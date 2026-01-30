【富士山麓】動物同伴型一棟貸し宿「ICHI 縁」にて、愛猫家のための特別滞在プラン「猫と結ぶ、富士の縁」を2月1日より販売開始

ICHI

ICHI

プレスリリース：2026年1月30日

富士山の麓・動物と泊まれる１棟貸しの古民家宿「ICHI」（代表：松野将至）が運営する “ICHI 縁（いち・えん）”は、愛猫家のための特別宿泊プランを、2026年2月1日より通年で販売開始いたします。

本プランは、ねこちゃんを1匹以上同伴されるお客様限定の宿泊プランです。ねこちゃんと暮らすご家族が、旅先でも安心して心からくつろげるよう、動物愛護の理念に共感する企業と連携し、5つの特別な体験と特典をご用意しました。ICHI 縁は、犬や猫をはじめとする動物たちを「家族」として迎え入れる方々のための宿です。

キャットウォークやキャットタワーを備えた空間設計により、初めての場所でもねこちゃんが自然体で過ごせる環境を整えています。

開発背景

ICHIが大切にしているのは、「旅に、動物たちを置き去りにしない」という想いです。

旅に出るたび、「この子を置いていくしかない」。そんな選択を当たり前にしないために。

ICHI 縁では、人と動物が同じ時間、同じ景色を共有できる宿づくりを続けてきました。

本プランは、2月22日の「猫の日」（にゃんにゃんにゃん）をひとつのきっかけとしながら、季節に限らず、年間を通してねこちゃんと暮らすご家族に寄り添える滞在を提供したいという想いから、通年販売のプランとして開発しました。

動物愛護活動への支援、猫の健康や暮らしへの配慮、そして人と猫がともに過ごす旅の質。

これらを大切にしながら、ICHIの理念と親和性の高い企業とともに、本プランを開発しました。



愛猫家のための「5大特典」

１. 犬猫生活株式会社｜ウェルカムおやつ

動物の殺処分ゼロを目指す活動及び原材料や製法こだわった国産無添加のペットフードを販売する犬猫生活株式会社より、愛猫のためのウェルカムおやつをご用意。

旅のはじまりに、いつもの安心と小さなご褒美をお届けします。

２. 三養醸造｜猫ラベルのワイン

地元の動物保護団体やボランティアの皆さんを中心に動物保護活動を支援している、山梨県の老舗ワイナリー・三養醸造が手がける猫ラベルのワインを、1室につき1本ご用意。

富士山麓の静かな夜、ネコちゃんとともに過ごす大人の時間を演出します。



３. HARUKIYA COFFEE ROASTERY ｜ Love Cats Blend 「さくらねこ」支援 P-COFFEE

寄付を通じて「さくらねこ」支援を取り組む春木屋様のコーヒーをICHIオリジナル朝食BOXとともにお届けします。富士山を望む朝に、心ほどける一杯をお楽しみください。

４. nekozuki｜愛猫の健康チェック専用キット

nekozukiが提供する、愛猫の健康状態を気軽にチェックできる専用キットを宿泊者限定でご用意。

旅先でも愛猫の体調を見守れる、安心のサポートです。

５. プラン限定｜猫用おもちゃ

本プランご利用のお客様限定で、ねこちゃん用のおもちゃを事前にお部屋へ設置。

キャットウォークやキャットタワーとあわせ、初めての環境でもねこちゃんがのびのびと過ごせる空間を整えています。

ICHI 縁の猫にやさしい設備

・館内にキャットウォーク、キャットタワーを常設

・人と動物の動線を分けた安心の空間設計

・一棟貸しならではの、他のお客様を気にせず過ごせる完全プライベート空間

『猫と結ぶ、富士の縁』 プラン概要

期間：2026年2月1日～ ※通年販売

料金：1泊 30,800円～（2名1室利用時1名あたり、税・サービス料込）

含まれるもの：宿泊、朝食、ウェルカムおやつ、ワイン、健康チェックキット、猫用おもちゃ

場所：ICHI 縁

組数：1日1組限定

予約：各予約サイトよりご予約を承ります。

備考：本プランは、ねこちゃんを1匹以上同伴するお客様のみの販売となります。

※猫とその他動物がご一緒の場合も可。

施設概要

所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町大石

1473-1

アクセス： 中央自動車道河口湖ICから約20分、

富士急河口湖駅から車で約15分

客室数： １棟（貸切） ※最大定員：８名

最低価格： 16,000円～（1人当たり・税別）

URL：https://ichi-fuji.jp/