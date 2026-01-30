「三交イン名古屋新幹線口」内にプロバスケットボールチーム「ファイティングイーグルス名古屋」とコラボした客室「ファイティングイーグルスプレミアムルーム」が２月１日（日）オープン！
客室内装イメージ
株式会社三交イン（取締役社長：長井康明 本社：名古屋市中村区）は、豊通ファイティングイーグルス株式会社（代表取締役社長 CEO：成瀬 日出夫 本社：名古屋市中村区）が運営する、男子プロバスケットボールリーグ（B.LEAGUE）に所属し、名古屋を拠点とするプロバスケットボールチーム「ファイティングイーグルス名古屋」とのコラボ企画として、同チームをテーマにした客室「ファイティングイーグルスプレミアムルーム」を、三交イン名古屋新幹線口内に２０２６年２月１日（日）からオープンします。
１．実施店舗
三交イン名古屋新幹線口
愛知県名古屋市中村区椿町７-２３
２．ルーム名
『ファイティングイーグルスプレミアムルーム』
３．主な特長
・観戦気分を盛り上げる照明やテーマカラーの青を基調にした壁紙、ベッドカバー
・クッション、コースターやゴミ箱、空気清浄機などオリジナル製作の備品を設置
・小型プロジェクター貸出によるお部屋での動画観戦と特設戦略ボード
・ご宿泊特典としてコラボデザインマフラータオルや必ず選手に届くメッセージカードのプレゼント
※本特典の内容は変更される場合があります。最新情報は「５．ご予約」に記載の公式ホームページをご確認ください。
４．コンセプトルーム概要
（１）室数：１室
（２）ルーム名：ファイティングイーグルスプレミアムルーム
(広さ24平方メートル 、ベッド幅 1,400mm × ２台)
（３）利用可能人数：1～4名
（４）料金：１室１名様23,000円～ ／ 1室２名様28,000円～
（消費税・サービス料込み）
（５）その他：バス（洗い場有）、トイレ、洗面セパレート 等
５．予約受付
公式ホームページ（https://www.sanco-inn.co.jp/nagoya/）、宿泊予約サイト、
お電話（052-453-3511）にて承ります。
６．宿泊特典
コラボデザインマフラータオルや必ず選手に届くメッセージカード
愛知県名古屋市中村区椿町7-23
愛知県名古屋市中村区椿町7-23
T E L：052-453-3511
アクセス：「名古屋」駅太閤通口（新幹線口）から徒歩約１分
エスカ地下街E４番出口すぐ
特 徴：「名古屋」駅から歩いて約1分。エスカ地下街を通れば雨の日も快適にチェックイン
いただけます。名古屋市内はもちろん、市外、隣県へのアクセスも良好です。
※コラボ企画によるコンセプトルーム一覧
・２０２３年 ８月 Grande三重交通バスコンセプトツイン（三交イン伊勢市駅前「別館」Grande）
・２０２４年10月 Grande福助コンセプトダブルルーム（三交インGrande名古屋-HOTEL&SPA-）
・２０２４年12月 Grande井村屋コンセプトツイン（三交イン伊勢市駅前「別館」Grande）