【少女の涙と農家の未来】９０秒の米粉麺が農水省優秀賞を受賞

株式会社 SMJ

農林水産省が推進する国民運動「ニッポンフードシフト」の2025年度セレクションにて、株式会社SMJ（福岡市）の国産米粉麺「WA-MEN（ワーメン）」が優秀賞を受賞しました。

開発の原点は、苦境に立つ国内農家を助け、日本の農業文化を次世代へつなぐこと。

その歩みの中で、かつて自身が原因不明の不調（グルテン不耐性）に悩まされた当事者としての経験と、提供した麺を食べて涙を流したアレルギー児の少女との出会いが重なり合いました。

世界最高水準「1ppm以下」の安全性と「90秒調理」を両立した麺を、自社専用工場で完成させました。

日本の農業と食卓の未来をシフトさせる革新的な取り組みとして国に認められ、全国100万人以上のアレルギー児家庭へ希望を届けます。

※現在、福岡市内で「米粉てんぷら工房 天」（西新店）、「米粉てんぷら・めん工房 天」（木の葉モール橋本店）の2店舗を運営。

新店舗の「米粉てんぷら・めん工房 天」

日本の農業を次世代へつなぐ挑戦。その使命を「確信」に変えた、一人の少女の涙

福岡市内で米粉料理店をプロデュース・運営する代表・青木栄作の活動の原点は、「日本の農家が誇りを持って米を作り続けられる環境を創り、その価値を世界へ、次世代へつなぐこと」という揺るぎない志にありました。

その想いを形にする歩みの中で、青木は自身の過去の苦い記憶と向き合うことになります。かつて自分を苦しめた原因不明の体調不良を知る青木にとって、店を訪れたある親子との出会いは衝撃的な瞬間でした。

深刻な小麦アレルギーを持つ7歳の少女が、提供された米粉麺を一口食べ、

「こんなに美味しい麺、はじめて食べた」と涙を流したのです。

「農家を救うための米粉が、目の前の子供の希望に変わる」。

その姿に心を打たれた青木の中で、日本の農業を支える決意と、アレルギーに悩む全ての人へ「食の自由」と「希望のわ（和・輪・環）」を広げることが、一つの揺るぎない決意に変わりました。

世界基準を凌駕する「1ppm」と、農家を助ける「一貫生産」

「米農家の愛を、食卓へ」。

このメッセージを体現するため、一切の妥協を排した生産体制を構築しました。

1ppmの約束と90秒の魔法：

原料には、一般的なグルテンフリー基準（20ppm以下）の20倍厳しい「ノングルテン認証（1ppm以下）」を取得した山口県産「やのくに純真米粉」を使用。

添加物・保存料・増粘剤不使用、アレルギー特定原材料28品目フリーを実現しました。

原材料は「米粉」と「北海道産馬鈴薯でんぷん」のみという徹底したシンプルさです。

さらに、小麦を一切持ち込まない自社専用工場「Rice Noodles Lab. AO」で製造することで、混入のリスクを極限まで排除しました。



独自の製法により茹で時間わずか90秒を実現し、多忙な現代の家庭に「安心」と「笑顔の時間」を提供します。

農家と手を取り、日本の水田を守る：

原料には、山口県産「やのくに純真米粉」など、代表自らが足を運び厳選した国産米のみを使用。

廃棄米などではない適正価格での買い取りを継続し、米粉という新たな活用法で日本の米文化を守る理念は、三菱UFJ銀行主催の国際食品コンペティション「FOOD × TECH Mercato」でも高く評価されました。

■ 未来への展望：国が認めた「食のシフト」を、福岡の食卓から

国内の食物アレルギー有症率は増加傾向にあり、特に小麦アレルギーは深刻な社会課題です。

「WA-MEN」は、単なる代替食品の枠を超え、国産米の価値を再定義し、農家が誇りを持って作り続けられる環境を支援する「次世代のモデルケース」として、農林水産省より優秀賞の栄誉を授かりました。

この受賞を記念し、開発の拠点でもある地元・福岡の皆様へ感謝を込めた特別試食イベントを開催いたします。

世界基準1ppmの安全性と、職人がこだわり抜いた「90秒」の魔法。

アレルギーをお持ちのご家族はもちろん、健康を願うすべての方に、その驚きの美味しさを直接体験していただく最初の機会となります。

開催日時： 2026年2月9日（月）・10日（火） 11:00～（※各日100食限定、無くなり次第終了）

場所： 木の葉モール橋本店 1F「米粉てんぷら・めん工房 天」

内容： 受賞商品「WA-MEN（温うどん）」の無料試食提供

■ 代表メッセージ：同じテーブルを囲める「自由な食卓」を次世代へ

私たちは、地方の農家との連携をさらに深め、国産米の新しい価値を創造し続けます。アレルギーの有無に関わらず、同じ鍋を囲み、同じ麺を「美味しい」と笑い合える未来。

その「わ（和・輪・環）」を広げていくことが、あの日涙した少女と、土を耕し続ける農家への、私たちの答えです。「一杯の麺が、子供の笑顔と、日本の農家の未来を創る」。

私たちはこれからも福岡から世界へ、安心の輪を広げてまいります。

商品名：WA-MEN（ワーメン）

種類：白米麺・玄米麺（2種類）

販売方法：amazonサイト(https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC-%E5%B0%8F%E9%BA%A6%E4%B8%8D%E4%BD%BF%E7%94%A8-%E4%BD%8E%E3%82%AB%E3%83%AD%E3%83%AA%E3%83%BC-WA-MEN-%E3%82%8F%E3%83%BC%E3%82%81%E3%82%93%E3%80%90%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%86%E3%83%B3%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E7%B1%B3%E7%B2%89%E3%80%91/dp/B0FFG6FKSJ?th=1)

楽天サイト(https://item.rakuten.co.jp/itsumococo/tn-wamen/)

製造拠点：Rice Noodles Lab.AO(https://s-m-j.jp/)（福岡市西区石丸三丁目11番1号）

【会社概要】

会社名：株式会社SMJ

代表者：代表取締役 青木栄作

所在地：福岡県福岡市西区豊浜一丁目8番16号

創業：2013年

理念：みんなの幸せの「わ(和・輪・環)」を広げる

TEL：092-791-5262

Email：nfo@s-m-j.jp

※本件に関する画像素材・詳細資料・商品サンプルのご依頼も随時受付中