オリエンタルラウンジ恵比寿、月間売上1億円を突破！

株式会社クラウドエヌ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：西山喜洋）は、当社が運営する相席ラウンジ「オリエンタルラウンジ」の旗艦店である恵比寿店において、2025年12月の月間売上が1億円（税抜）を突破したことをお知らせいたします。 本記録は、オリエンタルラウンジ・ag全店舗の中でも過去最高の月間売上となります。

旗艦店・恵比寿店が月間売上1億円を達成

オリエンタルラウンジ 恵比寿店

2023年10月にオープンした「オリエンタルラウンジ恵比寿店」は約300席・200坪という大規模なフロアを擁する旗艦店です。都市型ラウンジとして洗練された空間とサービスにより、多くのお客様にご利用いただいています。

2025年12月の来店者数は、男性7,768人、女性6,142人を記録。 特別なキャンペーン等を実施することなく、通常営業のみで売上1億円を突破したことは、恵比寿エリアにおけるオリエンタルラウンジの提供価値が、安定した需要として定着していることを裏付ける成果となりました。

飲食業界における「売上1億円」の価値

一般的な飲食店の月商は、坪月商20万円がひとつの目安とされており、坪月商30万円を超えてくると繁盛店と言えます。

こうした中で、坪月商50万円、1店舗単体で月商1億円規模に到達するケースは非常に限られており、チェーン飲食店、大型商業施設内の店舗などを含めても、極めて稀な水準です。

ブランド全体の成長

2025年12月は、恵比寿店に限らず多くの店舗で過去最高売上を記録しました。

オリエンラルラウンジ売上推移

なかでも、2025年夏にオープンした大阪駅前店は、初年度にして月間売上9,000万円を達成し、その他店舗でも記録的な売り上げを更新。ブランド全体としての成長を証明し、新たなステージへの躍進を加速させる結果となりました。

2025年12月売上高トップ3店舗

1位 オリエンタルラウンジ恵比寿店

2位 オリエンタルラウンジ大阪駅前店

3位 ag上野店

今回の結果は、特定の旗艦店だけでなく、相席ラウンジという業態そのものが、現代のニーズに合致した持続可能なビジネスモデルとして、幅広い支持を集めていることを示しています。

相席業態は「ブーム」から「文化」へ

ブランドメッセージ

2015年前後に注目を集めた相席ブームから約10年。当時はまだ10店舗未満だったオリエンタルラウンジでは店舗運営、空間設計、接客体験の細部にわたる改善を重ね、リピーターとファンを増やしてきました。

私たちは、相席という体験を新たな文化として再定義し、日本を代表とするナイトエンターテイメントとして進化させていくことを目指しています。また、従来のイメージにとらわれることなく、質の高い体験と空間を提供することで、ライフスタイルの一部として自然に溶け込む存在でありたいと考えています。

お客様一人ひとりにとっての“ちょっとしたニュース”が、明日の活力になるように。オリエンタルラウンジはこれからも、常に新しい価値を届けてまいります。

オリエンタルラウンジ・agについて

全国に35店舗、海外1店舗を展開する日本最大級の相席ラウンジ。洗練された空間で、上質な料理やドリンクを楽しみながら、さまざまな交流が生まれる場として、20～30代を中心に多くの支持を集めています。月間来店者数は約20万人に達し、都内の人気店舗では週末に行列ができるほどの賑わいを見せています。SNSでも注目を浴び、洗練されたナイトスポットとして進化を続けています。

