クラレグループの100周年CM「100年先が見える」篇を2月1日(日)より放映開始

株式会社クラレ

2026年、当社は創立100周年の節目を迎えます。これを記念し、周年CM「100年先が見える」篇を2月1日（日）より全国で放映開始いたします。

1926年の創業以来、当社は変わりゆく社会情勢やニーズに応えながら、社会的責任と独自技術の追求に邁進してきました。そこには、100年間変わらない、「素材で未来を切り拓く」という強い想いがあります。

当CMでは、創業者である大原孫三郎の言葉「わしの眼は十年先が見える」を通して、「この先の100年も素材の力で持続可能な社会の実現に貢献する」という当社の決意を表現しています。

CMの概要

・タイトル ：クラレグループ100周年CM「100年先が見える」篇 15秒

・CM放映開始 ：2026年2月1日（日）

■スポットCM

2026年2月1日（日）より全国にてオンエア開始

■ネット配信

2026年2月2日（月）よりクラレ公式YouTube(https://www.youtube.com/@kuraray3697)にてCM本編を公開

■制作スタッフ

・制作広告会社： (株)クオラス、(株)フォー・ファイヴ

・制作会社 ：(株)シースリーフィルム

・ディレクター：長沼 謙太

■CMの企画意図

当社は化学繊維レーヨンを祖業として1926年に創業して以来、変わりゆく社会情勢やニーズに応えながら、社会的責任と独自技術の追求に邁進してきました。創業者である大原孫三郎は、「社会から得た財はすべて社会に返す」との考えから、企業の社会的責任を重視し、大原社会問題研究所、労働環境の改善・改革に取り組む倉敷労働科学研究所（現・大原記念労働科学研究所）、倉紡中央病院（現・倉敷中央病院）、大原美術館などを設立。地域の医療・福祉や教育・文化、人々の生活水準の向上に貢献しました。

大原孫三郎の言葉「わしの眼は十年先が見える」は、「社会的課題の解決と新たな価値の創造に取り組むことで、より良い未来を創る」という意志を表しています。

次の100年も、独創性の高い技術で社会との価値共創を図り、「世のため人のため、他人（ひと）のやれないことをやる」という使命のもと、素材で新たな可能性を切り拓いていく―そのクラレグループの決意を、当CMに込めました。

株式会社クラレの概要

社長：川原 仁

本社：東京都千代田区大手町2-6-4 常盤橋タワー

事業内容：樹脂・化学品・繊維製品等の製造販売

資本金：890億円（2024年12月末現在）

連結営業利益：851億円（2024年度）

連結従業員数：11,941名（2024年12月末現在）

連結売上高：8,269億円（2024年度）