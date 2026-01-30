“甘くないバレンタイン”という選択。横浜みなとみらいの醸造所「NUMBER NINE BREWERY」よりバレンタイン限定・オリジナルクラフトビール「チョコレートポーター」を数量限定販売！

株式会社ＨＵＧＥ

横浜みなとみらいの海の上の醸造所「NUMBER NINE BREWERY（ナンバーナインブルワリー）」にて醸造したバレンタイン限定・オリジナルクラフトビール「チョコレートポーター - バレンタインラベル -」

東京・横浜を中心に、京都・沖縄など国内外に47店舗のレストランを展開する株式会社HUGE（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO：新川 義弘）は、横浜みなとみらいの海の上の醸造所「NUMBER NINE BREWERY（ナンバーナインブルワリー）」にて醸造したバレンタイン限定オリジナルクラフトビール「チョコレートポーター」を、1月27日（火）より数量限定で販売開始いたしました。

モミの新芽とカカオをアクセントに、甘さに寄りすぎない、すっきりとした飲み口に仕上げた黒ビールを、HUGEst.（公式オンラインストア）・楽天市場・QUAYS pacific grill（キーズ パシフィック グリル）にてお楽しみいただけます。

■バレンタイン限定オリジナルクラフトビール 「チョコレートポーター」について

バレンタインデーのギフトにぴったりなクラフトビールのセットで販売。「チョコレートポーター」缶ビール [6本セット] /350ml 5,950円（税込）です。

「チョコレートポーター」は、モミの木の葉とカカオをアクセントに、見た目以上にすっきりとした飲み口に仕上げた、この時期にぴったりの黒ビールです。

口当たりは軽やかで、甘さは控えめ。飲み進めるにつれてカカオの風味が立ち上がり、温度が上がることで香りや味わいに変化が生まれます。

苦味はほとんどなく、一杯の中で表情が変わっていく過程も楽しめる、バレンタインシーズンに寄り添う一杯です。

■横浜・みなとみらい発「NUMBER NINE BREWERY（ナンバーナインブルワリー）」について

本商品を醸造したNUMBER NINE BREWERY（ナンバーナインブルワリー）は、神奈川県横浜市みなとみらい「QUAYS pacific grill （キーズ パシフィック グリル）」内に併設するクラフトビールの醸造所です。

2019年の醸造開始以来、「Refreshing & Drinkable」をコンセプトに、ビールそのものの個性を楽しみながらも、その一杯で終わるのではなく、ワインやジンといった“次の一杯”へと自然につながっていく。そんな良きスタータードリンクであることを目指したビール造りを続けています。

食事とともに、その日の気分や料理に合わせて毎回違うビールを選ぶ楽しさ。

レストランでメニューを開き、

「今日はどれにしようか」と選ぶ、あの高揚感をビールでも体験してほしい。

NUMBER NINE BREWERYのビールには、そんな想いが込められています。

代表作の「#9 Hazy」は、ジャパン・グレートビア・アワーズ2022にて金賞を受賞するなど、その品質は高く評価されています。

みなとみらいの海にせり出すロケーションで醸造されるビールは、併設するレストランQUAYS pacific grillでのフードペアリングを前提に設計されており、今回の「チョコレートポーター」も、食後のひとときに寄り添うバレンタイン限定クラフトビールとして誕生しました。

■商品概要

今年のバレンタインは、“甘すぎない大人のバレンタインギフト”として、モミの木の葉とカカオが織りなす特別な体験をご提案いたします。

商品名： Chocolate Porter チョコレートポーター - バレンタインラベル -

販売開始日：2026年1月27日（火）より販売開始

商品形態：缶ビール 6本セット（350ml×6本）

価格：5,950円（税込・送料込み）

アルコール度数：6.0%

スタイル：Porter

IBU：9.0

原材料：麦芽(外国製造)・ホップ・ モミの葉・カカオ

製造所：NUMBER NINE BREWERY

神奈川県横浜市中区新港2-14-1 横浜ハンマーヘッド1F QUAYS pacific grill内

販売方法：

・HUGEst.（公式オンラインストア）

https://huge-ish.stores.jp/items/69709121e8093e15d46ba79b

・楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/hugestore/no9_vd_6p/

・QUAYS pacific grill 店頭販売

※レストラン内でもお召し上がりいただけます。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※上面発酵酵母(エール酵母)を使用しており、フルーティーなビールに仕上がっているのが特徴です。

■様々なクラフトを実現する、新たな“大人達の集合場所”「QUAYS pacific grill」

「QUAYS pacific grill」店舗入口

海に囲まれた横浜ハンマーヘッド内に広がる、2フロア構成の店内。存在感を放つバーカウンターや、店内に香ばしい香りを漂わせるコーヒー焙煎所が迎えます。

ガラス張りのビール醸造所を眺めながら螺旋階段を上ると、ジン蒸留所と、落ち着いた雰囲気を醸し出すバーエリアへ。オープンキッチンを中心に広がるメインダイニングからは、みなとみらいの景色を一望でき、まるで船上で食事をしているかのような開放感を味わえます。

料理は、100％ビーフパテを使用したバーガーや、オリジナルの衣で揚げるフライドチキンをはじめ、世界中から厳選したサーモンやオイスターを多彩にアレンジ。醸造所・蒸留所・焙煎所を併設し、ニューアメリカンとクラフトカルチャーを五感で楽しめる、体感型レストランです。

【店舗概要】

店舗名：QUAYS pacific grill （キーズ パシフィック グリル）

所在地：神奈川県横浜市中区新港2-14-1 横浜ハンマーヘッド1F/2F

電話番号：045-900-0310

営業時間：月・火・水・木・金 11:00 - 22:00

土・日 08:00 - 22:00

※モーニング提供時間 8:00-10:15 (ラストオーダー)

席数：197席（店内123席/テラス74席）

WEB：https://www.huge.co.jp/restaurant/new-american/quayspacificgrill

公式instagram：https://www.instagram.com/quayspacificgrill

■レストランが考える、キレイな味のクラフトビール。横浜みなとみらい・海の上の醸造所「NUMBER NINE BREWERY」

海の上の醸造所「NUMBER NINE BREWERY」

横浜みなとみらい・海の上の醸造所「NUMBER NINE BREWERY」では、“Refreshing & Drinkable！”をコンセプトに、その日の食事の始まりを心地よく彩る“最高のスタータードリンク”を目指してビールを醸造しています。

レストランに併設されたブリュワリーならではの視点から、旬の食材や各地で出会った素材とホップを組み合わせ、料理と寄り添う限定ビールを数多く展開。一杯ごとに新しい発見がある、クリエイティブなビールづくりを大切にしています。

【店舗概要】

店舗名：NUMBER NINE BREWERY(ナンバー ナイン ブリュワリー)

所在地：神奈川県横浜市中区新港2-14-1 横浜ハンマーヘッド1F QUAYS pacific grill内

WEB：https://www.huge.co.jp/service/product/number_nine_brewery/

公式Instagram：https://www.instagram.com/numbernine_brewery/

【会社概要】

会社名：株式会社HUGE

代表者：新川 義弘

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-10-37 CASCAFE HARAJUKU3F

WEB：https://www.huge.co.jp

公式instagram：https://www.instagram.com/huge_restaurant

「街の資産となる」という想いの元、2005年に創業。2025年9月には創立20周年を迎えた。RIGOLETTO（リゴレット）やHacienda del cielo（アシエンダ デル シエロ）など国内外に47店舗を展開。その街に求められているものは何なのかを考え、チェーン展開ではなく一つ一つ丁寧に街に合わせたレストラン創りをしています。また「スパニッシュイタリアン」や「モダンメキシカン」、「モダンアジアン」など独自の食のジャンルを確立し、レストランを通して新しい文化を創る役割も担っています。HUGEのレストランだからこそ体験できる、‟日常の中の非日常”をお楽しみください。