出張手配の「言葉の壁」をＡＩで解消！「出張なび」に多言語表示オプションが登場

株式会社 日本旅行

株式会社日本旅行のグループ会社である株式会社日本旅行コーポレートソリューションズ（本社：大阪府守口市、代表取締役社長：辻本直哉 以下NCS ）は、出張管理システム「出張なび」において、多言語表示オプションの提供を開始します。

1. 「出張なび」とは

NCSが提供する出張手配・管理を行う法人向けのクラウドサービスです。大手企業・大学などを中心に800社以上の法人が導入、システムを通じて、電車・新幹線・飛行機・レンタカー・ホテルなどの予約が可能なほか、出張に関わる申請・承認・精算に至るプロセスを一貫してサポートしております。

2. 多言語表示オプション導入の背景

現在、多くの企業・公的機関において従業員の多国籍化が進んでいます。「出張なび」は、多くの法人様において出張関連手続きの基幹システムとしてご利用いただいており、「多言語での画面表示」が重要なニーズとなっています。また、導入企業ごとに異なる「お知らせ」やチケット手配におけるコミュニケーション場面などにおいても、リアルタイムな多言語運用が求められています。

このたび、Wovn Technologies株式会社の多言語化AIソリューション「WOVN.io」を「出張なび」のオプション機能として提供開始いたします。

導入いただいた法人様においては、「出張なび」が提供する各画面において、リアルタイムかつ正確な多言語表示が可能となります。

3. サービス概要

本オプションを導入いただくことにより、ワンクリックで言語を切り替え、対応言語でスムーズに出張手配を行うことが可能になります。

NCSは今後もDXを推進し、多様化するビジネス環境に適応したサービスを展開することで、企業のビジネストラベルの最適化に貢献してまいります。

▼ 株式会社日本旅行コーポレートソリューションズについて

株式会社日本旅行コーポレートソリューションズは、出張手配や各種イベント・会議の運営支援など法人向けサービスを中心にした旅行会社として1980年に設立されました。

日本を代表する企業を取引先に事業を行っています。2006年から、日本旅行グループの一員として法人旅行事業を展開しており、2025年には日本旅行ビジネストラベル事業部との統合により、法人のお客様のDX推進を提案する事業を展開しています。