【WBC開幕目前】大谷翔平、ジャッジ、ゲレーロJr が集結！史上最高の戦いを完全網羅『WBC2026観戦ガイド』2月25日（水）発売決定

株式会社世界文化ホールディングス

世界文化社は、WBC連覇を狙う侍ジャパン・井端弘和監督率いる日本代表から、アメリカ、ドミニカ共和国など強豪国まで、出場全20チームを徹底解説した『WBC2026観戦ガイド』を2月25日（水）に発売します。

世界最高峰のスターたちが、再び国を背負って激突する――。

大谷翔平、アーロン・ジャッジ、ブラディミール・ゲレーロJr.ら、MLBを代表するスーパースターが集結する「WBC2026」の開幕が目前に迫っています。

全47試合を配信するNetflixの視聴方法・配信スケジュールをはじめ、侍ジャパンの注目選手詳細レポート、主要国の選手名鑑、スター選手の見どころ解説、そしてWBCの歴史まで――。“観る前・観ながら・観た後”まで楽しみ尽くすための決定版ガイドです。

■ 主要国は選手名鑑付き！プールごとにWBC出場全20チームを紹介！

各国のメンバーや監督、キープレイヤーが一目で分かる選手名鑑は、侍ジャパンと対戦する相手を調べたり、他国の状況を追ったりする際の観戦の御供に最適です。

■ 連覇を狙う侍ジャパン＆井端ジャパンを徹底解剖

大谷翔平や山本由伸といった侍ジャパンのキーマンと井端ジャパンのレポートはもちろん、スター軍団アメリカ代表のキャプテンを務めるアーロン・ジャッジ（2年連続ア・リーグMVP）や、ドミニカ共和国代表のブラディミール・ゲレーロJr.（ワールドシリーズでドジャースを苦しめたブルージェイズの主砲）など、WBCの舞台を彩る注目のスーパースターも徹底解説します。

刊行概要

『WBC2026観戦ガイド』

※表紙は仮になります。



■発売日：2026年2月25日（水）

■定価：1,375円（税込）

■発行：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10159167.html

https://amzn.asia/d/6vMnjJM