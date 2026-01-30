PicoCELA、福岡県直方市へ災害備蓄用広域無線LAN「Sona-L(TM)」を寄贈

PicoCELA株式会社

PicoCELA株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 CEO：古川 浩、以下「PicoCELA」）は、福岡県直方市（市長：大塚 進弘）との包括連携協定に基づき、全国の自治体に先駆けて災害備蓄用広域無線LAN「Sona-L(TM)（ソナエル）」を寄贈いたします。これに伴い、2026年2月3日（火）に直方市役所にて寄贈式を執り行います。

■ 背景と目的：PicoCELAのテクノロジーで、災害時にも「つながる」安心を

PicoCELAと直方市は、令和7年7月1日に包括連携協定を締結し、地域の課題解決に向けて協力してまいりました。本製品の導入に先立ち、2025年2月には同市において「災害備蓄Wi-Fi（仮称）」を用いた実証実験を実施いたしました。災害時を想定した過酷な環境下での有効性を検証し、その確かな成果をもとに、この度製品名を「Sona-L(TM)」として正式に決定。今回の寄贈により、実証実験で得られた知見を実用フェーズへと移行させ、災害時の迅速な情報共有と意思決定を支える強靭な通信体制を構築します。

■ 災害備蓄用広域無線LAN「Sona-L(TM)」の特長：専門知識不要で、職員自らが即座に構築可能

本製品の自治体への導入は、全国で初めての事例となります。

迅速な設置: アクセスポイントに内蔵されたインストール手順ツールを活用し、ICTの専門知識を持たない市職員の方でも簡単に組み立て・構築が可能です。

広域カバー: 移動型の広域無線LANとして、避難所や被害の大きい現場など、必要な場所に即座に通信環境を提供します。

確実な連携: 通信インフラが不安定な状況下においても、自治体主導で自律的な通信網を確保することが可能です。

実証済みの信頼性: 2025年の実証実験を通じて、避難所や災害現場での広域カバー能力と設置の簡便性が実証されています。

※Sona-L(TM)は、PicoCELAのテクノロジーを活用した、株式会社クラボウテクノシステムのパッケージ製品です。

■ 寄贈式の概要

日時: 令和8年2月3日（火） 11時00分より

場所: 直方市役所 3F 庁議室（当日は寄贈式内での取材が可能です）

内容: 災害備蓄用広域無線LAN「Sona-L(TM)」の寄贈

包括連携協定に基づく直方市とPicoCELAの連携取り組みのご案内

（直方市との協定に基づく連携内容）

１.地域の安心・安全の確保及び災害に強いまちづくりに関する事項

大規模災害時における市職員の安定した通信手段の確保など

２. DX実証フィールドを通じた新産業創出と 人材育成に関する事項

市内への広域無線ネットワーク構築による実証実験フィールドの整備など

３. 地域産業のデジタル化の促進と観光振興に関する事項

スマートファクトリー化や技能 継承・作業標準化支援など

４. その他、地域活性化及び市民サービスの向上に関する事項

人流データ活用によるEBPM 推進など

■ 今後の展望

PicoCELAは、本取り組みを通じて直方市の防災体制強化に深く寄与するとともに、このモデルを全国の自治体や企業の防災備蓄担当者様へ提案してまいります 。地域社会のインフラを支えるパートナーとして、通信の力で「安心」を届ける活動をより一層加速させてまいります。

PicoCELA株式会社について

PicoCELAは、世界最高レベルの無線メッシュ技術で、有線LANの設置が困難な場所や一時的な利用など、様々な環境で安定した大規模Wi-Fi空間を構築するソリューションを提供しています。エッジコンピュータと無線メッシュネットワークを融合させたユニークな技術で、国内外の工場、倉庫、プラント、建設現場、商業施設、公共インフラなど、幅広い分野で活用されています。PicoCELAは、無線技術を通じて、より自由で、より安全なコミュニケーション基盤を創造し、持続可能な社会の発展に貢献してまいります。

法人名称: PicoCELA株式会社

住所: 東京都中央区日本橋人形町2-34-5 SANOS日本橋4階

代表取締役: 古川 浩

上場市場: 米国Nasdaq Capital Market（2025年1月16日 新規上場）

主な事業内容: 無線通信に関する特許技術を活用した無線通信製品の販売・ソリューション・ライセンスの提供、及びクラウド監視システムの販売

URL: https://picocela.com/（コーポレートサイト）

＜主な受賞歴＞

2025年:WiFi NOW Awards 2025「Best Wi-Fi Startup Award」ファイナリスト選出

2022年: 令和4年度 知財功労賞「特許庁長官表彰（知的財産権制度活用優良企業）」受賞

2021年: High-Growth Companies Asia-Pacific 2021（アジア太平洋地域の急成長企業ランキング 2021）433位にランクイン

2020年: 第6回知的財産活用表彰において、知的財産活用奨励賞 知的財産情報部門受賞 / 第5回JEITAベンチャー賞 受賞 / Orange Fab Asia 5G Challenge Final Pitch Competition 第1位

2019年: Viva Technologyにて、Orange Fab Asiaに採択 / 内閣府主催のスーパーシティフォーラム2019において、出展企業28社の1社に選定

2018年: JR東日本スタートアップ大賞受賞 / Google Launchpad Accelerator Tokyoにて、第1期生7社の中の1社に採択