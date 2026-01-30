「三交イン名古屋新幹線口」内にプロバスケットボールチーム「ファイティングイーグルス名古屋」とコラボした客室「ファイティングイーグルスプレミアムルーム」が２月１日（日）オープン！

写真拡大 (全5枚)

株式会社三交イン



客室内装イメージ

株式会社三交イン（取締役社長：長井康明　本社：名古屋市中村区）は、豊通ファイティングイーグルス株式会社（代表取締役社長 CEO：成瀬 日出夫　本社：名古屋市中村区）が運営する、男子プロバスケットボールリーグ（B.LEAGUE）に所属し、名古屋を拠点とするプロバスケットボールチーム「ファイティングイーグルス名古屋」とのコラボ企画として、同チームをテーマにした客室「ファイティングイーグルスプレミアムルーム」を、三交イン名古屋新幹線口内に２０２６年２月１日（日）からオープンします。



１．実施店舗


三交イン名古屋新幹線口


愛知県名古屋市中村区椿町７-２３



２．ルーム名


『ファイティングイーグルスプレミアムルーム』



３．主な特長


・観戦気分を盛り上げる照明やテーマカラーの青を基調にした壁紙、ベッドカバー


・クッション、コースターやゴミ箱、空気清浄機などオリジナル製作の備品を設置


・小型プロジェクター貸出によるお部屋での動画観戦と特設戦略ボード


・ご宿泊特典としてコラボデザインマフラータオルや必ず選手に届くメッセージカードのプレゼント


※本特典の内容は変更される場合があります。最新情報は「５．ご予約」に記載の公式ホームページをご確認ください。




客室内装イメージ

客室内装イメージ


４．コンセプトルーム概要


（１）室数：１室


（２）ルーム名：ファイティングイーグルスプレミアムルーム


　　 (広さ24平方メートル 、ベッド幅 1,400mm × ２台)


（３）利用可能人数：1～4名


（４）料金：１室１名様23,000円～ ／ 1室２名様28,000円～


　　（消費税・サービス料込み）


（５）その他：バス（洗い場有）、トイレ、洗面セパレート 等



５．予約受付


　公式ホームページ（https://www.sanco-inn.co.jp/nagoya/）、宿泊予約サイト、


　お電話（052-453-3511）にて承ります。



６．宿泊特典


コラボデザインマフラータオルや必ず選手に届くメッセージカード






住 所：〒453-0015


愛知県名古屋市中村区椿町7-23


T E L：052-453-3511


アクセス：「名古屋」駅太閤通口（新幹線口）から徒歩約１分


エスカ地下街E４番出口すぐ


特 徴：「名古屋」駅から歩いて約1分。エスカ地下街を通れば雨の日も快適にチェックイン


いただけます。名古屋市内はもちろん、市外、隣県へのアクセスも良好です。



※コラボ企画によるコンセプトルーム一覧


・２０２３年 ８月　Grande三重交通バスコンセプトツイン（三交イン伊勢市駅前「別館」Grande）


・２０２４年10月　Grande福助コンセプトダブルルーム（三交インGrande名古屋-HOTEL&SPA-）


・２０２４年12月　Grande井村屋コンセプトツイン（三交イン伊勢市駅前「別館」Grande）