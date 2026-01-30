【江戸川区にある一軒家の大型犬カフェ？】ロマンチックな夜を大型犬と過ごす「バレンタインナイト」4日間限定開催

株式会社ほっとひと犬

大型犬カフェ ほっとひと犬（東京都江戸川区・瑞江）は、2026年2月1日（日）より、照明を落とした特別空間で通常より15分長く大型犬と触れ合える夜限定イベント「バレンタインナイト」を4日間限定（2/1,2/7,2/8,2/14）で開催します。照明を落としたロマンチックな空間で、大型犬たちとゆったり過ごす特別な時間を提供します。

本イベントでは、参加者全員にオリジナルデザインの限定チロルチョコをプレゼントするほか、店内に掲示していた1歳記念バースデーポスターが当たる抽選会も実施します。

メディア出演多数！全国でも珍しい“一軒家型”大型犬カフェ

予約はこちら :https://www.tablecheck.com/ja/shops/hottooneone/reserve?utm_source=instagram

大型犬カフェ「ほっとひと犬」は、2024年9月に東京都江戸川区でオープンした大型犬カフェです。

全国的にも数の少ない、複数種類の大型犬と触れ合える施設として運営しています。

当店の大きな特徴は、オーナーの自宅である一軒家をそのまま活用している点です。

一般的な店舗型のカフェとは異なり、在籍する大型犬たちはオーナーの飼い犬として日常生活を送っています。来店されたお客さまは、家庭の中でくつろぐ大型犬の自然な姿と触れ合うことができます。

これまでに、日本テレビ「Day Day」、BS-TBS「いぬじかん」など、複数のテレビ番組やメディアで紹介されてきました。

また、「ゆたせな」様「ひなたまる」様をはじめとしたインフルエンサーや、バレーボール日本代表（佐々木様、和田様、佐藤様）の来店実績もあります。

こうした背景から、大型犬との触れ合いを通じて日常から少し離れた時間を過ごせる場所として、地域内外から注目を集めています。

今年のバレンタインは推しワンズと過ごそう

公式HP :https://www.hottooneone.com/

2026年2月1日（日）から2月14日（土）までのバレンタインイベント期間、店内は期間限定の特別装飾に。



イベント期間中は、バレンタイン限定仕様のおやつや、限定コスチュームをまとった大型犬たちとによるチェキ（※）撮影もお楽しみいただけます。

※「チェキ」は富士フイルム株式会社の登録商標です。

4日間限定で「バレンタインナイト」を開催

【開催概要】

イベント名称：「バレンタインナイト」

開催日：2026年2月1日(日)、2月7日(土)、2月8日(日)、2月14日(土)

開催時間：18:45-20:00

昨年も連日満席だったバレンタインシーズン限定イベント「バレンタインナイト」。

通常より15分長い75分の特別枠を設け、照明を落とした幻想的な空間で、大型犬たちとじっくり触れ合える夜をお届けします。

ナイトイベント限定の4つの特典

- 参加者全員に「ほっとひと犬」オリジナルチロルチョコプレゼントご来店のお客様全員に、当店オリジナルデザインのチロルチョコをプレゼントいたします。バレンタインの記念としてお持ち帰りいただけます。- 通常より15分長いふれあい時間通常60分の入場時間を75分(18:45-20:00)に延長。推しの子とじっくり触れ合える特別枠をご用意しました。- 照明を落としたロマンチックモード19:40からは店内の照明を落として、ライトアップされた幻想的な空間に。いつもとは違う雰囲気で、大型犬たちとの時間をお楽しみいただけます。- 1歳バースデーポスターの抽選券プレゼント昨年店内に掲示していた6頭それぞれの1歳記念ポスターを、各開催日1～2名様にプレゼントします。※使用済みポスターのため、多少の汚れがあります。バースデーポスター見本バースデーポスター見本

【バースデーポスター抽選スケジュール】

2月1日(日)：むちゃ、ぴぴ

2月7日(土)：あふろ

2月8日(日)：きんぴら、ふじ

2月14日(土)：ひらまろ

予約について

各日の２週間前より予約開始します。

バレンタインナイトは全日程、2026年1月18日（日）より一斉受付

ワンズ紹介

- 予約方法: 公式サイト(https://www.tablecheck.com/shops/hottooneone/reserve?utm_source=websaite&utm_medium=websaite&utm_campaign=recerve&_gl=1*vxxmvp*_gcl_au*Mjk0MDQ3MzY1LjE3NjY0ODQyMzc.*_ga*NTYzMTU0MzY3LjE3NDI1NDM5OTY.*_ga_DYR5JHE0FC*czE3Njk0MDc0MzMkbzEwOCRnMSR0MTc2OTQxMDQyNSRqNTgkbDAkaDA.)より事前予約- 入場料：4,000円／人※イベント料金のため割引不可※チェキ撮影希望の方は予約時の備考欄に記載※日中営業は通常料金予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/hottooneone/reserve?utm_source=websaite&utm_medium=websaite&utm_campaign=recerve&_gl=1*vxxmvp*_gcl_au*Mjk0MDQ3MzY1LjE3NjY0ODQyMzc.*_ga*NTYzMTU0MzY3LjE3NDI1NDM5OTY.*_ga_DYR5JHE0FC*czE3Njk0MDc0MzMkbzEwOCRnMSR0MTc2OTQxMDQyNSRqNTgkbDAkaDA.[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ojtIk3_ygGQ ]

あふろ

犬種：サモエド

きんぴら

犬種：ゴールデンレトリーバー

むちゃ

犬種：セントバーナード

ひらまろ

犬種：バーニーズマウンテンドッグ

ふじ

犬種：ホワイトスイスシェパード

ぴぴ

犬種：ニューファンドランド×セントバーナード

店舗情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/164739/table/3_1_bbb3006590cf8e068a0c84feb9a905e5.jpg?v=202601301051 ]■ 会社概要

会社名：株式会社 ほっとひと犬

代表者：中村 祐樹

所在地：東京都江戸川区瑞江4-42-9

設立：2025年11月4日

HP：https://www.hottooneone.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

店舗名: 大型犬カフェほっとひと犬

TEL: 03-6638-7499

Email: info.mofuru6@gmail.com

【取材・撮影について】

メディアの皆様の取材・撮影を歓迎いたします。本イベント期間中に限らず、通常営業時の取材も随時承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。事前にご連絡いただければ、ご希望の日時で調整させていただきます。