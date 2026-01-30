「なにもしないを楽しむ。」Nook～ヌーク～｜淡路島にて新施設4棟同時オープン｜2026年2月8日20時00分～宿泊予約受付開始

株式会社Nook

貸別荘・スモールホテルの運営を展開する Nook～ヌーク～ （株式会社Nook 所在地:兵庫県南あわじ市）は2026年3月1日、「なにもしないを楽しむ。」をコンセプトに、淡路島にてあらたな”4つの居場所”を同時オープンいたします。（一般予約開始：2026年2月8日（日）20：00より）

「Nookな場所」

“Nook”という名前には「辺鄙な場所」「人目につかない場所」といった意味があります。

淡路島は都市からほどよい距離を保ちながら、明石海峡大橋を渡ると都市部とはどこか異なる時間が流れる島です。

揺れる波の動き、風が通る木々の音、鳥のさえずり、流れる雲、広い空。そして遮るもののない眺望。

なにかを足すのではなく、日常の輪郭を、少しだけ手放すための場所。

ここで流れる時間そのものが、心身を静かにほどいていくように、この景色と空間を整えました。

「なにもしない贅沢」

私たちの日常は、気づかないうちに「次になにをするか」「どう効率化するか」と、常に“時間を消費すること”を求められています。

追われるように過ごすうちに、時間だけが過ぎていく感覚を覚えることも少なくありません。

旅もまた、本来はひと息つくためのものでありながら、観光地を巡り、予定を詰め込み、体験を消費するものになりがちです。

「なにかをするための旅」ではなく、なにもしないために旅をする。

時間を忘れ、日常や肩書からそっと離れる。

なにもせず、ぼーっと過ごす。

たまにはそんな日があってもいいじゃない。

そんな静かな時間こそが、われわれNookが定義する贅沢です。



名前に込めた意味

Nook The Cliff～ヌーク ザ クリフ～

「崖」

断崖に寄り添い、海と正面から向き合う。

眼下に広がる海と空が、静かに溶け合う時間。

Nook The Dawn～ヌーク ザ ドーン～

「夜明け」

夜と朝の境目に身を置く。

移ろう光と色を、静かに迎える時間。

Nook The Pier～ヌーク ザ ピアー～

「桟橋」

留まるための場所。

海と同じ目線で、過ごす時間。

Nook The Gulf～ヌーク ザ ガルフ～

「湾」

内海の静けさに包まれる。

波や風が遠のき、静寂が深まっていく時間。

いずれの棟も1日1組限定。

主役は変わらず海でありながら、「なにもしない」ことに重きをおき、気づけば知らないうちに自然と海を眺めている。そんな時間がゆるく流れる場所です。

同じ海でも立つ場所が変われば見える景色も変わる。そんな考えを各棟の名前に込めました。

初めての

これまでNookは一歩一歩、ゆっくりと歩みを進めてきましたが、今回のオープンはNook開業以来初の4棟同時オープンです。日新月新、進化しつつ大切にしてきている核は残しつつ。

「なにもしないを楽しむ。」

Nookはそんなひとときを淡路島にそっとご用意しています。

【施設DATA】

Nook The Cliff～ヌーク ザ クリフ～

Nook The Dawn～ヌーク ザ ドーン～

Nook The Pier～ヌーク ザ ピアー～

Nook The Gulf～ヌーク ザ ガルフ～

・所在地：兵庫県淡路市下司 ※詳細住所非公開。ご予約決定後詳細住所をご案内いたします。

・業 態：貸別荘（簡易宿所）

・客 室：各棟1組1棟貸切

・定 員：7名

・サウナ：Cliff・Gulfに完備。水風呂（チラー完備）

・チェックイン 15時00分

・チェックアウト 10時00分

・料 金：1泊\43,780～

・予 約：公式ホームページより

・支 払：事前決済（クレジットカードのみ）

・公式HP：https://www.noooooook.com/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/noooooooooo0k/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Nook

担当：的場（マトバ）・小山（オヤマ）

E-mail：contact@noooooook.com

TEL：080-7622-4403

※取材・掲載に関するお問い合わせも受け付けております。

その他のNook

【Nook The Hub】

第1弾のNook The Hub。ハンモックから海を眺めると、まるで波に揺られている気分に。

【Nook The Wharf】

第2弾のNook The Wharf。建物よりも大きいデッキが特徴。目の前のプライベートビーチやBBQなどの楽しみも。

【Nook The Peak】

第３弾のNook The Peak。Nook唯一のオーベルジュスタイルのスモールホテル。海に浮かんでいるような感覚でくつろげる時間を。