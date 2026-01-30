最大5,000円相当*¹の「えらべるPay」がその場で当たる、店頭くじ企画を開催！「ENEOS公式アプリ　マイカー登録キャンペーン 第3弾　チョイ得！エネくじ」

ENEOS株式会社

キャンペーンサイト：https://eneos-ss.app/page/mycar-cp-ENEKUJI

ENEOS株式会社（以下、「ENEOS」）は、「ENEOS公式アプリ マイカー登録キャンペーン 第3弾 チョイ得！エネくじ」を2026年2月1日（日）～2026年3月31日（火）の期間で実施いたします。期間中、アプリでマイカー登録を行い、1,000円（税込）以上のカーメンテナンス商品を購入すると、最大5,000円相当*¹の「えらべるPay」がその場で当たるくじ引きに挑戦できます。

世界で一番多くのユーザーにご利用いただいている給油アプリ*²「ENEOS公式アプリ」は、カーメンテナンス需要の高いこの時期に、お客様への感謝の気持ちを込めてカーライフを彩るキャンペーンをご用意。車検のタイミングや年度末に向けてのカーメンテナンスに、高い品質と技術を誇るENEOSのサービスをご活用ください。

キャンペーン詳細

本キャンペーンでは、参加条件を満たすと、その場で最大5,000円相当*¹の「えらべるPay」が当たるくじ引きに参加できます。「えらべるPay」は二次元コード決済で利用できるポイントから、ECサイトで使えるギフトコードまで、幅広いラインナップを取り揃えています。

【ENEOS公式アプリ マイカー登録キャンペーン 第3弾 チョイ得！エネくじ 概要】

・開催期間 ：2026年2月1日（日）～2026年3月31日（火）

・当選賞品 ：

・えらべるPay 5,000ポイント

・えらべるPay 1,000ポイント

・えらべるPay 50ポイント

※必ず景品がもらえるわけではなくハズレくじも含みます

※くじを引く際に賞品を選択することはできません

※くじを引いた後の賞品の変更はできません

・「えらべるPay」について：https://giftee.biz/eraberu_pay/

キャンペーン参加方法

１.ENEOS公式アプリをダウンロード

アプリダウンロード iOS版はこちら(https://apps.apple.com/jp/app/eneos%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA-%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%94%E3%81%A8-%E3%81%BF%E3%82%93%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1612229796) / Android版はこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eneos.ssapp&referrer=adjust_reftag%3DcDFAdlJYwpY9d%26utm_source%3DENEOS%25E5%2585%25AC%25E5%25BC%258F%25E3%2582%25A2%25E3%2583%2597%25E3%2583%25AA%25EF%25BC%25A8%25EF%25BC%25B0%25EF%25BC%2588DL%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25AF%25EF%25BC%2589)

２.アプリ内の「マイカー登録」を完了する

マイカー登録方法はこちら：

https://eneos-ss.app/page/mycar-usage?ss_app_id=kRbzadhiGqJBGY2PRp61MQ==

３.対象店舗で、キャンペーン期間中に1,000円（税込）以上のカーメンテナンス商品を購入

対象商品：エンジン清浄剤、バッテリー、ワイパー、エアクリーンフィルター、オイル、タイヤ

※一部商品を除きます。

※限定店舗開催です。対象店舗はこちら(https://sssearch.jp/enekuji/202602/)から検索いただけます

４.店頭スタッフからエネくじを1枚受け取り、裏面の二次元コードを読み込んでその場で抽選結果を確認。

当選の場合は、画面のガイドに従って、ポイントの受け取り

※ ご参加は、おひとり様1回限りとなります

※ 法人のお客様につきましては、対象外となります。ご了承ください

※ 1,000円（税込）以上の対象商品を複数回お買い上げいただいた場合でも、参加可能回数が増えることはございません

※ 応募条件を満たした方が参加対象となります

ENEOS公式アプリは「カーライフまるごと！みんなのアプリ」として、日常のカーライフをより便利に効率的にするために、燃費も、メンテも、お得情報も、まるごとサポートするプラットフォームです。またENEOS公式アプリにまつわる情報が詰まったサイト「カーライフまるごと！ステーション」では本キャンペーンの他、最新のキャンペーン情報をお知らせしておりますので、合わせてご注目ください。

カーライフまるごとステーション：https://eneos-ss.app/page/cp-tougou

ENEOS公式アプリについて

ENEOS公式アプリは、当社が提供する公式モバイルアプリです。給油アプリの中では世界で一番多く利用されており*²、日常のカーライフをより便利に、効率的にサポートする多機能プラットフォームです。

アプリ上に表示される二次元コードをSS店頭の端末にかざすことで、「いつもの給油設定*³」や二次元コード決済機能「モバイルEneKey*⁴」の利用が可能となります。

また、2025年2月より追加された「マイカー登録機能」は、登場から約1年が経ち、多くの方からご好評いただいています。車検証の二次元コードをカメラでスキャンするだけで、「マイカーページ」が自動作成され、車検証の情報に加えて各車両のカタログ情報も自動で取り込まれます。これにより、愛車の情報を一元管理できるようになり、燃費計算や車検時期の確認など、カーライフ全体をサポートする機能が充実しました。「マイカー登録機能」の搭載により、従来の「給油アプリ」から、カーライフをまるごと支えるアプリへと進化し、今後もより便利で楽しい機能を追加しアップデートしていきます。

本アプリをご使用いただくことで、スマートフォンひとつで給油やカーメンテナンスを可能にする、ストレスフリーなカーライフの実現に貢献してまいります。

*¹ 選択された商品によって、1ポイントにつき1円相当とならない場合がございます。また、交換レートを含む商品の内容は今後予告なく変更する場合がございます。掲載ブランドと商品数は付与されるポイント数によって異なります

*² ※データ出典：Sensor Tower Inc.調べ。Gas & EV Charging StationsカテゴリにおけるMonthly Active Usersランキング（2025年1月から2025年12月までの調査 | 主要82ヵ国のiOS・Androidユーザーが対象）

*³ 油種（レギュラー・ハイオク・軽油）、給油量もしくは給油金額を予め設定いただけます

*⁴ クレジットカードの紐づけ、もしくはキーホルダー型EneKeyの複数登録が必要です

以 上

○アプリダウンロード

○ENEOSの公式アプリの使い方はこちら

https://eneos-ss.app/usage/

〇ENEOS公式アプリ公式サイト

https://eneos-ss.app/