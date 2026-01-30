【ニューエラ】(C)SAINT Mxxxxxxとのコラボによる4色のヘッドウェアを2月7日（土）に発売

ニューエラジャパン合同会社

スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、READYMADE (レディメイド)のデザイナーである細川雄太と、ロサンゼルスを拠点に活動するアーティスト兼デザイナー・Cali DeWitt (カリ・デウィット)が手がける(C)SAINT Mxxxxxx (セントマイケル)とのコラボレーションによる4色のヘッドウェアを、ニューエラ公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)と(C)SAINT Mxxxxxxの正規ディーラーにて2月7日(土)に発売いたします。

ベースモデルには両社のコラボレーションで定番となっている[Retro Crown 9FIFTY(TM)]を採用。右サイドには野球ボールをモチーフにした今季ならではのアイコンを、リアには”Celebrity“のロゴを配置しました。また、フロントロゴはニューエラならではの立体的な刺繍で仕上げています。

【ラインアップ】 ※価格はすべて税込

［Retro Crown 9FIFTY(TM)］ 各15,400円

【About (C)SAINT Mxxxxxx】

2013年にスタートして以来、数多くのファンを魅了し続けカリスマ的な人気を誇る日本のブランド「READYMADE（レディメイド）」のデザイナー細川雄太と、ロサンゼルスを拠点にアーティスト兼デザイナーとして活動中のCali DeWitt（カリ・デウィット）が手掛ける新たなコンセプトのブランド。リアルなヴィンテージを追及したモノづくりや、手作業によるペイント手法を使用したTシャツやスウェットなどを発表。2020年1月、フランス・パリにて開催されたSHOWROOMで発表し、2020年秋より日本国内外での展開をしている。

【About 細川雄太（Yuta Hosokawa）】

1982年生まれ、大阪府出身。2013年に「READYMADE（レディメイド）」のバッグを発表。そのバッグが米ロサンゼルスのセレクトショップ、マックスフィールドで発売されたことをきっかけにアメリカで知名度を上げた。A BATHING APE(R)（ア・ベイシング・エイプ(R)） や、Fear of God（フィア・オブ・ゴッド）、OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH（オフホワイト c/o ヴァージル アブロー）といった数々のコラボレーションを実現。過去には、Travis Scott（トラビス・スコット）の衣装製作やアルバムジャケットデザインも手掛けるなど、活動は多岐にわたる。近年では、服飾だけにとどまらず、ファニチャーやアートの分野にも進出し反響を呼んでおり、2021年にはKaikai Kiki Galleryにて、初の個展を開催した。また、国内アーティストのアルバムジャケットやロゴ、オフィシャルグッズへのデザイン提供、衣装デザインにも取り組んでおり、ますます活動の幅を広げている。

【About Cali DeWitt（カリ・デウィット）】

1973年生まれ、カナダ出身。

ロサンゼルスで育ち、現在もロサンゼルスを拠点に活動しているアーティスト兼デザイナー。カリ・デウィットは国際的にアート活動を展開し、近年ではREADYMADE（レディメイド）、Kanye West（カニエ・ウエスト）、NEIGHBORHOOD（ネイバーフッド）、Tremaine Emory（トレメイン・エモリー）、Virgil Abloh（ヴァージル・アブロー）などの著名人や有名ファッションブランドと積極的にコラボレーションを行っている。パリ、ニューヨーク、ロンドン、コペンハーゲン、東京、ベルリンでの個展をはじめ、世界中で作品を発表している。