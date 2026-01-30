総売上、前年の5倍以上に成長！ お客様とともに迎える、BEYOND FREEの3周年

テーブルマーク株式会社

テーブルマーク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：松田要輔）は、植物由来の冷凍ミールブランド 「BEYOND FREE（ビヨンドフリー）」が、2026年1月30日にブランド開始より3周年を迎えたことをお知らせします。

おかげさまで2025年の総売上金額は前年比520%超に拡大し*、より多くのお客様に商品をお届けすることができました。ブランド開始から3年。日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込め、「3つの感謝セール」を実施します。

※公式オンラインショップおよび外部モールや業務用での売上を含む、BEYOND FREEブランド全体の2025年総売上の前年比

ブランド成長の背景は、「植物由来、自然体。」にあり

BEYOND FREEブランド成長の背景には、植物性食品市場の拡大に加え、共働き世帯の増加や家族構成の多様化など、食事に対する価値観の多様化があります。その中で、食事には「おいしさ」だけでなく、無理なく続けられることや、気持ちの余裕まで含めた新しい価値が求められています。BEYOND FREEは、毎日の生活の中で「がまんしないでおいしいものを食べたい」「がんばりたくないけれど、自分にやさしくしたい」といった価値観を大切にする40～70代の女性を中心にお選びいただいています。

2025年には、公式オンラインショップでの販売に加え、業務用チャネルでの販売やAmazonや楽天等の外部モールでの販売も開始し、家庭・外食の両シーンにおいて、「無理をしない日常の選択肢」としての広がりを見せ、総売上金額は前年比520%超に拡大しました。

販売チャネルを拡大し、『いつものサイト』でご購入いただけるブランドへ。

BEYOND FREEは、「普段利用しているECサイトで気軽・手軽に購入できるようにしてほしい」というお客様の声に応え、Amazonや楽天市場など、購入環境の選択肢を広げてまいりました。

新たなお客様に商品をお届けできるようになっただけでなく、より手軽かつ身近な存在として、生活の中に継続的に取り入れていただく食事の選択肢として選ばれています。

2026年にはYahoo!ショッピングへの出店も予定しており、今後もより多くのお客様に便利にご利用いただけるよう販路の拡充に努め、日常の食事の選択肢としてお届けしていきます。

業務用展開による多様な食ニーズへの対応

- Amazon URL： https://www.amazon.co.jp/s?k=BEYOND+FREE&ref=bl_dp_s_web_0(https://www.amazon.co.jp/s?k=BEYOND+FREE&ref=bl_dp_s_web_0)- 楽天市場 URL：https://www.rakuten.co.jp/tablemark-official/

近年、訪日外客数は増加が続き、2030年までに6,000万人という政府目標が掲げられるなど、今後も伸長が見込まれています。

それに伴い、ヴィーガンやベジタリアンをはじめとした、食に対する価値観の多様化も進んでいます。一方で、日本の飲食店や宿泊施設からは、「食の選択肢を増やしたいものの、対応が追い付かない」といった声も聞かれています。

こうした声に応えるかたちで、BEYOND FREEは2025年2月より業務用での展開を開始しました。現場のオペレーション負担を軽減しながらも、多様な食ニーズへの対応を可能にする植物由来の豊富な商品ラインナップを展開しております。

家庭だけでなく、飲食店や宿泊施設といった外食シーンにおいても、「我慢せずにおいしいものを食べたい」というそんな当たり前の想いに寄り添い、食事の選択肢を増やすために、業務用商品の拡充を進めてまいります。

BEYOND FREE 3周年記念「サンキューセール」のご案内

BEYOND FREEは、おかげさまでブランド開始から3周年を迎えました。これまでの感謝の気持ちを込めて、3周年記念の「サンキューセール」を実施いたします。いつもご利用いただいている方はもちろん、気になっていたけれどまだ試したことがない方にも、植物性のやさしい食事を気軽に体感していただける機会です。

１. サンキューセール

期間：2026年1月30日（金）～2026年2月16日（月）

期間中、BEYOND FREE公式オンラインショップ(https://beyond-free.jp/)にて、クーポンコード入力で全商品を39％OFFでお買い求めいただけます。

クーポンコード：3RD39

２. 【サンキューセール購入者限定】 クーポンプレゼント

サンキューセールでご購入いただいた商品の発送時に、クーポン付きのチラシを同梱します。内容は複数種類あるので、どのクーポンが届くのかは届いてからのお楽しみとなります。

３. 【サンキューセール購入者限定】 シークレットセール

サンキューセールでご購入いただいたお客様の中で、公式LINEアカウントを友だち追加していただいている方限定で、最大70%オフのシークレットセールを開催します。

「BEYOND FREE（ビヨンドフリー）」とは

がんばりたくないけど、自分にやさしくしたい日は、温めるだけでおいしい、植物由来の冷凍ミール。BEYOND FREEは「おいしいものを我慢せず、でもちゃんとした食生活を送りたい」そんな等身大のきもちに寄り添います。

植物由来なのにおいしくて、お腹いっぱい食べられて満足。そんな食事を目指してメニューごとに植物素材を厳選しました。

味や見た目はもちろん、香りや食感までこだわり新しいおいしさを届けていきます。

・オンラインショップ： https://beyond-free.jp/

・公式Instagram： https://www.instagram.com/beyondfree_jp/

テーブルマーク株式会社 概要

社名：テーブルマーク株式会社

代表取締役社長：松田 要輔

本社所在地：東京都中央区築地6-4-10

事業内容：冷凍食品、その他食料品の製造・販売

URL：https://www.tablemark.co.jp/