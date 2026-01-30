推し活人口2000万人へ！市場規模は4.1兆円に！ 第3回 推し活実態アンケート調査結果を公式noteで公開。

株式会社Oshicoco

推し活関連物販及びメディア運営をおこなう株式会社Oshicoco（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：多田夏帆、以下「Oshicoco」）と幅広いマーケティングソリューションを提供する株式会社CDG（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小西秀央、以下「CDG」）は、2026年1月に「第3回 推し活実態アンケート調査」を実施。調査結果を「推し活総研公式note」で公開いたします。

初回調査2024年1月、前回調査2025年1月と定期的にデータを取得し、この1年間で推し活文化がどのように拡大したのかがわかる結果となっていますので、ぜひ公式noteをご覧ください。

推し活総研公式note :https://note.com/oshikatsusoken

＜アンケート調査実施概要＞

調査名 ：第３回 推し活実態アンケート調査

回答者 ：15~69歳の日本在住男女

回答人数：23,125人 （総務省人口推計値をもとに性年代ウェイトバック集計）

実施期間：2026年1月15日～22日

【サマリ】第3回 推し活実態アンケート調査結果のポイント

【１】推し活人口は約1940万人。前年より556万人増、2026年中に2000万人越えがほぼ確実に。

今回「推し活をしている」と回答したのは全体の24.0％で前回2025年1月から7.3ポイント増加し、「4人に1人が推し活をしている」状況。人口換算すると推し活人口は1940万人で、前回調査の1384万人から556万人程度増加したことになります。

全体で特に増加したのが男性で、これまで女性にくらべて推し活率が低かったところ、男性10～40代で10ポイント近く増加しました。

【２】市場規模約4.1兆円に伸長。

推し活市場規模は、前年の約3.5兆円から伸長し、約4.1兆円に達しました。この金額は、国内の日帰り旅行市場とほぼ同じ規模にあたり、すでに多くの人が日常的にお金と時間を使うレジャー領域と同等の存在感を持ち始めていると考えられます。

【３】推し活への出費は年間「約21万円」にやや低下。気になる中央値は「約4万円」。

一方で今回の調査では、推し活人口が大幅に増加したにもかかわらず、推し活の年間出費額を見ると、全体平均は209,716円となり年間消費額は低下。市場全体の金額規模は拡大しているものの、前年の255,035円から減少しました。



また、中央値は4万円と、平均値と比べると低い水準にとどまっており、推し活にかける金額には大きな幅があることが分かります。 さらに出費金額上位25％と残り75％に分けてみてみると、推し活への関わり方によって出費額が大きく異なり、多様な関与のスタイルが共存する活動になっていることが読み取れます。

これら３つのポイント以外にも、「推しのジャンルで多いのは何か」や「各ポイントの推し活歴別分析」 など、今回アンケート調査で見えてきたものを推し活総研の公式note(https://note.com/oshikatsusoken)で記事公開中です。

◼️「第３回 推し活実態アンケート調査」 本編は「推し活総研note」で公開中

▼記事掲載トピック

・推し活年間出費分布の分析

・「推し活歴」で見る、出費傾向

・推しカテゴリーから見る「推し活の入口」

・調査結果について推し活総研 多田夏帆所長のコメント

「第3回 推し活実態アンケート調査」 :https://note.com/oshikatsusoken/n/n891ccd4bac7b

推し活総研は皆様とより良い文化を共創していきたいと思っておりますので、共同研究や施策企画のご相談等ありましたら、ぜひご連絡ください。

◼️推し活総研について

「推し活総研」は、株式会社CDGと株式会社Oshicocoが設立した、推し活と推し活に関連する現代人の消費行動について調査、研究する機関です。 公式noteでは、独自調査やインタビューを元に、推し活についての本質的な理解につながる情報を発信中！

https://note.com/oshikatsusoken

■株式会社Oshicocoについて

企業も誰かの”推し”になれる

弊社は"推し活”女子をターゲットに、オタク領域でオンラインストア・メディア運営を実施しております。また、企業様向けにオタク企画プロデュースやコンサルティングを行っております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/95735/table/169_1_a64f8406a0ec5dcecccf462695bd23fa.jpg?v=202601301051 ]

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザーログイン :https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=medialogin&company_id=95735&release_id=156&message=releasemediaonly&uri=%2Fmain%2Fhtml%2Frd%2Fp%2F000000156.000095735.html既に登録済みの方はこちらメディアユーザー新規登録 :https://prtimes.jp/main/registmedia/form