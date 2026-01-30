【オーセントホテル小樽】チョコレートで彩るバレンタイン｜限定アフタヌーンティー＆お取り寄せスイーツをご紹介

株式会社ＳＨＫライン

オーセントホテル小樽（北海道小樽市稲穂2丁目15番1号 )では、バレンタインシーズンに合わせ、

2月限定のアフタヌーンティーと、オンラインショップでお求めいただける、チョコレートスイーツをご紹介いたします。

大切な方への贈り物に、そして自分へのご褒美に。

ホテルパティシエが丁寧に仕立てた、

この時期だけの甘く贅沢なひとときをお楽しみください。

▍小樽 Nostalgic Afternoon Tea ~白雪~

２月はバレンタインバージョンでご提供！小樽 Nostargic Afternoon Tea ~白雪~

ショコラとフロマージュで描く、冬の純白世界



木々に降り積もる雪を思わせるスイーツの数々に、北海道産食材を散りばめたセイボリー。



さらに、セピア色の小樽運河をイメージしたオリジナルモクテル「郷愁」もご用意。

期間：2026年2月1日（日）～2026年2月28日(土） ※土日・祝日のみの営業

料金：おひとり様 5,300円（税サ・ドリンク代込）

ご予約：0134 ‐27 ‐8117

▶ネット予約はこちら(https://www.tablecheck.com/shops/authent-casablanca/reserve?menu_items=6906c8357bace7a8d2c378d5)

▶アフタヌーンティー付き宿泊プランはこちら(https://go-autgrp.reservation.jp/ja/hotels/autrsv/plans/10178938?checkin_date=20251201&checkout_date=20251202&adults=2&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&sort=1&dateUndecidedFlg=1)



※2名様より偶数名でご予約下さい。

※3日前迄のご予約制

※90分フリードリンク

※仕入れ状況等によりメニューが変更となる場合がございます。

▍チョコレートシュトーレン

オーセントホテル小樽 大人気のシュトーレンをチョコレートVERにアレンジ！

【スイートチョコレートシュトーレン】

スイートチョコレートと酸味が少なく甘い、甘夏柑やナッツを豊富に使用した風味豊かなシュトーレン。



【ホワイトチョコレートシュトーレン】

ホワイトチョコレートとココナッツやイチジクが香るオリエンタルな味わいで、毎日食べても飽きない美味しさです。

期間：～2026年3月31日(火）

料金：１本 1,890円（税込）＋送料

※公式オンラインショップの価格です。

※ご注文サイトにより価格が変わります。

▶公式オンラインショップはこちら(https://authenthotel.base.shop/items/70918183)

▶楽天ショップはこちら(https://item.rakuten.co.jp/authent/c/0000000166/?l-id=shoptop_shopmenu_categorypage_1)



※2026年2月1日 から順次発送

▍大人のジン・ショコラ・テリーヌ

八海山ニセコ醸造所のオホロジンに漬け込んだサルタナレーズン、カカオマス含有量72％使用したっぷりの苦味のきいたチョコレートと北海道バター、生クリームを使用。軽やかなジンの風味が際立つ、大人のデザートです。

期間：通年

料金：2,400円（税込）＋送料

※公式オンラインショップの価格です。

※ご注文サイトにより価格が変わります。

▶公式オンラインショップはこちら(https://authenthotel.base.shop/items/122080503)

▍想いを伝える『ザッハトルテ』

濃厚なチョコレートを贅沢に使用し、オリジナルアップルジンジャージャムをサンドした新しい味わいのザッハトルテです。

期間：通年

料金：3,100円（税込）＋送料

※ご注文サイトにより価格が変わります。

※公式オンラインショップの価格です。

▶公式オンラインショップはこちら(https://authenthotel.base.shop/items/63649894)

▶楽天ショップはこちら(https://item.rakuten.co.jp/authent/sachertorte1-2/)

▍オーセントスイート

北の大地で成長した北海道産木材を活用し、客室でありながら北海道の雄大な自然をお愉しみいただけます。シンプルなデザインの中にあたたかみのある客室で開放的な滞在をどうぞ。

また、専用ラウンジ「SALON CLASS LOUNGE」では、ホテルパティシエメイドの焼き菓子や、北海道生ワインや地ビールなどをお楽しみいただけます。

▍オーセントホテル小樽

小樽観光滞在の戻る場所、ホテルでありたいと、シンボリックなデザインで建てられました。ホテルは港と運河を向いて交易の街を望みます。小樽市内に残されている歴史的建造物に調和し、クラシックでありながら、現代にも通じるデザインで、現代の旅する人が求める「浪漫の街、小樽らしさ」を感性でとらえ、港町・小樽の香りを表現しました。館内には北海道の四季の美味しさを提供する4つのレストランの他、バー、ラウンジ、ベーカリーをご用意しております。宴会・会議や各種パーティーのご相談もお受けしております。



HP：https://www.authent.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/AuthentHotelOtaru?locale=ja_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/authent_hotel_otaru/

グルメInstagram：https://www.instagram.com/authent_hotel_items/

【施設概要】

・施設名：オーセントホテル小樽

・所在地：〒047-0032 北海道小樽市稲穂2丁目15番1号

・アクセス：JR小樽駅徒歩5分

・客室数：175室

・Tel：0134-27-8100

【運営会社】

オーセントホテルズ株式会社は、北海道と本州を結ぶ4つの航路（舞鶴‐小樽、敦賀‐苫小牧東、新潟‐小樽、敦賀‐ 新潟‐秋田‐苫小牧東）を運航する新日本海フェリー株式会社のグループ会社です。

北海道小樽市のオーセントホテル小樽、ニセコの温泉旅館 楽 水山を運営しています。