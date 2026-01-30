2月10日開催、成長企業の経営戦略

株式会社Eye Universe

美容業界は集客手法の多様化、人材不足、AI活用の遅れなど、経営課題が複雑化しています。こうした環境下で、成長を続ける企業のリアルな戦略を学ぶ場として「デジテックサミット東京」を開催します。

登壇者は、fifth GROUP CEO 木村允人氏と、AMA TOKYO CEO 間嶋崇裕氏。

飛躍を続ける2社の視点から、集客・求人・店販・AI活用をテーマに、次なる成長戦略を語ります。

■ 本セミナーで得られること

経営者・サロンオーナーが明日から実践できる考え方や判断軸を学べる内容で、

集客の再現性

採用に強い組織づくり

AI活用の現実解

といった実務に直結するヒントが得られます。

■ セミナー詳細

【イベント名】

デジテックサミット東京

【日 時】

2026年2月10日（火）15:00～17:30

【参加費】

無料

【会 場】

ガモウ青山スタジオ

東京都港区南青山 5-15-2

→地下鉄 銀座線/半蔵門線/表参道駅［A5］［B1］［B3］出口より徒歩8分

申込フォーム

https://x.gd/SlskQ

■ 登壇者

木村 允人 氏

fifth GROUP CEO

2011年にfifthへ入社後、2021年にヘアサロン向けコンサル事業を立ち上げ、原宿・表参道を中心に展開するfifthグループ9店舗を基盤に、大手含む28店舗すべて黒字化を実現。

間嶋 崇裕 氏

AMA TOKYO CEO

AFLOATにてCEOの専属アシスタントを4年務め、デビュー後1年半で売上・新規集客ともにグループ1位、最年少執行役員に就任。

SNSマーケティングを軸とした教育に携わり、2022年に業務委託サロン「AMA TOKYO」を開業。

■ デジサロ公式アプリについて

美容サロン支援に特化した「デジサロ公式アプリ」は、

株式会社Eye Universeが開発した福利厚生・教育支援・AIコミュニケーションを一元化するサロン向けDXアプリです。日々のサロン運営を強力にサポートし、経営の安定化と業務効率化に貢献します。

本セミナーのイベント詳細や最新情報は、アプリ内よりご確認いただけます。

・️https://x.gd/eo6um

【株式会社EyeUniverse・一般社団法人デジタルサロン協会について】

一般社団法人デジタルサロン協会は、2023年7月7日に設立された、美容業界におけるテクノロジー活用を推進するハブ機関です。代表理事には人工知能（AI）が就任し、Web3.0やDXといった先端技術を「難しいもの」から「現場で使いやすいもの」へと転換することを目的としています。

AI技術を活用し美容業界の顧客体験向上を追求してきた株式会社Eye Universeの知見と技術思想を背景に、美容師・美容サロン・メーカー・ディーラーなど業界全体をデジタルでつなぐ新たなシステムの構築を推進。容業界における顧客体験の革新を通じて、新たな価値を創造し続けています。