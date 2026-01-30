NExT-e Solutions、東京電力グループと共同開発。日本の市場に最適化した「13ft系統用蓄電池」を初出荷

NExT-e Solutions株式会社

NExT-e Solutions株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役：井上 真壮、以下NExTeS）は、この度、東京電力グループの東京電設サービス株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：島田 敏彦）と共同開発した日本市場に適した系統用蓄電池を初出荷しました。

本製品は、日本蓄電池株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：漆原秀一）が事業主となる蓄電所として広島県庄原市に納入されました。本件は、日本国内での本格展開に向けた第一号案件となります。

広島県庄原市の蓄電所に納入された、国内第一号案件となる13ft蓄電池システム■ 日本の系統条件に真正面から向き合った蓄電池

再生可能エネルギーの普及に伴い、系統用蓄電池の重要性が高まっています。しかし、国内市場では設置スペースや輸送条件の制約が厳しく、海外仕様の20ftコンテナでは適合しきれないという課題がありました。実際に、重量やサイズの制約がボトルネックとなり、導入を断念せざるを得ないケースも少なくありません。

NExTeSは、こうした日本特有の導入障壁を前提に、国内の系統・インフラ環境に適合する蓄電池の自社開発に取り組みました。

■ 水冷方式の採用により実現した、高密度・コンパクト設計

本製品は、従来の空冷方式から水冷方式へと設計を刷新することで冷却効率を向上させ、システムの高密度化を実現しました。これにより、日本の限られた立地条件や輸送インフラに最適化した「日本仕様」のスペックを確立しています。

- 13ftコンテナのコンパクト設計：従来の20ftコンテナでは設置が困難だった狭小地や変形地でも導入が可能です。- 総重量約23t、国内輸送に対応：重量を抑えることで、特殊車両の選定やルート確保が困難な山間部・都市部への搬入を円滑にします。- 最小約300平方メートル からの設置が可能：高密度化により設置面積を最小化。小規模な土地でも蓄電所ビジネスを可能にします。

【製品概要】

公称容量 ： 2,315kWh

定格容量 ： 2,083kWh

運転電圧範囲 ： 1,113.6V～1,344.0V

コンテナサイズ ： 約13ft

重量 ： 約23t

冷却方式 ： 水冷

電池種類 ： リン酸鉄リチウムイオン電池

■ 東京電力グループの知見による、高い安全性と長期信頼性

本製品は、東京電力グループの厳格な安全基準を満たす設計を行い、系統用蓄電池としての高い安全性と信頼性を確保しています。

- インフラ品質の安全設計：万が一の事態を想定した延焼防止策など、多重の安全機構を組み込むことで、周辺環境に配慮した確実な運用を実現します。- 20年間の容量保証：長期運用を前提とした蓄電システムとして、20年間の容量保証を付帯。事業主様の安定的な事業継続をサポートします。■ 東京電設サービス株式会社 お客さま事業本部GX事業推進部 部長 枠平氏のコメント

NExTeSは小型大容量のアクティブセルバランサにより長期運用が可能な蓄電池という特徴を持ち、東京電力グループと協働で定置型蓄電池システムの開発を進めてきました。

今般の蓄電池システム開発にあたっては「東京電力の安全性認証」「広域認定の取得」「IEC62933-5-2第三者認証の取得」「消防危200号耐火性収納箱のKHK認証」「情報セキュリティJC-STAR取得」など、蓄電池に対する新たな制度・ルールが多く適用されましたが、それらの課題へ真摯に向き合い果敢にチャレンジしクリアしてきています。導入いただく日本蓄電池株式会社様には長期に安心して運転していただければと思います。

■ 今後の展開

NExTeSでは、本製品を日本市場における系統用蓄電池の新たな選択肢として位置付け、導入を拡大していく方針です。来年度には30サイト以上への設置を予定しており、日本各地の電力系統を支えるインフラとしての普及を目指します。

■ 当社について

2008 年の創業以来、リチウムイオン電池を効率的に制御するための先進的なデバイスを自社開発し、同デバイスを搭載した各種リチウムイオン電池製品を生産。バッテリーリユースにも力を入れています。特に、独自技術により⾧寿命化を実現した蓄電池システムは、再生可能エネルギーの普及に伴い、系統用蓄電所などに採用されています。エネルギー問題に真っ向から向き合い、プロフェッショナルの確かな技術力で、持続可能な未来に向けた事業創造に取り組んでいます。

【会社概要】

会社名 ：NExT-e Solutions株式会社

代表取締役 ：井上 真壮

本社所在地 ：東京都世田谷区若林一丁目18番10号 京阪世田谷ビル6F

設立：2008年5月8日

HP： https://www.nextes.jp/

事業内容：リチウムイオン電池の次世代バッテリーマネジメントシステム（BMS）及び同BMSを用いた蓄電池システム等の設計・開発・製造・販売、アグリゲーター事業、エネルギークラウドサービス

【本件に関するお問い合わせ先】

NExT-e Solutions 株式会社

広報担当：相原 美輝

TEL：03-5844-6011

MAIL：pr@nextes.jp