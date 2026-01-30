フォクトレンダー史上、最高性能を誇る広角レンズ。ニコンZマウント用 が1月30日より発売 ＜コシナ＞

株式会社 コシナ

(株)コシナ（長野県中野市）は、自社が設計・開発・製造を手掛けるフォクトレンダーブランドの新製品、ニコンZマウント交換レンズ「APO-LANTHAR 28mm F2 Aspherical Z-mount」を、2026年1月30日より発売いたします。

希望小売価格(税込)......\154,000

JAN 4530076 235144

発売日：2026年1月30日

製品ページ（コシナwebページ） :https://www.cosina.co.jp/voigtlander/z-mount/apo-lanthar-28mm-f2-aspherical/製品概要

本製品は、フォクトレンダー史上最高性能の広角レンズとして、ニコンZマウントセンサーに最適化した極めて性能の高いフルサイズ（ニコンFXフォーマット）対応の交換レンズです。光の３原色を構成するRGBの軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計を採用し、各種の収差を徹底的に排除するとともに解像力やコントラスト再現性に関して究極の性能を追求。8群12枚構成のレンズには異常部分分散ガラス６枚、両面非球面レンズ２枚を投入し、フローティング機構も内蔵。最短撮影距離0.28mから遠距離まで破綻のない描写力を発揮し、28mm F2 という大口径広角レンズの価値観を一変させる性能を誇ります。

レンズ構成図

究極の性能という技術者の夢は時として独善に陥り、レンズのサイズや重量が増えることで撮影者の喜びとつながらない場合もあります。フォクトレンダーのレンズは、妥協のない光学性能を達成しながら、ハンドリングにも優れているべきであると私たちは考えます。 APO-LANTHAR 28mm F2 Aspherical Z-mount の目指した究極の光学性能とコンパクトさの両立は、その理想形の一つであり、マウント面からの全長は60.0mm と引き締まったサイズ感を実現しています。また、12 枚からなる絞り羽根は円形に近く、点光源などのボケも素直に描写します。

さらに電子接点を搭載しており、電気通信対応のボディと最新ファームウェアの組み合わせによりExif情報、ボディ内手ブレ補正（３軸）に加え、３種類のピント合わせサポート機能（フォーカスポイント枠色変化によるピント合わせ、ピーキング機能によるピント合わせ、拡大ボタンによるピント合わせ）に対応しています。絞りリングは1/3ストップのクリック付きでリバース装着が可能で収納時にコンパクトになる金属製の円形バヨネット式フードが付属します。

APO-LANTHAR 28mm F2 Aspherical Z-mount主な特徴

■色収差を排除したアポクロマート設計

■ニコン Zマウント

■デジタル撮像素子に最適化された光学設計

■フローティング機構で高性能を実現

■高い剛性感と耐久性の、総金属製鏡筒

■確実なピント操作が可能なマニュアルフォーカス

■12枚絞りによる素直なボケ

■最短撮影距離 0.28m

■フルサイズのイメージサークル

■電子接点によるボディとの情報通信

APO-LANTHAR 28mm F2 Aspherical Z-mount 製品外観付属の金属製円形バヨネット式フードMTF曲線図製品仕様[表: https://prtimes.jp/data/corp/142201/table/15_1_e42cf36cd72aa94e8b2d7e33bcabcff4.jpg?v=202601300351 ]作例Photo：fotoshinPhoto：fotoshinPhoto：fotoshinPhoto：fotoshin製品紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LdAab61RlTE ]

コシナ YouTubeより

