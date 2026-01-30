【côte&ciel】1月30日発売開始2026年春夏コレクションが登場

UNBY株式会社

UNBY株式会社（本社：兵庫県三田市／東京オフィス：東京都渋谷区神宮前／代表取締役社長：冨士松 大智）が国内代理店を務めるパリのバッグブランド「côte&ciel（コートエシエル）」は、2026年春夏の新作コレクションを2026年1月30日(金)より発売開始いたします。インダストリアルデザイン史を築いてきた巨匠たちへの敬意を軸に、ミッドセンチュリーの家具や構造デザインからインスピレーションを受け、過去と未来をつなぐ新たなデザインのあり方を表現したコレクションです。

「MEMORIES OF THE FUTURE」

「未来の記憶」というテーマのもと、アーネ・ヤコブソン、ジョエ・コロンボ、ガエターノ・ペッシェといった、50年以上前に活躍した先見性あるデザイナーたちの思想やアプローチにオマージュを捧げました。彼らが挑戦してきた色彩やフォルムの常識、そして時代を先取りしながらも今なお新鮮さを感じさせるレトロフューチャーな魅力をcôte&cielならではの建築的なバッグデザインとして再解釈し、現代のライフスタイルに寄り添うプロダクトへと昇華させています。

＜コレクション詳細＞

新素材や再解釈されたシルエットを展開。彫刻的な存在感を保ちながら、日常の環境に自然と溶け込むデザインを体現しています。新たな素材表現と新たなカラーパレットを展開し、コレクションにさらなる奥行きを与えています。

Venta Satellite BLACK \57,750(tax in)Hyco S Otra Gathered BLACK \60,500(tax in)Orne Smooth TERRACOTTA \48,400(tax in)Hyco S Woven CONCRETE \55,000(tax in)

商品ページはこちら :https://coteetciel.jp/collections/spring-summer-26

＜取り扱い店舗＞

côte&ciel Tokyo 東京都渋谷区神宮前3-18-22

côte&ciel roppongi 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズウェストウォーク4F

côte&ciel Official Online Store https://coteetciel.jp/

UNBY GENERAL GOODS STORE Official Online Store https://www.unby.jp/

その他全国の取扱店

côte&cielは日々使えるアイコニックな形で作られてた先進的なバッグ、バックパック、アクセサリーのクリエーターです。2008年に設立したcôte&cielはファッションとインダストリアルデザインの異なる世界における専門性のクリエイティブな融合の頂点を目指しています。自然界で見つけたインスピレーションは、côte&cielの拠点であるパリにて発展・増進されます。

https://www.instagram.com/coteetciel/