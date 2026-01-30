「コミュニケーションAIエージェント」を目指すカイタク株式会社、ジェネシア・ベンチャーズより1.5億円を調達

カイタク株式会社

日本初のマルチエージェント型Speech-to-Speech AI電話SaaS「スパ電」を展開するカイタク株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：松木友範、以下「カイタク」）は、株式会社ジェネシア・ベンチャーズ（以下「ジェネシア・ベンチャーズ」）を引受先とした第三者割当増資により、総額1.5億円の資金調達を実施いたしました。

今回の調達により、高精度な音声認識と独自の軽量RAG技術を駆使し、現場の業務を完結させる“圧倒的な実行力”を強化します。単なる対話・自動応答の枠を超え、人口減少社会における「AI労働力」として、社会インフラの刷新を加速してまいります。

資金投資の背景

1. 深刻化する社会課題と「電話業務」の壁

ホワイトカラーの業務時間の約7割は、社内外を問わず人とのコミュニケーションに費やされていると言われています。その中でも「電話業務」は、即時性や確実性が求められる重要なコミュニケーションチャネルである一方、慢性的な人手不足や対応品質の属人化といった構造的な課題を抱えています。

特に、電力・ガス・通信などの社会インフラ業界や大企業においては、セキュリティ要件の厳しさや、APIを持たないレガシーな基幹システムの存在が障壁となり、一般的なクラウド型AI電話ツールをそのまま導入することが難しい状況が続いています。その結果、業務効率化の必要性が高いにもかかわらず、電話業務の自動化・高度化が進まないという課題が顕在化しています。

2. カイタク独自の解決策

こうした状況に対し、カイタクは創業以来1,000社を超える営業・電話業務支援を行ってきた実績とノウハウを活かし、高精度な音声AIを中核技術とした電話AIエージェント「スパ電」を開発・提供してきました。

現場のリアルな対話データと運用経験に基づき、即時性と正確性が求められる電話業務において、人の対応に近いレベルでの認識・応答を実現。属人化しがちな業務の品質向上と安定運用を可能にしています。

また、APIが未整備な環境でもシステム連携を可能にする独自技術を組み合わせることで、セキュリティ要件やレガシーシステムの制約が厳しい企業においても、既存の業務フローを大きく変えることなく導入できる点も特長です。

これにより、人手や運用に依存してきた電話業務を、音声AIを起点として業務プロセス全体で再設計することを可能にしています。

今回の資金調達を通じて、こうした音声AI技術のさらなる高度化と、それを支える開発・事業人材の採用を強化し、より多くの企業の業務変革を支援してまいります。

AIによる自然応答が可能な電話エージェント「スパ電」とは

「スパ電」は、AIによる自然な音声対話を通じて、電話対応からその前後の業務までを一貫して自動化する電話エージェントです。 通話内容を理解・記録し、業務システムと連携することで、人手に依存してきた電話業務を“業務プロセスごと”代替します。

＜「スパ電」を支える4つの技術的特徴＞

1. 国内屈指のマルチエージェント型 Speech-to-Speech AI

音声をテキスト化することなく直接理解し、音声で返答する「Speech-to-Speech」モデルを採用。人間同等の反応速度に加え、相手の発言に被せて話す「割り込み会話」も可能な、自然で実用的な対話を実現しています。

2. 非構造化音声からの「高度なデータ抽出」とシステム連携

単に会話を行うだけでなく、通話の流れの中から日付・時刻・人名・数量・対象物などの重要情報を文脈ごとに正確に認識し、抽出・構造化します。

情報抽出精度は98.7％に達しており、抽出されたデータは顧客の受注システムやCRMへ自動入力されます。また、APIが未整備なレガシー環境であっても、CSV連携やRPA技術等を組み合わせることで柔軟なシステム連携が可能です。

さらに、必要に応じて「人の目による最終確認」を業務フローに組み込むハイブリッド運用にも対応し、オペレーターの後処理業務を実質ゼロにします。

3. インフラ業界も認める「確実性」と「ミニRAG」

誤回答が許されない業務に対応するため、企業固有の情報を正確に参照する「ミニRAG（軽量検索拡張生成）」機能を搭載。この高い信頼性により、社会インフラ領域の企業における需給調整業務など、極めてミッションクリティカルな業務への導入も決定しています。

4. オペレーター教育が不要

AIが企業知識を一貫して保持するため、教育や引き継ぎを必要とせず、常にトップオペレーター以上の品質で安定した応対を実現します。

資金の使途

今回の調達資金は以下に使用します：

今後の展望

- 技術開発： マルチエージェントAIの高度化、ガードレール機能の強化、および高度な意思決定を伴うユースケースへの対応- R&D・基盤： 次世代コミュニケーションAIエージェントに向けた新規機能開発、プラットフォーム基盤の整備- 人材採用： 事業成長を加速させるエンジニア、CS、FDE/FDSの採用強化

今回の調達資金により、さらなる音声精度の向上や、システム間連携を含む連携力の強化を進めてまいります。

中期的には、電話対応にとどまらず、メール・SNS・チャット・FAXなど、企業のあらゆる対外コミュニケーションを一元的に担う「コミュニケーションAIエージェント」へと進化させます。

企業内のあらゆる会話データを資産化し、人口減少社会においてもインフラサービスが止まることのない、持続可能な社会基盤を構築してまいります。

投資家からのコメント

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ Investment Manager 黒崎 直樹氏

この度ジェネシア・ベンチャーズからリード投資をさせて頂きました。「AI AgentのtoB領域での社会実装」という大きな挑戦に伴走する機会を頂き、身の引き締まる想いです。日本国内の労働者人口減に対するAIソリューションの必要性は説明不要なレベルで急加速していくことが想定され、先端テクノロジーと企業情報ステムに精通したチームカイタクはその流れをリードする存在になると信じています。CEOの松木さんはDBJを卒業し10年近い経営経験を経た上で、満を持して音声AI市場への挑戦を開始します。戦略性と領域の深い知見を持つ松木さんなら今後10年の同領域の新たなスタンダードを提示してくれると確信しております。松木さん、カイタクの皆様、共に頑張っていきましょう！

カイタク株式会社 代表取締役 松木友範 コメント

「電話業務をアップデートし、日本に新しい労働力を生み出す」

日本の産業を支えるホワイトカラーの現場において労働力不足は待ったなしの課題です。その最大のボトルネックである「電話業務」の改革に、強い覚悟を持って挑戦しています。人に代わって業務をこなすAI電話「スパ電」は、既存のツールの枠を超えたマルチエージェント型AIシステムによる「AI労働力」です。

今回の資金調達によって、すでに日本随一と自負している認識精度、応答性能をさらに高め、業務基盤を支えるシステムとして一層対応力を高めます。単なる電話番ではない「高度なコミュニケーションAI」へと進化させます。テクノロジーの力で、人口減少社会を成長社会へと変える次世代の業務インフラを構築します。

採用情報

現在、エンジニア、CS、FDE/FDSなど、各ポジションで立ち上げメンバーを積極的に採用しております。私たちのビジョンや、今回の資金調達の裏側については以下のWantedlyストーリーもぜひご覧ください。

https://www.wantedly.com/companies/company_8152223/post_articles/1036923

ウェビナー情報

ウェビナータイトル：

『コミュニケーションAIエージェントの現在と未来

～ジェネシア・ベンチャーズがコミュニケーションAIにベットした理由～』

なぜ、数あるAIスタートアップの中で、トップVCは「コミュニケーションAI」という領域、そして「カイタク」というチームにベットしたのか。その投資判断の裏側と、両社が見据えるAIエージェントと共存する未来について、徹底的に語り尽くします。

開催日：2月25日(水)18時~（1時間程度）

詳細はこちら

https://kaitakgenesia.peatix.com

会社概要

カイタク株式会社について

弊社は様々な人の「伝える」にまつわる悩みを、テクノロジーのちからを使って解決する会社です。

BtoB企業を営業・販促・開発でご支援しています。

2020年4月に法人に特化した伴走型営業支援サービスとして「カイタク」を正式スタートし、

テクノロジー×営業をテーマに1,000以上のお客様を支援してまいりました。

代表取締役社長 ： 松木友範

設立年月日 ： 2015年7月

本店所在地 ： 〒162-0835 東京都新宿区中町19-6

事業内容 ： 営業支援事業、WEBシステム開発業、マーケティング支援事業など

会社概要 ：https://kaitak-sales.com/company

人に代わって業務をこなすAI電話「スパ電」（電話AIエージェント）：https://super-denwa.com/

本件に関するお問い合わせ

カイタク株式会社 広報担当

E-mail：support@kaitak-sales.com

TEL：050-3187-6440