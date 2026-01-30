アジュバンコスメジャパン「muts totte（ミューツトッテ）」が「Pentawards」ゴールド賞を受賞

株式会社アジュバンコスメジャパン

サロン専売化粧品メーカー株式会社アジュバンコスメジャパン（所在地：兵庫県神戸市中央区下山手通五丁目5番5号 代表取締役社長：田中 順子）は、ヘアケア＆スタイリング「muts totte（ミューツトッテ）」ラインが、国際的に権威あるパッケージデザイン賞のひとつ、「Pentawards（ペントアワード）」ゴールド賞を受賞しました。「muts totte（ミューツトッテ）」は、瞬間的なケアを搭載した即時型ラインとして、ヘアケア＆スタイリングブランド「muts（ミューツ）」から発売されています。

受賞作品

＜BODY, HEALTH & BEAUTY部門 ボディケアカテゴリー ゴールド賞受賞＞

・ シリーズ名称：「muts totte」

・ シリーズサイト：https://muts-hairtouch.jp

・ アートディレクター・デザイナー：北村 圭三 プランナー：石田 大輔

「Pentawards（ペントアワード）」について

「Pentawards（ペントアワード）」は、2007年にベルギーで創立された、世界初のパッケージデザインに特化した権威のあるデザインコンペティションです。世界中から優れたパッケージデザインがノミネートされ、これまでの応募総数は、世界95か国以上、 36,000以上に上ります。世界で最も革新的・刺激的・かつ強力な、受賞者たちのパッケージデザインを展示しています。

「muts totte（ミューツトッテ）」について

「Z世代」を中心に「短い時間でどれだけの効果・満足度を得られるか」という視点が重視される昨今。その流れは若年層にとどまらず、幅広い世代で浸透し、それはただ単に時間を短くすることではなく、時間が短くても効果が高く満足度の高いものを指しています。そこでヘアケア＆スタイリングブランド「muts(ミューツ)」から、エンドユーザー・サロン様の悩みやニーズに寄り添い、即効性を重視し、1つの効果を最大限に研ぎ澄ました「muts totte（ミューツトッテ）」ラインを2025年6月に発売するに至りました。

株式会社アジュバンコスメジャパン

一人ひとりの美と健康をサポートするために、創業よりカウンセリング販売 にこだわりをもつサロン専売化粧品メーカー。“美と健康を通じて夢と感動をお届けする”をという想いのもとスキンケア・ヘアケアアイテムを展開しています。