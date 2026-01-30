【敏感肌ブランド ディセンシア】ブランド初となるTVCM「おとなの肌は、敏感だから」篇を1月30日より放映開始 - 角層研究18年の成果を初のマスコミュニケーションで発信

株式会社DECENCIA

ポーラ・オルビスグループの株式会社DECENCIA（東京都品川区、代表取締役：西野英美）は、ブランドとして初となるTVCM「おとなの肌は、敏感だから」篇を制作し、2026年1月30日（金）より放映を開始いたします。

本CMでは、ハリの低下やかさつき、肌のゆらぎを感じながらも、忙しい日々の中で自分の肌が「敏感状態」にあることに気づいていない現代女性たちへ、角層ケアの重要性を語りかけます。

■ TVCM制作の背景： 「隠れ敏感肌」への気づきを提案

ディセンシアの調査では、多くの女性が慢性的な乾燥や突発的な肌不調を感じていながらも、自らを「敏感肌」と認識していない現状があります。仕事や育児、家庭など、自分自身のケアよりも優先すべき課題を抱える中で、肌のサインを見過ごしてしまっている方々に対し、「その不調は、敏感だからかもしれない」という新たな気づきを提供したいという想いから、今回のCM制作に至りました。

■ CMストーリー： 「おとなの肌は、敏感だ」

CMでは、「ハリ、かさつき、ゆらぎ」といった大人世代が直面する肌悩みを提示し、「スキンケア、これでいいんだっけ？」と、現在のケアを見直すきっかけを問いかけます。ポーラ化成工業 研究所との共同開発により培われた確かなサイエンスを背景に、「敏感肌ケアもエイジングケア*も、あきらめない」というブランドのメッセージとともに、独自技術「ヴァイタサイクルヴェール(R)」を搭載した「ディセンシア クリーム」をメインに採用。ラストカットでは、まずは10日間じっくりとブランドを体いただける「トライアルセット」をご案内することで、自分の肌と向き合う第一歩の提案というストーリーに仕立てました。

*年齢に応じたケア

■ TVCM概要

・ タイトル：ディセンシア「おとなの肌は、敏感だから」篇（15秒）

・ 放映開始日：2026年1月より順次放映

・ 放映エリア：北海道エリア（札幌テレビほか）より展開

・ 動画URL：https://www.youtube.com/watch?v=vSivCX1HXmg

■ プロモーション： 札幌テレビとのタイアップ

TVCMの放映に合わせ、北海道エリアでは情報番組での特集、@cosme STORE 札幌ステラプレイス店での限定企画など、多角的なプロモーションを展開いたします。地域に根差した施策を通じて、より多くのお客様にディセンシアの角層ケアをご体験いただける機会を創出します。

■ 北海道エリアでの先行展開：過酷な冬の肌環境に寄り添う

今回、ブランド初となるTVCM連動型プロモーションの舞台として北海道を選んだ背景には、角層研究を礎とするディセンシアとしての強い意志があります。

北海道の冬は、低気温に加え、特有の低湿度という厳しい気象条件にあります。さらに、発達した暖房設備による室内外の激しい寒暖差や、室内でのさらなる乾燥など、肌のバリア機能（角層）にとっては国内でも非常に過酷な環境といえます。 また、今シーズンは例年飛散の見られない花粉の予報も出ており、これまで以上に肌の「ゆらぎ」を感じやすい状況が予測されます。

ディセンシアは、こうした過酷な肌環境に直面している方々にこそ、私たちが18年かけて積み上げてきた角層サイエンスを届けたいと考えました。単なるエリア限定のキャンペーンではなく、最もケアを必要とする場所に寄り添うという、ブランドの真摯な姿勢を形にした取り組みです。

■ 製品情報

ディセンシア クリーム〈敏感肌用クリーム〉本品\6,380（税込） リフィル\6,050（税込）

先進の角層研究が生み出した、ディセンシア独自技術「ヴァイタサイクルヴェール(R)」の進化によって実現した高機能クリーム。リッチなテクスチャーのクリームがとろけ込むように心地よくなじみ、やさしく包んで肌を守ります。充実感のあるハリを与えしなやかさに満ちた美しい肌のために必要な環境を整えます。

商品ページ：https://www.decencia.co.jp/k091/

ディセンシア トライアルセット O／L×S／C初回限定 特別価格\1,480（税込）

「ヴァイタサイクルヴェール(R)」搭載のディセンシア クリームを筆頭に、ローション、シワ改善美容液、高保湿美容液までを10日間体験できるトライアルセット。敏感肌ケアとエイジングケア、どちらもあきらめない。ディセンシアの神髄を体感していただけるトライアルセットです。

ディセンシア ローション（20mL）

ディセンシア リンクルO／L コンセントレート ／医薬部外品（8mL）

ディセンシア モイストS／C コンセントレート ／医薬部外品（8mL）

ディセンシア クリーム（8g）

商品ページ：https://www.decencia.co.jp/k868/

■ 販売チャネル

・ DECENCIA 公式オンラインショップ：https://www.decencia.co.jp/

・ @cosme STORE（一部店舗）・FLAGSHIP

取扱い店舗リスト：https://www.decencia.co.jp/store/

・ 一部総合通販サイト

■ 株式会社DECENCIAについて

ディセンシアは、ポーラ・オルビスグループの敏感肌向けスキンケアブランドです。ポーラ化成工業 研究所の品質基準と独自の敏感肌知見に基づき、本質を追求した商品開発をしています。「肌の不公平をなくしたい」という想いから、敏感肌に悩む方々の心と肌を開放するスキンケアを提供しています。

・ ディセンシア 公式オンラインショップ：https://www.decencia.co.jp/

・ ディセンシア コーポレートサイト：https://www.decencia.co.jp/company/

・ ディセンシア お客さまセンター TEL：0120‐714‐115