「カイタックグループ」（CAITAC GROUP）、国内中核生産拠点を描く2本のWEBムービーを1月30日(金)同時公開

株式会社 カイタックホールディングス

株式会社カイタックホールディングス（本社： 岡山県岡山市北区昭和町3-12 代表取締役社長：貝畑拓哉）は、カイタックグループの国内中核生産拠点を描いたWEBムービー「手で紡ぎ、心で届ける ジーンズ」篇、「手で紡ぎ、心で届ける パジャマ」篇の2本を制作し、2026年1月30日(金)よりカイタックグループ公式YouTubeチャンネルにて公開いたしました。

本作は、岡山県総社市にある「株式会社総社カイタックファクトリー」、長崎県雲仙市にある「株式会社長崎カイタックファクトリー」という、異なる製品を手がける2つの国内工場を舞台にしたWEBムービーです。

「手で紡ぎ、心で届ける ジーンズ」篇 本編

「手で紡ぎ、心で届ける パジャマ」篇 本編

「製品」ではなく、「つくる手」に焦点を当てたWEBムービー

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=zS_Nu7fC0b4 ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Tog_na8g08A ]

総社カイタックファクトリーではジーンズを。長崎カイタックファクトリーではパジャマを。カイタックグループは、製品や工程の違いを超えて、“人の手によるものづくり”を大切にしてきました。

ジーンズとパジャマ。

用途も工程も異なる二つの製品ですが、その根底にある想いは共通しています。

それは、「人の手で紡ぎ、誠実に届けること」。

本作では、裁断・縫製・加工・仕上げ・検品といった工程を通して、カイタックグループが大切にしてきた「チームでつくる品質」と「暮らしへのまなざし」を、静かに描いています。

異なる土地、異なる製品でありながら、人の暮らしをより良くしたいという想いは、ひとつ。カイタックグループの姿勢を、WEBムービーとして表現しました。

総社カイタックファクトリーについて

岡山県総社市にある総社カイタックファクトリーは、裁断から縫製、加工、洗い、検品・出荷までを一貫して担う、カイタックグループの中核生産拠点です。

最新のレーザー加工と手作業による加工を組み合わせることで、品質と再現性を高い次元で両立。

洗い工程では水使用量を大幅に削減するなど、環境負荷低減にも積極的に取り組んでいます。

また、個の技術に依存するのではなく、工程設計とチーム連携によって「誰が担当しても、同じ世界品質にたどり着ける」体制を築いています。

長崎カイタックファクトリーについて

長崎県雲仙市にある長崎カイタックファクトリーでは、人の眠りに寄り添うパジャマづくりが行われています。

生地の検反、延反、裁断、縫製、アイロン、検品・袋づめまで、すべての工程において「着心地」と「安心」を最優先に設計しています。

裁断時に発生する裁断ゴミは、綿100％の素材として3mm四方に粉砕され、繊維資源として再生・活用されています。

また、生産条件書などをQRコードで管理し、スマートフォンやタブレットで共有することで、ペーパーレス化とDXを推進。環境と現場の双方に配慮したものづくりを実現しています。

WEBムービー『手で紡ぎ、心で届ける』公開情報

- 動画タイトル

・カイタックグループ｜web movie「手で紡ぎ、心で届ける ジーンズ」篇

・カイタックグループ｜web movie「手で紡ぎ、心で届ける パジャマ」篇

- 公開日

2026年1月30日(金)

- カイタックグループ公式YouTubeURL

https://youtube.com/@caitacgroup

- ストーリーボード

・「手で紡ぎ、心で届ける ジーンズ」篇

・「手で紡ぎ、心で届ける パジャマ」篇

カイタックグループについて

カイタックグループは、昭和23年に前身である「岡山絹人絹織物株式会社」を設立して以来、ファッション業界を中心に、新しい需要創造で社会に貢献してまいりました。

製造・販売のSPA事業とテキスタイル商社としての機能を併せ持ちながら、不動産、ジュエリー、雑貨、家具、さらにはファッションビジネスの人材育成まで、国内外で幅広い事業を展開しています。

人々の暮らしに寄り添う価値を、誠実につくり続けること。それが、カイタックグループの変わらぬ姿勢です。

- カイタックグループ内の主要会社

株式会社カイタックホールディングス、株式会社カイタックトレーディング、株式会社カイタックファミリー、株式会社カイタックインターナショナル、株式会社カイタック不動産、CAITAC USA CORP.、CAITAC GARMENT PROCESSING,. INC. など

- カイタックグループ公式サイト

https://www.caitac.co.jp/

- 資本金

1億円

- 従業員数

1,670名（2025年2月末時点／国内従業員）

- グループ連結売上高

907億4,645万円 (2025年2月期決算)