指します。

V ― Voice お客様の声に耳を傾けながら、継続的に変化と発展を続けます。

ISOVは、一人ひとり異なる肌悩みの解決を目指し、安定性と効果性を兼ね備えたスキンケアソリューションを提供し続けています。多様な肌質・肌タイプに対応できる製品ラインナップを揃え、美容医療の現場と共に進化を重ねてきました。

製品シリーズ

HD ETHOSIME (エイチディーエトソーム)AZULENE (アズレン)GENERAL (ジェネラル)SHEET MASK (シートマスク)

HD ETHOSIME LINE

毎日の肌をベストに。お悩みで選ぶ、パーソナルケア美容液シリーズ。

ISOVの特殊製法と二重層リン脂質成分を融合した非注入システムにより、有効成分を角質層まで浸透させ、圧倒的な吸収力と高浸透処方で肌本来の力を引き出します。

AZULENE LINE

ゆらぎ肌に寄り添い、潤いで満たす。

敏感に傾いた肌を落ち着かせ、すばやく整える鎮静ケアシリーズ。

潤いと栄養を満たしながら、外的刺激から肌を守り、肌を健やかに保ちます。

GENERAL LINE

あなたのお気に入りが必ず見つかる、あなただけのスキンケアを。

健康な肌へと導く毎日のベーシックスキンケアシリーズ。

科学的根拠に基づく処方で、肌の基礎力をしっかりとサポートします。

製品一覧はこちら :https://isov-japan.com/product

製品購入先

ご購入には、カウンセリングが必要です。全国の取扱クリニックにて、カウンセリングをお受けいただき、ご購入いただけます。

公式Instagramのプロフィールトップにございますハイライト「お取扱情報」にて取扱クリニック情報を掲載しております。

公式Instagramはこちら :https://www.instagram.com/isovjapan/

導入に関するお問い合わせ

韓国の医療機関やクリニックの発想をもとに開発されたISOVは、日本国内においても多くのクリニック・サロンでの導入が進んでいます。

導入をご検討中のクリニック・サロン、また取扱条件や製品詳細についてのお問い合わせは、下記より ISOV JAPAN までお気軽にご連絡ください。

お問い合わせはこちら :https://isov-japan.com/introcontact

韓国発のドクターズスキンケアブランド「ISOV」は、医療現場の声を取り入れた科学的アプローチで、肌の根本的な健やかさを追求しています。日本市場においても、肌の多様な悩みに応えるために複数のシリーズを展開し、それぞれの肌質や状態に合わせた製品開発に注力しています。

ISOVは、植物由来の成分と先端技術の融合により、肌のバリア機能強化や鎮静、再生をサポート。乾燥や敏感、赤みなど、さまざまな肌トラブルの改善を目指す製品群を取り扱っています。今後も日本のユーザーに向けて、安全で効果的なスキンケアソリューションを提供し続けます。

株式会社ISOV JAPANは、今後も美容業界の発展に貢献し、多くの方々に美しさと自信を提供できるブランド作りに取り組んでまいります。

ブランドサイト：https://isov-japan.com/

公式Instgram：https://www.instagram.com/isovjapan/

