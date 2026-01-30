【VT COSMETICS】唇にも紫外線対策を。UVリップセラム新発売。

VT COSMETICS

韓国発のスキンケアブランドVT COSMETICSは、唇を紫外線から守りながら、うるおいとツヤを与える新商品「UVリップセラム」を1月30日より順次発売開始いたします。

顔や身体のUV対策は習慣化されつつある一方で、忘れがちな唇の紫外線ケア。

「UVリップセラム」は、SPF30／PA+++のUVカットと、うるおい成分をたっぷり配合した保湿ケアを両立し、唇の紫外線対策という新しいサンケア習慣を提案します。

■商品概要

「UVリップセラム」は、SPF30／PA+++で唇を紫外線から守りながら、うるおいとツヤを与えるUVリップセラムです。紫外線対策と保湿ケアを同時に叶え、毎日のリップケアに取り入れやすいアイテムです。

エクトイン※1、ペプチド※2、ヒアルロン酸※3、アルガンオイル※4、オリーブ果実油※5などの保湿成分を配合し、紫外線対策をしながらしっとりとうるおいのある唇へ導きます。

色味を主張しすぎないクリアな仕上がりと自然なツヤ感で、リップメイク前の下地としても、日中の塗り直し用としても使用でき、日常生活はもちろん外出時やレジャーシーンでの紫外線対策アイテムとしてもおすすめです。

■ 商品詳細

- 商品名：UV リップセラム- 内容量：8g- 価格：880円（税込）／800円（税抜）- 発売日：2026年1月30日より順次- 販売先：全国のバラエティショップ及び一部ドラッグストア

※一部取り扱いのない店舗がございます。

※順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況および在庫状況が異なる場合がございます。

■ 日常の紫外線対策も、VTらしいケアで

VTは、新商品の開発を通して、みなさまの毎日の生活にそっと寄り添い、スキンケアをより身近で心地よい存在にしていきたいと考えています。今回発売するUVリップセラムも、紫外線対策と保湿ケアを同時に叶えることで、日常の中で無理なく取り入れられるアイテムとしてご提案します。これからも、肌に触れるたびに前向きな気持ちになれるような商品をお届けし、日常の中で自然に選ばれるブランドであり続けることを目指してまいります。

※1：保湿成分

※2：アセチルヘキサペプチド-８(保湿)

※3：ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Ｎａ、加水分解ヒアルロン酸(いずれも保湿)

※4：アルガニアスピノサ核油

※5：オリーブ果実油(保湿)

