¡ÚSHIRO¡ÛLIMITED FRAGRANCE ¤µ¤¯¤é
Ëþ³«¤Ëºé¤¸Ø¤ë¤µ¤¯¤é¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤è¤ê²Ú¤ä¤«¤Ë¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¡£
º£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëSHIRO¤Î¡Ö¤µ¤¯¤é¡×¥·¥êー¥º¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¹á¤ê¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´èÄ¥¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò°ìÁØ²¡¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¶¯¤¤¤µ¤¯¤é¤Î¹á¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤µ¤¯¤é¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢LAUREL»þÂå¤Î2011Ç¯2·î¡£¤¢¤ë¼õ¸³À¸¤Î½÷¤Î»Ò¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤µ¤¯¤é¡¢ºé¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤µ¤·¤¯Á¡ºÙ¤Ê¹á¤ê¤Ï¤½¤Î»þÂå¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢¤µ¤é¤ËÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¤¹á¤êÎ©¤Á¤¬ÆÃÄ¹¤Î¡Ö¤µ¤¯¤é219¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£2018Ç¯°Ê¹ß¡¢¤³¤Î¹á¤ê¤ÏËèÇ¯¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢½Õ¤Î¿·À¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ø¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ë¹á¤ê¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»þ¤ÎÎ®¤ì¤È¤È¤â¤Ë¿Í¡¹¤Î¹á¤ê¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎ¼±¤ä´¶ÅÙ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£Ç¯¤Ï¡¢º£¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡¢¿·¤·¤¤¡Ö¤µ¤¯¤é¡×¤Ø¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤â»îºî¤ò½Å¤Í¤Æ´°À®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ëþ³«¤Ëºé¤¸Ø¤ë¤µ¤¯¤é¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¡¢¤è¤ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤Ç¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¤Ï¥·¥È¥é¥¹¤ò´Þ¤àÌÀ¤ë¤¤¥Õ¥ëー¥Ä¤¬ÃÆ¤±¡¢¤µ¤¯¤é¤ä¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡¢¥¹¥º¥é¥ó¤¬²ÚÎï¤Ëºé¤¸Ø¤ë¥ß¥É¥ë¥Îー¥È¤Ø¡£¥é¥¹¥È¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤¥à¥¹¥¯¤ä¥¢¥ó¥Ðー¤¬Á´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤Ì¤¯¤â¤ê¤Î¤¢¤ëÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÁ´¿È¤Ë¹á¤ê¤ò¤Þ¤È¤¨¤ë¡Ö¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó¡×¤È¡¢¼êÈ©¤ò½á¤¤¤Î¥ô¥§ー¥ë¤ÇÊñ¤à¡Ö¥Ï¥ó¥ÉÈþÍÆ±Õ¡×¡¢¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÈ©¤ÎÊÝ¼¾¤â¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥ß¥¹¥È¡×¡¢¤ªÉô²°¤Ë½Õ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¡Ö¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÆ´ï¤Ï¸«¤ë¤À¤±¤Ç¥Ñ¥ïー¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡¢¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¥Ô¥ó¥¯¿§¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤ÏÅö½é¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤ÌÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡Ö¤µ¤¯¤é¡¢ºé¤¯¡×¤È¤¤¤¦¼ê½ñ¤¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¹ï¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¹á¤ê¤È¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¡¢¿·¤·¤¤¡Ö¤µ¤¯¤é¡×¤ÎÊª¸ì¤¬¤¿¤¯¤µ¤óËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Ê³Ø¤ä½¢¿¦¤Ê¤É¡¢ÊÌ¤ì¤È½Ð²ñ¤¤¤Îµ¨Àá¤¬º£Ç¯¤â¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¹á¤ê¤È¡¢SHIRO¤ÎÁÛ¤¤¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î½Õ¤Ë¡¢Ëþ³«¤Î¤µ¤¯¤é¤¬ºé¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
SCHEDULE
STORY
¡Ö¤µ¤¯¤é¡¢ºé¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
¡ÖÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤é¡¢SHIRO¤ÎÀ½ÉÊ¤òÇã¤¦¤ó¤À¡×¡£¤½¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¼õ¸³À¸¤Î½÷¤Î»Ò¡£Èà½÷¤ÏÅö»þ¡¢»ÖË¾Âç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÏ²¿ÍÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ì´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ë¿Í¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¡Ö¤µ¤¯¤é¡×¥·¥êー¥º¤ÏÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¹á¤ê¤Ë¹þ¤á¤¿¡Ö¤µ¤¯¤é¡¢ºé¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤Ï¡¢15Ç¯´Ö·Ð¤Ã¤¿º£¤â¡¢²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
SHIRO¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬»È¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¡ÉÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¡É¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¡¢¡Ö¤µ¤¯¤é¡×¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃ¯¤«¤Î¾Ð´é¤Î¤¿¤á¤Ë¡×
¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦ÇØ·Ê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¹á¤ê¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2011Ç¯5·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥ô¥¡ー¥Ù¥Ê¡×¤Ç¤¹¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿»þ¡¢Ï¢ÆüÊóÆ»¤µ¤ì¤ëÈïºÒÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¡¢¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈËèÆüÌä¤¤Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿º¢¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¹á¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¸µµ¤¤ò¤¯¤ì¤ë¡Ö¥ô¥¡ー¥Ù¥Ê¡×¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹á¤ê¤Î¤Á¤«¤é¤Ç¾Ð´é¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢¸µµ¤¤È¥Ñ¥ïー¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×――¤½¤Î°ì¿´¤Ç¡¢ÀºÌý¤ÎÇÛ¹çÎ¨¤ò¹â¤á¡¢¤è¤ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´»µÌ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥ô¥¡ー¥Ù¥Ê¡×¤ÎÀ½ÉÊ¤¿¤Á¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤Î³§ÍÍ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¹á¤ê¤Ï¡¢À¤³¦¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÆÍÆþ¤·¤¿2021Ç¯¤Ë¤âºÆÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¶ÛÄ¥¤¬Â³¤¯ËèÆü¤ÎÃæ¡¢¥Ñー¥ó¤È¤Ï¤¸¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆü¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¡ÖÃ¯¤«¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÃ¯¤«¤Î¾Ð´é¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¡¢º£¤Ç¤ÏSHIRO¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢À¤¤ÎÃæ¤ò¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤è¤êÎÉ¤¤À½ÉÊ¤ò³§ÍÍ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
PRODUCT LINEUP
¤µ¤¯¤é ¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó 2026¡¡40mL / 4,510±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ú¥¢ー¤ä¥Ôー¥Á¤Ê¤É¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥Õ¥ëー¥Ä¤Ë¡¢¤µ¤¯¤é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥íー¥é¥ë¤ò½Å¤Í¤¿¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó¡£¥·¥å¥Ã¤È¤Ò¤È¿á¤¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢Ëþ³«¤Ëºé¤¸Ø¤ë¤µ¤¯¤é¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ê¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Æü¾ï»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ä¤ëµ¤¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤ä¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤Þ¤È¤¦¤¿¤Ó¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤µ¤¯¤é¤Î¹á¤ê¤¬¡¢¿·À¸³è¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÎHOW TO¡ÏÈ©¤«¤é15cm¤Û¤ÉÎ¥¤·¡¢Å¬ÎÌ¤ò¥¹¥×¥ìー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Î¹á¤ê¤Î»ýÂ³»þ´Ö¡ÏÌó5～6»þ´Ö
¤µ¤¯¤é ¥Ï¥ó¥ÉÈþÍÆ±Õ 2026¡¡55g / 3,630±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼êÈ©¤ò¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÊÝ¼¾¤·¡¢½á¤¤¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¥Ï¥ó¥ÉÈþÍÆ±Õ¡£´¥Áç¤¹¤ëµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤³¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥í¥¨*1¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿åÊ¬¤òÆÏ¤±¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Ù¤¿¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤ä»Å»ö¡¢²È»ö¤Î¹ç´Ö¤ÎÊÝ¼¾¥±¥¢¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¼ê¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤Ó¤Ë¤µ¤¯¤é¤Î²Ö¤¬³«¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤êÎ©¤Á¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÎHOW TO¡Ï¼ê¤ä»Ø¤Ê¤É¤Î´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ËÅ¬ÎÌ¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¡¢¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤¹¤ë¤è¤¦¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
POINT
¡¦¼êÈ©¤ÎÊÝ¼¾¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿ÈÂÎ¤Î´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ë¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ï¥ó¥É¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤µ¤¯¤é ¥Ü¥Ç¥£¥ß¥¹¥È 2026¡¡100mL / 2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È©¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î½á¤¤¤òÆÏ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤µ¤¯¤é¤Î¹á¤ê¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Ü¥Ç¥£ÍÑ²½¾Ñ¿å¡£¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó¤è¤ê¤â·Ú¤ä¤«¤Ë¹á¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·ー¥ó¤òÌä¤ï¤º¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤Î½á¤¤Êäµë¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£ºÙ¤ä¤«¤Ê¥ß¥¹¥È¤¬È©¤òÊÝ¼¾¤·¡¢¤Ù¤¿¤Ä¤«¤º¤·¤Ã¤È¤ê¤È»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä«ÃåÂØ¤¨¤ëÁ°¤ä¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤ÎÈ©¥±¥¢¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ÎHOW TO¡ÏÈ©¤«¤é20cm¤Û¤ÉÎ¥¤·¡¢Á´¿È¤ËÅ¬ÎÌ¤ò¥¹¥×¥ìー¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Î¹á¤ê¤Î»ýÂ³»þ´Ö¡ÏÌó1～2»þ´Ö
POINT
´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Î¥±¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¼ó¸µ¤ä¼ê¼ó¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¹á¤é¤»¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¹á¿å¤ò»È¤ï¤ì¤Ê¤¤Êý¤ä²º¤ä¤«¤Ê¹á¤êÎ©¤Á¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¤â¡¢¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤µ¤¯¤é ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー 2026¡¡180mL / 4,840±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
²Ú¤ä¤«¤Ê¤µ¤¯¤é¤Î¹á¤ê¤ò¶õ´Ö¤Ë¹¤²¤ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¡£¤ªÉô²°¤Î¹¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉÕÂ°¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎËÜ¿ô¤òÁý¸º¤¹¤ë¤È¡¢¹á¤ê¤Î¶¯¤µ¤òÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸«¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤Ï¤º¤à¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÍÆ´ï¤Ï¡¢¤ªÉô²°¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£¤Õ¤ï¤ê¤È¤ä¤µ¤·¤¯Éº¤¦¤µ¤¯¤é¤Î¹á¤ê¤¬¡¢¤Ò¤ÈÂÁá¤¤½Õ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÎHOW TO¡Ï¥¥ã¥Ã¥×¤ò³°¤·¡¢¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ーËÜÂÎ¤ÎÃæÀò¤ò°ú¤È´¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÆÅÙ¥¥ã¥Ã¥×¤ò¼è¤ê¤Ä¤±¤Æ¡¢ÉÕÂ°¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¥Ü¥È¥ë¤ËÁÞ¤·¤Æ¹¤²¤Þ¤¹¡£
¡Î»ÈÍÑ¾å¤ÎÃí°Õ¡Ï ²Ðµ¤ÉÕ¶á¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Î»ÈÍÑ´ü´Ö¤ÎÌÜ°Â¡Ï Ìó2¤«·î
¢¨ÍÆ´ï¤ÈÃæ¿È¤Î¥ê¥¥Ã¥É¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê10ËÜ¡Ë¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏÃ±ÂÎ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
*1 ¥¢¥í¥¨¥Ù¥é±Õ½Á/ÊÝ¼¾À®Ê¬
FRAGRANCE NOTES & CHART
¡Ö¤µ¤¯¤é¡×¤ÏSHIRO FRAGRANCE¤Î¡Ö¥µ¥Ü¥ó¡×¤è¤ê¤â¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥êー¡×¤è¤ê¤â¥Õ¥íー¥é¥ë¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê²Ì¼Â¤È²Ö¡¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢½Õ¸ÂÄê¤Î¹á¤ê¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SHIRO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ËèÆü»È¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¡£¼«¼ÒÆâ¤Ë³«È¯¤«¤éÈÎÇä¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò»ý¤Á¡¢ÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤é¥¨¥·¥«¥ë¤Ê¿®Ç°¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸·¤·¤¤¼«Á³¤¬°é¤ó¤ÀÁÇºà¤ò¹ñÆâ³°¤«¤é¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢¤½¤Î¤Á¤«¤é¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄó°Æ¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤ËÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤äÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ¤Ë¼ÂÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¼«¼ÒEC¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï±Û¶EC¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡£À½ÉÊ¤Ë»È¤¦ÁÇºàÆ±ÍÍ¡¢¸·Áª¤·¤¿¿©ºà¤òÆÏ¤±¤ë¿©¤Î¥»¥ì¥¯¥È[SHIRO LIFE]¡¢ÁÇºà¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÎÁÍý¤ÇÅÁ¤¨¤ë¥«¥Õ¥§[SHIRO CAFE]¡¢SHIRO ¤¬Äó°Æ¤¹¤ëÈþ¤·¤µ¤òºÇÂç¸ÂÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥µ¥í¥ó[SHIRO BEAUTY]¤Ê¤É¤Î¶ÈÂÖ¤âÅ¸³«¡£
2021Ç¯6·î¤«¤é¡¢SHIRO¤ÎÁÏ¶ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëËÌ³¤Æ»º½Àî»Ô¤Ë¤Æ¡¢¹©¾ì¤Î°ÜÅ¾¿·Àß¤È»ÔÁ´ÂÎ¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¹¤Ê¤¬¤ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¿ä¿Ê¡£2023Ç¯4·î¤Ë¿·¹©¾ì¤ÈÉÕÂÓ»ÜÀß¤ò´Þ¤à¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¹©¾ì¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡£
2024Ç¯4·î¡¢½¾Íè¤ÎÊýË¡¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢¿¹ÎÓ´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¡È¿¹¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Àß·×·úÃÛ¡É¤ò¿Ê¤á¡¢°ìÅïÂß¤·¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¡ÖMAISON SHIRO¡Ê¥á¥¾¥ó¥·¥í¡Ë¡×¤òËÌ³¤Æ»Ä¹¾ÂÄ®¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸¤«¤é15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤È¤ªÅ¹¤Å¤¯¤ê¤Î2¤Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ñ¸»¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¡ÖSHIRO 15Ç¯ÌÜ¤ÎÀë¸À¡×¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤ËÇÑ´þÊª¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖSHIRO ¥ê¥æー¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬»ÏÆ°¡£¼Ò²ñ¤Î¿·¤·¤¤É¸½à¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ÈÍÑºÑ¤ß¥¬¥é¥¹ÍÆ´ï¤È°áÎà¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¡£
2025Ç¯4·î¡¢´Ú¹ñ¡¦À»¿å¤Ç¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤ò¹Ô¤¤¡¢Îò»ËÅªÇØ·Ê¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ûÂ¸¤Î»ñ¸»¤Ë¾¯¤·¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò²Ã¤¨¤¿¤ªÅ¹¤Å¤¯¤ê¤ò¼Â¸½¡£
2025Ç¯11·î¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¹©¾ì¡×¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¿¹¤Î·Ã¤ß¤È¹á¤ê¤òÌ£¤ï¤¦¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖMORISHIRO¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò³«¤¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¿¹¤Ë¤¢¤ëµ®½Å¤Ê¿©ºà¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÎÁÍý¡£TableCheck¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
´ë¶ÈÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥í
½êºßÃÏ¡§ ¢©107-0061 ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³ 3-6-7 ÀÄ»³¥Ñ¥é¥·¥ª¥¿¥ïー 8F
ÀßÎ©¡§ 1989Ç¯10·î23Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ Ê¡±Ê ·É¹° ¡Ê¤Õ¤¯¤Ê¤¬ ¤¿¤«¤Ò¤í¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSHIRO¡×¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¡Ê¡ÖSHIRO / ²½¾ÑÉÊ¡¢»¨²ß¡×¡ÖSHIRO LIFE / ¿©ÊªÈÎ¡×¡ÖSHIRO CAFE / °û¿©¡×¡ÖSHIRO BEAUTY / ¥µ¥í¥ó¡×¡Ë¡¢SHIRO ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È / ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Î±¿±Ä¡¢ÄÌÈÎ»ö¶È±¿±Ä¡¢Ä¾±Ä¥Û¥Æ¥ë¤Î±¿±Ä¡Ê¡ÖMAISON SHIRO¡×¡Öº½Àî¥Ñー¥¯¥Û¥Æ¥ë¡×¡Ë¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î±¿±Ä¡Ê¡ÖMORISHIRO¡×¡Ë¡¢ËÌ²¤¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¤ÎÍ¢Æþ¡¢ÈÎÇäÂåÍý¡Ê¡Öbiotope¡×¡Ë
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://shiro-shiro.jp/
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/shiro_japan?igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==