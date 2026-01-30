世界初の生成AIを活用したカーボンクレジット品質評価サービス「GreenChecker」でJクレジットやJCM の評価も可能に！

Daigasグループ

大阪ガス株式会社（代表取締役社長：藤原 正隆、以下「大阪ガス」）は、生成AIを活用してカーボンクレジットの品質を評価する世界初※1のWebサービス「GreenChecker」を、2025年夏頃から一般向けに提供開始しました。このたび、GreenCheckerの機能を拡充し、ボランタリークレジットに加えコンプライアンスクレジットの評価が可能になりました。

なお、2月3日（火）に東京国際フォーラムで開催される国内最大級のカーボンクレジットに特化したフォーラム「Carbon Credits Journal Forum」において、GreenCheckerの無料体験会を実施します。また、2月20日（金）に大阪ガス主催のウェビナーを開催し、カーボンクレジットに関して今後想定される制度変化、GreenCheckerを活用した対応方法等をご説明します。

■機能拡充の背景

カーボンクレジットには、国連や各国の政府が主導する「コンプライアンスクレジット」と、民間団体が主導する「ボランタリークレジット」の２つの分類があります。ボランタリークレジットは各団体が独自の基準に基づいて運営するもので、近年は品質を重視し基準の強化が進められています。一方、コンプライアンスクレジットは各国の政策に基づき、政府が一定の規制のもとに運営することで品質が担保されています。しかし、今後は各国が独自に構築してきた炭素ルールの整合・統一を進める動き※2があることから、JクレジットやJCM（国際クレジット制度）が様々な国際基準にどの程度整合しているか、企業等が把握することが一層重要となります。

■GreenCheckerの概要

GreenCheckerは、カーボンクレジットの品質を評価するWebサービスで、当社が2024年に世界に先駆けて構築した、生成AIを使ったカーボンクレジットの品質評価システムを内蔵しています。

近年、企業などにおいては、カーボンニュートラルに関する計画を達成するための手段として、カーボンクレジットを活用する動きが増えており、品質を適切に評価することが重要視されています。

GreenCheckerは、カーボンクレジット創出プロジェクトの計画書や報告書と予め設定した複数の基準との整合性を評価することで、当該プロジェクトの点数（絶対評価）や、同分野の他プロジェクトの中での順位（相対評価）、基準に到達していない項目などの情報を短時間でチェックすることが可能です。

■機能拡充の内容

これまでGreenCheckerでは「ボランタリークレジット」を中心とした700以上のプロジェクトの評価結果を閲覧することができました。今回の機能拡充により、約800件の全てのJクレジット※3のプロジェクト評価結果の閲覧も可能となり、両者合わせてプロジェクト約1500件の評価結果を閲覧できます。制度の国際的な整合性やリスク評価にも対応できる体制が整い、これにより、企業等はより信頼性の高い情報を基にカーボンクレジットの活用判断ができるようになります。

【画面イメージ】

※1 当社調べ

※2 Open Coalition on Compliance Carbon Marketという、各国のカーボンクレジット制度を相互運用可能なように整合させる連合が誕生した。また、シンガポールではグローバルで取引されるボランタリークレジットのプロトコルを活用して6条2項に沿ったクレジットを創出することが発表された

https://cop30.br/en/news-about-cop30/carbon-market-coalition-welcomes-18-member-countries-at-cop30

https://verra.org/singapore-gold-standard-and-verra-publish-article-6-2-crediting-protocol/

※3 国内クレジット制度とJ-VER（オフセット・クレジット）制度からの移行分の除く

■イベント情報

（１）Carbon Credits Journal Forum

GreenCarbon株式会社が主催する国内最大級のカーボンクレジットに特化したフォーラムです。国内外の脱炭素プレイヤー1,000名以上が参加し、カーボンクレジットの未来や最新動向を議論します。セッション１.（10:00~10:40）では、GreenCheckerの開発・販売担当者が、カーボンクレジットの品質についてパネルディスカッションします。また、GreenCheckerの無料体験会を実施します。

概要 ：https://green-carbon.co.jp/carbon-credits-journal-forum/

開催日 ：2026年2月3日（火）9：30～21：00

場所 ：東京国際フォーラム B7（※有楽町駅直結）

形式 ：オフライン限定、全セッションパネルディスカッション形式

参加費用：無料

（登壇者や参加企業と直接交流できるForum大交流会に参加する場合は有料）

参加方法：下記URLよりチケットをお申込みください（事前登録制）

https://carboncreditsjournalforum.peatix.com/

（２）コンプライアンスクレジットを取り巻く環境変化とGreenCheckerについて

概要 ：大阪ガス株式会社が主催するオンラインセミナーです。コンプライアンスクレジット・

ボランタリークレジットで今後想定される制度変化、GreenCheckerを活用した対応方法

等を解説します。

開催日 ：2026年2月20日（金）13：00～13：45

場所 ：ウェビナー（zoom）

参加費用：無料

参加方法：下記URLよりお申込みください（事前登録制）

https://zoom.us/meeting/register/Xn5HGv02QsaGzXQjVCr07g

■会社概要

企業名 ：大阪ガス株式会社

本社所在地 ：大阪府大阪市中央区平野町四丁目1番2号

代表 ：代表取締役社長 藤原 正隆

設立日 ：1897年4月10日

事業概要 ：ガスの製造・販売、電力の発電・販売 等

WEBサイト：https://www.osakagas.co.jp/