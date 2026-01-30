オンラインアシスタント(R)「フジ子さん」が「ITreview Grid Award 2026 Winter」で2部門連続受賞
BPOテクノロジー株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山田真也、以下「当社」）が提供するサービス「オンラインアシスタント(R)「フジ子さん」が「ITreview Grid Award 2026 Winter」の2部門*で最高位の「Leader」を受賞いたしましたのでお知らせいたします。
今回の受賞は中小企業部門で2期連続受賞、総合部門においては4期連続受賞となります。
*「オンライン秘書・オンラインアシスタント」カテゴリーにおいて
■「ITreview Grid Award」とは
アイティクラウド株式会社が運営するIT 製品のレビュープラットフォーム「ITreview」で投稿されたレビューをもとに四半期に一度、ユーザーに支持された製品を表彰しています。
今回は2025年12月までに掲載されたレビューをもとにした集計結果が発表されたものです。
「ITreview Grid Award」についてはこちら(https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html)よりご確認ください。
■ 受賞記念レビュー投稿キャンペーンについて
2部門連続受賞を記念し、日頃よりオンラインアシスタント(R)「フジ子さん」をご利用いただいている皆さまへの感謝の気持ちを込めて、ITreviewへのレビュー投稿キャンペーンを実施いたします。
キャンペーン期間中に、対象ページよりレビューをご投稿いただいた方には、Amazonギフト券をプレゼントいたします。
詳細はこちら(https://www.itreview.jp/products/fujiko-san/review_campaign_lps/pqm3Xed5wtoxMo_-1tfedg)よりご確認ください。
*本キャンペーンへの参加には、ITreviewへのユーザー登録および、所定の条件を満たしたレビュー投稿が必要となります。
*キャンペーン内容の詳細、条件については特設LPをご確認ください。
*本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。
■「ITreview」でのレビュー（一部抜粋）
■オンラインアシスタント(R)「フジ子さん」とは
オンラインアシスタント(R)「フジ子さん」は、企業の成長に必要なサブ業務・ノンコア業務に対し、必要な時に、メールやチャットなどのオンラインでアシスタントにご依頼いただけるサービスです。
フジ子さんの特長
・月10時間から依頼可能 ：業務量に応じて、毎月柔軟に調整が可能
・最短1か月から契約可能：契約期間の縛りがなく、状況に応じて変更や解約が可能
・幅広い業務に対応：経理・人事・総務からデータ整理・リサーチまで1契約で対応可能
・採用・雇用コストの削減：人件費や教育・設備コストを削減可能
■ 会社概要
会社名 ：BPOテクノロジー株式会社
本 社 ：東京都中央区銀座6-14-8
代表者 ：代表取締役社長 山田 真也
設 立 ：2017年2月
提供サービス：オンラインアシスタント(R)「フジ子さん」、オンラインBPO
URL ：https://bpo-tech.co.jp
当社は「人々の時間を増やし、幸せを増やす ― ヒトとAIの最適なチームワークの探求 ―」を経営理念に掲げています。人手不足の解消のみならず、企業のDX推進や業務効率化・自動化を支援することで、より持続的で進化した社会の実現を目指します。
■本件に関するお問合せ先
BPOテクノロジー株式会社 広報担当
電話番号：03-4405-3635
メール ：pr@fujiko-san.com