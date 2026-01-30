【Hydro Flask(R)(ハイドロフラスク)】手元から輝きを放つ、ミラーコーティングを施した限定コレクション「Mirrored Metallics」が登場！

アルコ株式会社

アメリカを中心としたアパレル商材の輸入や卸売事業、小売事業を行うアルコ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：降幡昌弘）は、Hydro Flask(R)の限定コレクション「Mirrored Metallics」の販売を開始いたします。この新たな製品は、2026年2月6日(金)より、日本オフィシャルサイト（https://www.hydroflask.co.jp/）並びに全国の小売店にて購入可能です。

本コレクションは、思わず目を奪われるキラキラとしたミラーコーティングを施した、特別感あふれるシリーズです。ボトル本体だけでなく、キャップのピボット部分までミラー仕様に統一したこだわりのデザインが特徴。冬のお出かけはもちろん、華やかなパーティーシーンでも、アクセサリーのように手元を彩ります。

ラインナップ一覧



（左から）Gold / Silver

200ml Micro Hydro



容量：200ml

価格：\4,400（税込）



コーヒーや紅茶など少量のドリンクを持ち歩きたいときに最適。小さいバッグにも入れられる、人気の200mlサイズ。

（左から）Gold / Silver

32 oz Wide Mouth Flex Straw



容量：32oz（946ml）

価格：\9,460（税込）



ストローパーツを立ち上げるだけですぐに飲める便利なボトル。アウトドアやスポーツだけでなく、運転中の水分補給にもおすすめ。

Hydro Flask(R)(ハイドロフラスク)

Hydro Flask(R)(ハイドロフラスク)が生まれた地、アメリカ・オレゴン州ベンドはアウトドアとクラフトビールが非常に盛んなエリア。2009年、当時アメリカ市場でシングルウォールのステンレスボトルやハードプラスチックボトルが全盛の中、Hydro Flaskは初めて保冷・保温のできる断熱ボトル(Growler)の販売をスタート。手売りから始めたそのボトルは「いつでも冷たいビールを飲める」と地元の人々の心をすぐに掴みました。その後、ビーチエリアで注目を集めるライフセーバーにボトル提供をするなどユニークなPR戦略が功を奏し、人気は急速に拡大。 2011年には売上１億円を突破し、2015年にはヨーロッパを皮切りに国外販売を開始。その2年後には20カ国以上の進出を果たしており、同年、日本にも初上陸しました。アメリカ国内のステンレス・断熱ボトル市場では約70％のシェアを誇り、“断熱ボトル” という名称よりも“Hydro Flask”というブランド名が知れ渡っています。 ボトルをはじめ、様々なアクセサリーやアウトドアに適した軽量ボトルやカトラリー、アウティング向けのソフトグッズなど、豊富で幅広い製品ラインナップもHydro Flaskの大きな魅力の１つ。世界に想像以上のリフレッシュを提供する事こそがHydro Flaskの使命です。

オフィシャルサイト :https://www.hydroflask.co.jp/index.html公式Instagram :https://www.instagram.com/hydroflask.jp/