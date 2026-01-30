LOWRYS FARM KIDS とLFM(U)が世界中で愛されている『MARVEL』のスペシャルコレクションを2026 年1 月30 日（金）より発売
“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40 以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社⾧:北村 嘉輝）のLOWRYS FARM（ローリーズファーム）は、LFM(U)（エルエフエムユー）とLOWRYS FARM KIDSより『MARVEL（マーベル）』のスペシャルコレクションを2026 年1 月30 日（金）より展開いたします。LFM(U)展開店舗、LOWRYS FARM KIDS展開店舗、公式WEBストア and ST（アンドエスティ）、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionにて全8 型を発売いたします。
ボーダーレスなフィルターを通すことで生まれる洗練された新しいユニセックスラインLFM(U) は、今回『MARVEL』をオリジナルアートにのせたトレンドデザインで、大人も着回せるアイテム3 型を展開。大人服をそのまま小さくしたような、リトルガール＆ボーイのための洋服を提案するLOWRYS FARM KIDSは、ポップの中にクールさを表現した『MARVEL』コミックのデザインがカワイイアイテムや、年齢問わずに重宝する雑貨まで5 型を展開します。
世界中で絶大な人気を誇る『MARVEL』は、2026 年に『MARVEL』最新作の映画公開を予定しているなど、注目度の高いタイミングです。親子でスペシャルコレクションアイテムを楽しみながら、『MARVEL』が持つエネルギッシュな世界観を、日常のファッションを通じてご堪能いただけます。
■『MARVEL』スペシャルコレクション概要
発売日:
2026 年1 月30 日（金）10:00～ ※販売店舗の営業時間に準ずる。
特設ページ:
https://www.dot-st.com/lowrysfarm/disp/itemlist/?dispNo=002003029
取扱い店舗:
LFM(U)展開店舗、LOWRYS FARM KIDS展開店舗、
公式WEBストア and ST（アンドエスティ）、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion
■LFM(U)展開店舗
イオンモール釧路店、イオンモールつくば店、イオンモール水戸内原店、FKD宇都宮インターパーク店、けやきウォーク前橋店、イオンレイクタウン店、イクスピアリ店、ルミネエスト店、イオンモール浜松市野店、イオンモール豊川店、イオンモール岡崎店、イオンモール大高店、イオンモール鈴鹿店、梅田ヘップファイブ店、ららぽーと門真店、ららぽーと堺店、阪急西宮ガーデンズ店、イオンモール倉敷店、ゆめタウン徳島店、イオンモール福津店、ららぽーと福岡店、わさだタウン店、イオンモール橿原店（※2 月６日（金）オープン）
■LOWRYS FARM KIDS展開店舗
イオンモールつくば店、FKD宇都宮インターパーク店、イオンレイクタウン店、イクスピアリ店、アリオ橋本店、フューチャーシティーファボーレ店、イオンモール白山店、イオンモール甲府昭和店、イオンモール須坂、イオンモール松本店、イオンモール豊川店、ららぽーと名古屋みなとアクルス店、イオンモール大高店、イオンモール⾧久手店、ららぽーとEXPOCITY店、くずはモール店、ららぽーと堺店、阪急西宮ガーデンズ店、イオンモール倉敷店、ゆめタウン徳島店、エミフルMASAKI店、イオンモール福津店、ゆめタウン久留米店、わさだタウン店、イオンモール沖縄ライカム店
■ZOZOTOWN・Rakuten Fashion
順次販売開始
コレクションステッカー:
『MARVEL』スペシャルコレクションアイテムには、オリジナルの特別なステッカーがつきます。
LFM(U)とLOWRYS FARM KIDSアイテムでステッカーデザインが異なります。
■LFM(U)コレクションステッカー
■LOWRYS FARM KIDSコレクションステッカー
■商品詳細
【LFM(U)アイテム】
『MARVEL』コミックのポップでクールなアートをプリントしたスウェット。
鮮やかなカラーリングで、着るだけで主役になるようなインパクトのある1 枚です。
KIDSの【MARVEL】ロンTと同じアートを使用しているので、親子リンクコーデもおすすめです。
商品名:【MARVEL】スウェットプリントクルー
価格:7,990 円（税込）
カラー展開:オフ、グレー、ブラック
サイズ:M、L
『MARVEL』の世界観をストリートスタイルで表現したスウェットフーディ。オーバーサイズのシルエットがトレンド感を引き立て、胸元や背面にプリントされたヒーローたちが存在感を放つデザインが魅力の一枚です。集合デザイン、「ヴェノム」、「スパイダーマン」の3 タイプ展開で、それぞれ異なる個性を楽しめます。
商品名:【MARVEL】スウェットフーディ
価格:8,800 円（税込）
カラー展開:オフ、グレー、ブラック
サイズ:M、L
ストリートに映えるコーチジャケット。
フロントには「アイアンマン」、「ウルヴァリン」、「スパイダーマン」のキャラクターをそれぞれワッペンで配置したデザインです。カジュアルながらも存在感のあるデザインで、ユニセックスに着こなせるアイテムです。
商品名:【MARVEL】ナイロンコーチジャケット
価格:14,300 円（税込）
カラー展開:ブラック
サイズ:M、L
【KIDSアイテム】
LOWRYS FARM KIDS 定番のロンT に『MARVEL』コミックのポップでクールなアートをプリントした1 着。
鮮やかなカラーリングで、着るだけで主役になるようなインパクトのある1 枚です。
LFM(U)の【MARVEL】スウェットプリントクルーと同じアートを使用しているので、親子リンクコーデも可能です。
商品名:【KIDS】MARVEL／ロンT
価格:3,990 円（税込）
カラー展開:オフ、グレー、ブラック
サイズ:110 cm、120 cm、130 cm、140 cm、150 cm
『MARVEL』の人気キャラクターである「スパイダーマン」、「ソー」、「アイアンマン」をモノクロで表現したカッコイイプリントロンT。モノクロにすることで、キャラクターの強さをより感じることができ、キャラクターアイテムでもコーデに取り入れやすい1 枚です。
商品名:【KIDS】MARVEL／モノクロTLS
価格:3,990 円（税込）
カラー展開:オフ（スパイダーマン）、グレー（ソー）、ブラック（アイアンマン）
サイズ:110 cm、120 cm、130 cm、140 cm、150 cm
ゆったりしたBIG シルエットのウラケフーディに、『MARVEL』キャラクターのイラストロゴのプリントや、人気キャラクターの特徴である「目」を刺繍でデザインし、それぞれの名言をフロントに落とし込んだ1 枚です。
バックプリントの『MARVEL』ロゴのプリント手法に拘ったファンにはたまらないアイテムです。
商品名:【KIDS】MARVEL／ウラケフーディ
価格:4,590 円（税込）
カラー展開:オフ（MARVELロゴ）、グレー（スパイダーマン）、ブラック（ヴェノム）
サイズ:110 cm、130 cm、150 cm
コンパクトに収納できる、ナイロン素材のエコバッグ。カラーは全部で5 色、Ａ4 サイズも入る使いやすいサイズ感です。カラーによってそれぞれ違うアートをプリントしているので、お気に入りが見つかるはず。持っているだけで映えるので、自分用はもちろん、プレゼントにもおすすめです。
商品名:【KIDS】MARVEL／エコバッグ
価格:2,490 円（税込）
カラー展開:ピンク、レッド、イエロー、ブルー、ブラック
50 cm×50 cmの大判サイズでマルチに使えるオリジナルの総柄バンダナ。ハンカチとしてはもちろん、スタイリングのアクセントやカバンに巻いたり、お弁当を包むなどマルチに使える万能アイテムです。人気キャラクターのポップなアートや、「ロキ」のカッコよくて渋いアート、『MARVEL』ロゴとヒーローアートがミックスしたデザインなど、アートによって様々な表情が楽しめるのも魅力なアイテムです。
商品名:【KIDS】MARVEL／バンダナ
価格:2,590 円（税込）
カラー展開:オフ（コミック）、レッド（ヒーロー）、ベージュ（ロキ）
■『MARVEL』について
1939 年設立のアメリカンコミック出版社。「アイアンマン」、「スパイダーマン」、「キャプテン・アメリカ」な数多くの人気ヒーローを輩出。現在では、映画（マーベルスタジオ）、テレビドラマ、アニメ、ゲーム、グッズなど幅広く手掛ける総合エンターテインメント企業です。2026 年には最新作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の上映を予定しています。
■LFM(U)（エルエフエムユー）について
「タイムリーベーシック」「オトナストリート」「ユーモア」「シェアワードローブ」の
4 つの要素をコンセプトに
メンズのテクニックやこだわり
レディースブランドの強みである色使いやトレンド感覚
ボーダレスなフィルターを通すことで生まれる洗練された新しいユニセックスライン
＜公式WEBストア and ST（アンドエスティ）＞
https://www.dot-st.com/lowrysfarm/?dispNo=001002
＜Instagram＞＠lfmu_official
https://www.instagram.com/lfmu_official
■LOWRYS FARM KIDSについて
大人服をそのまま小さくしたような、リトルガール＆ボーイのためのお洋服。
子どもをこども扱いしすぎない。
好きなモノに大人も子どもも関係ない。
小さなサイズとフォルムだけで十分に可愛い子どもたち。
だからこそシンプルでちょっとだけ気の利いたアイテムがちょうどいい。
元気に遊ぶ小さなガール＆ボーイの毎日がもっとたのしく、もっと可愛くなるようなお役にたてたら。
大きくなったら好きなモノを自分の目線で選べる
GIRL＆BOY
になりますように。
<Instagram>@lowrysfarmkids_official
https://www.instagram.com/lowrysfarmkids_official/
■株式会社アダストリアについて
株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40 を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500 店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。
＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2 丁目21 番1 号渋谷ヒカリエ
＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/
■アンドエスティHDグループについて
アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。
様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。
＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2 丁目21 番1 号渋谷ヒカリエ
＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/
＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official