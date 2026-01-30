韓国コスメブランド「dasique」春の新作「スウィートブロッサム」を2月1日（日）よりQoo10にて日本先行発売

“Blooming your own beauty ～ 自分だけの美しさを咲かせる”というコンセプトの韓国コスメブランド「dasique（デイジーク）」はこのたび、春の始まりを告げる、桜のように甘く愛らしいピンクピーチの香りを閉じ込めた「スウィートブロッサム」コレクションを新発売いたします。


本コレクションは、アイメイク1種、チーク2種、リップ1種※の全4アイテムで構成されており、咲き誇る花々の中でも、ひときわ甘くやさしく広がる「スウィートブロッサム」の世界観を表現しています。メイクするたびにピンクピーチの香りがふわっと広がり、まるで春が来たようなワクワクした気分を届けてくれるコレクションです。


なお、2026年2月1日（日）よりQoo10にて先行販売を開始し、発売を記念した期間限定キャンペーンも実施予定です。さらに、Qoo10での先行販売後は、順次オフライン店舗での展開も予定しておりますので、ぜひ楽しみにお待ちください。



※ Qoo10先行販売のリップ1種はミニティントのため単品販売は行わず、企画セットをご購入いただいた方へのプレゼントとしてお渡しいたします。


※ プレゼントはなくなり次第終了となります。


桜のときめきをまぶたに。スウィートブロッサム アイシャドウパレット




アイシャドウパレット


#37 スウィートブロッサム



容量：7g


価格：3,800円(税込)



舞い散る桜に着想を得た、しっとりなめらかなマット質感で自然な血色感から上品な深みまで叶える9色アイシャドウパレット。





商品特徴
- 訪れる春のときめきを、舞い散る桜の花びらにインスピレーションを得て表現したアイシャドウパレット。
- やわらかく可憐なピンクトーンを基調とした9色構成で、ナチュラルな血色感メイクから、深みのある上品なアイメイクまで幅広く演出します。
- カシミヤのようにしっとりなめらかなマットテクスチャが、まぶたに密着し、クリアで美しい発色を実現。
- ムラになりにくく、誰でも簡単に自然で美しいブレンディングが可能です。

花びらを重ねて、ときめく血色感。シュガーボールブラッシュ


#01 スウィートブロッサム

#02 シュガーブロッサム


シュガーボールブラッシュ 全２色


#01 スウィートブロッサム


#02 シュガーブロッサム



容量：6.4g


価格：2,490円(税込)



春風に舞う桜のときめきから生まれた、花びらシェイプのフォーミングボールブラッシュ。ふんわりとした透明感のあるピンクが、肌トーンを選ばず自然な血色感を叶えます。


商品特徴
- 春風に舞い散る可憐で愛らしい桜の花びらからインスピレーションを受けた、花びらシェイプと繊細なピンクカラーを閉じ込めたブラッシュ。
- 透明感あふれるふんわりとした発色で、頬をやさしく染め上げ、自然な血色感を演出します。
- ひと粒ひと粒に花びらを詰め込んだような、新感覚の立体フォーミングボールタイプ。見た目にも愛らしく、使うたびに心ときめくメイク時間を演出します。
- イエローベース・ブルーベースどちらにもなじむピンクカラーを、トーン・オン・トーンで構成。重ねるほどに表情が変わり、自分だけの血色感を楽しめます。

みずみずしい果汁ツヤが続く、グロウティント




ジューシーデューイーグロウティントミニ


#M29 チェリーフローラ



容量：1.5g


価格：990円（税込）



桜ピンクに透明感あふれるグロッシーなツヤを重ね、果汁のようにみずみずしい発色とうるおいが続くスプリングムード満点のグロウティント。





商品特徴
- やさしい春の日差しを含んだ桜ピンクカラーに、透明感あふれるグロッシーなツヤを重ねた、スプリングムードあふれるグロウティント。
- ティントとリップグロスを重ねたような、みずみずしく澄んだ果汁コーティング処方で、ひと塗りでぷるんとしたツヤ感を演出します。
- クリアで透明感のある果汁カラーが、重ねるほどにピュアで艶やかなグロウリップを叶えます。
- 保湿オイルをたっぷり配合し、美しい発色はもちろん、乾燥や角質を気にせず、長時間うるおいが続くリップケア効果も実現。

※ミニティントは単品販売は行っておらず、企画セット購入特典となります。
※オフライン店舗では単品での購入が可能です。

Qoo10メガポにて嬉しい購入特典が盛りだくさん！

「スウィートブロッサム」の発売を記念し、本コレクションとあわせて、Qoo10公式ショップ限定でデイジーク全商品を対象とした特別キャンペーンを開催いたします。


新発売の対象アイテムを含め、最大53％OFFでお楽しみいただけるほか、割引特典や限定プレゼントをご用意しております。


メインキャンペーン内容


１.「スウィートブロッサムコレクション」セットをご購入いただいた方に、スウィートブロッサムポーチをプレゼントいたします。


販売リンク：https://www.qoo10.jp/g/1076066627


割引価格：4,207円（税込）／42％OFF




２. アイシャドウパレットをご購入いただいた方に、ブレンディングムードチーク キャンディーソーダをプレゼントいたします。


販売リンク：https://www.qoo10.jp/g/866317009


割引価格：2,924円（税込）／53％OFF




３. シュガーボールブラッシュ全2種を対象に、発売記念10％追加割引を実施いたします。


販売リンク：https://www.qoo10.jp/g/1187915136


割引価格：1,815円（税込）／27％OFF




４. ミニティントを2点以上ご購入の場合、2点目以降は通常価格の半額、601円でお買い求めいただけます。


販売リンク：https://www.qoo10.jp/g/1187917169


割引価格：1,202円（税込）／39％OFF



上記のキャンペーンのほかにも、多数の企画をご用意しております。キャンペーン内容および適用条件の詳細は、Qoo10公式ショップにてご確認ください。


プレゼントは無くなり次第終了になります。



『デイジーク』について




デイジークは2019年ローンチした韓国発のコスメブランドです。


“Blooming your own beauty ～ 自分だけの美しさを咲かせる”というコンセプトで、⼄女心をくすぐるコスメを届けています。“Blooming-Mood” 一輪の花のように、あなただけのムードを咲かせてください。デイジークがあなたに隠された美しさを見つけ出します。


デイジークは、ローンチからわずか1年で韓国のコスメ好きの間で「発色・持続力・カラー、すべてが完璧！」と爆発的な反響を呼び、韓国のトレンドをリードする人気ブランドへと成長しました。これからも日本限定コスメなどを積極的に売り出し、独特な世界観で、様々なオフライン活動を通して日本の顧客と絶えずにコミュニケーションしていく予定です。



