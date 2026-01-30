2/2(月)～2/8(日)のTBSラジオはリアルタイム聴取推奨！2/6(金)のスペシャルウィーク企画は・・・

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオは2月2日（月）～2月8日（日）にかけて、各番組で特別企画をお届けするスペシャルウィークを開催します。ぜひリアルタイムでお楽しみください！

radikoライブURL：https://radiko.jp/mobile/timetable/JP13?station_id=TBS

TBSラジオからのプレゼントキャンペーンとして、放送中にメッセージを送ってくださった方の中から抽選で50名によつ葉乳業 の《チーズとバターの食べ比べセット》をプレゼントします。

テーマへの参加、企画コーナーへの応募、感想など、是非リアルタイムで番組にご参加ください。

※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

2月6日（金）の主な放送内容はこちら！

純烈・酒井一圭 BRAND-NEW MORNING

2月6日（金）5：00～6：30

『BRAND-NEW MORNING』2月6日（金）の放送は、純烈♨全員集合スペシャル！ in 福岡！

赤坂のスタジオを飛び出して、福岡・RKBラジオから生放送！ゲストに純烈の白川裕二郎さん、後上翔太さんも合流して、純烈3人勢揃いスペシャルでお送りします。

メールを送ってくださった方の中から抽選で「福岡グルメ」をプレゼント！

メールアドレス：bn@tbs.co.jp

今田耕司のお耳拝借！金曜日

2月6日（金）8：30～11：00

『今田耕司のお耳拝借！金曜日』では、スペシャルウィーク特別企画！「きいてよ、今ちゃん！」を開催！MC今田耕司にきいて欲しいエピソードを大募集します！生電話もしくは、メッセージをご紹介して、今ちゃんが生放送でお答えします。

また、番組コーナー「きいてよ、今ちゃん！」へメッセージをくれた方の中から抽選で15名に「高級イチゴ」をプレゼント！たくさんのメッセージをお待ちしております。

メールアドレス：mimikin@tbs.co.jp

金曜ボイスログ

2月6日（金）11：00～14：00

2月6日（金）の『金曜ボイスログ』は、ビートルズ メンバー4人のソロ・ワークスを大特集！

ジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スターのソロ・ワークスをたっぷり紹介していきます。番組後半では、ゲストにスーパーオーガニズムのオロノさんを迎えミニライブも予定！お楽しみに！

メールアドレス：vl@tbs.co.jp

金曜ワイドラジオTOKYO「えんがわ」

2月6日（金）14：00～16：50

2月6日（金）の『金曜ワイドラジオTOKYO「えんがわ」』は、面白いこと間違いなし！

15時台はライターの武田砂鉄さん、16時台は時代劇研究家の春日太一さんをゲストにお迎えしてお送りします！皆さまからのメッセージをお待ちしております。

メールアドレス：engawa@tbs.co.jp

荻上チキ・Session

2月6日（金）17：00～20：00

3時間まるごと選挙特集！

各政党の幹部や議員等と電話をつなぎ、それぞれの政党の公約や政策について直接聞きます。

メールアドレス：ss954@tbs.co.jp

武田砂鉄のプレ金ナイト

2月6日（金）22：00～23：30

『武田砂鉄のプレ金ナイト』では、ゲストに能町みね子さんをお迎えしてお送りいたします！

皆さまからのメッセージをお待ちしております。

メールアドレス：prekin@tbs.co.jp

お楽しみに！