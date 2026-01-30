カワサキ 2026年「二輪免許取得応援キャンペーン」のご案内

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は、パートナースクール（指定教習所）を卒業後、カワサキ正規取扱店でご利用可能な新車購入サポートクーポンがもらえる「二輪免許取得応援キャンペーン」を2026年2月1日（日）より実施いたします。

■キャンペーン名

二輪免許取得応援キャンペーン

■キャンペーンサイト

https://www3.kawasaki-motors.com/campaign/mc/2026_licensesupport/(https://www3.kawasaki-motors.com/campaign/mc/2026_licensesupport/)

■キャンペーン概要

本キャンペーンにエントリーの上、パートナースクールにて卒業対象期間中に普通自動二輪または大型自動二輪免許教習を卒業された方が、カワサキ正規取扱店で対象モデルご購入時にご利用いただける新車購入サポートクーポンをプレゼントいたします。

更に、エントリー時に29歳以下の場合、400ccクラスまでの新車購入を対象に追加で1万円分をサポートいたします。

■キャンペーンエントリー期間

※第一弾では『Z900RS（2026年モデル）』が対象外となります。



■キャンペーン対象となる、卒業および車両購入期間

2026年1月1日（木）～2026年12月31日（木）まで

■対象教習課程

・普通自動二輪免許教習

・大型自動二輪免許教習

■新車購入サポートクーポン

■U29 Supecial Offer

エントリー時のご年齢が29歳以下かつ400ccクラスまでの車両購入の場合、上記サポート金額に加え、10,000円（税込）の追加サポートをいたします。

※エントリー時点でのご年齢を確認させていただくため、クーポン利用時に生年月日がわかる書類のご提出が必要になります。

■対象モデル（一部）

126cc以上のカワサキモーターサイクル新車（コンペティションモデルは除く）

※以下のラインナップは一例となります。対象モデル一覧はキャンペーンサイトをご確認ください。

※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。

【401cc～クラス】※カワサキプラザでのみ取り扱い

Ninja 1100SX SEZ900RS ※写真は25年モデルZ1100 SE

【251～400ccクラス】

ELIMINATORNinja ZX-4RRZ400

【126～250ccクラス】

KLX230 SHERPAW230Ninja 250

※詳しい製品情報はカワサキモータースジャパンホームページ(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/)をご覧ください。

■対象店舗

・全国のカワサキ正規取扱店

お近くのカワサキ正規取扱店検索はこちらから(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/purchase-tools/dealer-locator)

■クーポン券お届けまでの期間について

申込完了メール到着後、クーポン券のお届けには約2週間程度、お時間をいただいております。

■新車購入サポートクーポンご利用条件（以下の条件を同時に満たす方）

・エントリーページにてキャンペーン期間中に申し込みを完了する。

・卒業対象期間中にキャンペーンエントリー時に指定したパートナースクールのいずれかの自動二輪免許教習課程を卒業する。

※パートナースクール一覧はキャンペーンサイトをご確認ください。

・対象モデルの新車を車両購入期間中にカワサキ正規取扱店で購入する。

・エントリーした教習所の卒業証明印が押印されたクーポンを車両購入時に購入店舗へ提出する。

※ご購入は車両の新規登録を完了することと定義させていただきます。

・新車購入サポートクーポンに印刷された氏名と、ご購入された新車登録名義が一致する。

■キャンペーンの流れ

カワサキモータースジャパンHPのライセンスサポートキャンペーンサイト(https://www3.kawasaki-motors.com/campaign/mc/2026_licensesupport/)にアクセス

↓

キャンペーンサイトより、パートナースクールを選んでエントリー

↓

カワサキから届くクーポンにパートナースクールの証明印をもらう

↓

カワサキ正規取扱店で対象モデル購入時に使えるクーポンをGET!

本キャンペーンに関するお問合せ先

株式会社カワサキモータースジャパン お客様相談室

TEL : 0120-400819

※土曜日・日曜日・祝日ほか弊社休業日を除く 営業時間：9：00～12：00 13：00～17：00

※ご意見、お問合せ内容は、内容確認の為録音をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

※お問合せ内容により、返信までに数日かかる場合がございますので、ご了承ください。

■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日

カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト

URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/

カワサキ公式メディアサイト【Kawasaki Good Times】

URL：https://kawasaki-goodtimes.com/

カワサキオンラインショップ

URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/

カワサキモータースジャパン公式SNSアカウント

X（旧Twitter ）： https://x.com/kawasaki_jpn

Facebook： https://www.facebook.com/Kawasaki.Motors.Japan

YouTube： https://www.youtube.com/c/Kawasaki_JPN

Instagram： https://www.instagram.com/kawasaki_motors_japan/