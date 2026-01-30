【好評につき第3期開校決定】 マーサー × ライトワークス共同開発「HR LEADERS’ ACADEMY」 2026年6月より開講、次世代リーダー育成を加速

株式会社ライトワークス

クラウド型学習管理システム（LMS）市場を牽引する株式会社ライトワークス（本社：東京都千代田区、代表取締役：江口夏郎、以下「ライトワークス」）と、組織・人事分野のグローバルリーダーであるマーサーの日本法人マーサージャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：草鹿泰士、以下「マーサー」）は、人事プロフェッショナルを目指すリーダー人材向け学習プログラム「HR LEADERS’ ACADEMY」の第3期を、2026年6月より開校することをお知らせします。

人的資本経営の実践やジョブ型雇用への移行が日本企業において本格化する中、第1期・第2期の好評を受け、さらなる次世代リーダーの育成・輩出を目指します。

詳細・お申し込み：https://www.lightworks.co.jp/services/hr_leaders_academy(https://www.lightworks.co.jp/services/hr_leaders_academy?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT260130)

■ 開校の背景：人的資本経営は「開示」から「実践」へ

事業環境の変化が著しく経営戦略の変化スピードも加速する中、人事部門もこれまで以上に、戦略人事へのトランジション（移行）が必要な時代になりました。経営陣や従業員から人事部門に期待される役割がかつてないほど高まる中、人事パーソンは戦略実行の要として高度な専門性を求められています。

しかし、多くの人事担当者が「専門知識の不足」や「キャリアパスの不明確さ」に課題を抱えているのが現状です。ライトワークスとマーサーは、この課題を解決するため、世界的な知見と最新のテクノロジーを融合させた実践的な学習プログラム「HR LEADERS’ ACADEMY」を共同開発しました。これまでに多数の大手企業の人事リーダーが受講し、高い評価を得ています。

■ 「HR LEADERS’ ACADEMY」 6つのポイント

本アカデミーは、単なる知識習得にとどまらず、他流試合を通じた「視座の引き上げ」と「ネットワーク構築」や「認定資格」を提供します。

- 戦略人事、組織マネジメントに必要な人事知識を網羅的に学習できる人事戦略、人事制度概論、タレントマネジメント、パフォーマンスマネジメント、報酬マネジメントなど、人事パーソンとして押さえるべき領域をカバーしています。- コンサルティングプロジェクトの第一線で活躍する講師陣マーサーのコンサルタントがテーマごとに行った講義が教材になっています。マーサーのコンサルティング事例にもとづいた、他の教育プログラムに類がない実践的な内容を提供します。- 飽きさせずに学習効果を高める構成学習コンテンツは講師とナレーターによるわかりやすい解説で構成されています。テーマ毎のキークエスチョンや理解度テストを通して、学習内容の定着化を支援します。- 学び合いを促すコミュニティ本プログラムは、「eラーニング形式の学習コンテンツ」と「ライブ型イベント」で構成されています。ライブ型イベントでは、知識の理解、定着を深めるとともに、受講者間でのネットワーキングが可能です。- 人事に求められるスキルを可視化マーサーがグローバルで保有する、ジョブ（約2,000職種）とそれに紐づいたスキルの体系コンピテンシーのディクショナリから、人事に求められるスキルをLMS「CAREERSHIP」のスキルマップ機能で可視化。受講者は自身に必要なスキルを認識しながら学習を進めることができます。- 「人事プロフェッショナル認定資格」を用意本プログラム終了後、受講者は「人事プロフェッショナル認定資格 エッセンシャル（※1）」の受験が可能になり、キャリアの一助となる認定資格を得ることができます。本資格は、オープンバッジ（※2）の形でご提供予定です。

※1 人事プロフェッショナル認定資格は、マーサージャパンとライトワークスが発行する予定の企業人事として必要なスキルレベルを認定する民間資格です。

※2 オープンバッジとは、取得した知識やスキルをオンライン上で証明できる、信頼性の高い学習・資格証明の仕組みです。URL形式等で表示できるデジタルフォーマットのため、保管場所不要で、半永久的に保存が可能です。

■ 過去受講生の声（第1期・第2期実績より）

- 「人事の『型』を体系的に学べたことで、自社の課題を経営視点で捉えられるようになった」（製造業 人事マネージャー）- 「他社の人事幹部候補とのディスカッションは刺激的で、視座が一段上がった感覚がある」（IT企業 人事部長）

■ HR LEADERS’ ACADEMY 第3期 概要

- 期間：2026年6月 ～ 2026年12月- 内容：１.eラーニング形式の教材コンテンツ２.リアル・オンラインのハイブリッドライブ型イベント

※ハイブリッド集合イベントの会場は東京都内を予定しています。

- 応募資格：人事業務に携わっており、人事のプロフェッショナルを目指す方

※個人の方からのお申し込みは原則として受け付けておりません。

※コンサルティングや人事システムの提供会社等に所属されている方は、受講をお断りさせていただくことがあります。

- 参加費用：32万円/人（税別）※受験料込み- お申し込み期間：2026年1月13日(火) ～ 2026年3月25日(水)- 詳細・お申し込み： 下記Webサイトより詳細をご確認いただけます。https://www.lightworks.co.jp/services/hr_leaders_academy(https://www.lightworks.co.jp/services/hr_leaders_academy?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT260130)

【戦略人事・人事キャリアに関するウェビナー開催のご案内】

第3期開校に先立ち、「今後の人事部門変革や人事パーソンのスキル・キャリア形成」についてお伝えするとともに、「HR LEADERS' ACADEMY」のプログラム詳細をご紹介する無料ウェビナーを開催いたします。

■ウェビナー概要

- タイトル：事業変革期の「戦略人事」に求められるスキルとは？次世代リーダー育成プログラム「HRLA」のご紹介- 日時：2026年2月19日（木） 11:00～11:40- 形式：オンライン（Zoomウェビナー）- 参加費：無料- 対象：企業の人事・人材開発ご担当者様- 登壇者：マーサージャパン株式会社 組織・人事変革コンサルティング シニアプリンシパル 人材開発プラクティスリーダー 前川 尚大 氏- 詳細・お申し込み： https://www.lightworks.co.jp/media/webinar-20260219/(https://www.lightworks.co.jp/media/webinar-20260219/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT260130)

