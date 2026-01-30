名古屋ラグジュアリーホテルTIADより、バレンタイン限定でモルトンブラウンコラボショコラを発売

モルトンブラウンジャパン株式会社

名古屋のラグジュアリーホテル〈TIAD, Autograph Collection〉にて、モルトンブラウンとのコラボショコラを2026年1月13日(火)から2月14日(土)までの期間限定で販売します。モルトンブラウンの「ピンクペッパーコレクション」からインスピレーションを得た限定フレーバーのショコラ1種、TIADショコラ4種がセットになったバレンタインコラボショコラを販売。バス＆シャワージェル30ml（オレンジ＆ベルガモット、サイプレス＆シーフェンネル、デリシャス ルバーブ＆ローズのいずれか1つ）もプレゼントします。香りと味覚が響き合う、記憶に残る新しいバレンタイン体験をご提供します。

モルトンブラウンの香りからインスパイアされたフレーバーが楽しめる「バレンタイン コラボ ショコラ」

・ピンクペッパー

(手前から)ミントビター、オレンジピール&パッションガナッシュ、ピンクペッパー、ビターガナッシュ、苺&ミルク

モルトンブラウンの「ピンクペッパーコレクション」にインスパイアされたTIADオリジナルの限定ショコラ。ピンクペッパーを練りこんだラズベリーとライチのコンフィチュール、ジンジャーとラズベリー、苺のガナッシュクリームを使った一粒は、カカオの芳醇な香り、ラズベリーの甘酸っぱさとライチのエキゾチックな香りが口いっぱいに広がります。さらにジンジャーの爽やかな辛みがラズベリーと苺の甘酸っぱさを引き立て、軽やかな甘さを演出します。このショコラのクライマックスは、"丸ごと使われたピンクペッパー"。口の中でピリリと弾け、味覚だけでなく嗅覚にも響く、忘れられない余韻を残します。

・オレンジピール&パッションガナッシュ

オレンジピールの持つ苦みと甘みに、パッションフルーツの酸味でバランスをとったショコラ。オレンジの食感も合わせて楽しんでいただけます。

・苺&ミルク

いちごとミルクを同量でブレンドしたまろやかなガナッシュにドライフランボワーズの酸味がアクセント。

・ミントビター

爽やかなフレッシュミントの香りのガナッシュと、カカオ本来の風味を追求したビターガナッシュの邂逅が新鮮な味わい。TIADブルーをアクセントに。

・ビターガナッシュ

ドミニカ共和国、アロヨ・トロ地域のフルーティーで酸味のあるカカオ。ミルクチョコレートのコクと、シングルビーンズならではのカカオを感じてください。

大切な方へのギフトに、ご自身へのご褒美に。香りと味わいが響きあう、これまでにない体験をお試しください。今年のバレンタインが、きっと心に残る特別なひとときになります。

TIAD×MOLTON BROWN バレンタイン コラボ ショコラ

販売期間︓2026年1月13日(火)～2月14日(土)

価格︓2,600円(税込)

販売場所︓la boutique de TIAD(TIAD1F)

営業時間︓11:00～20:00

【ショップに関するお問い合わせ先】

TEL︓052-212-5888(10時～22時)

Email︓restaurant-rsv@hotel-tiad.com

公式サイト︓https://hotel-tiad.com/

【TIAD, AUTOGRAPH COLLECTIONについて】

名古屋初のラグジュアリーホテルとして街の価値を高めることに貢献すべく誕生した「TIAD, オートグラフ コレクション」は、世界の賓客をお迎えするにふさわしい美しさとライフスタイルホテルの軽やかさを併せ持つ新しい時代のホテルです。2024年、2025年と2年連続でミシュランガイドのホテルセレクション「1ミシュランキー」を獲得、2024年にはSDGsを実践する国内宿泊施設の国際認証「Sakura Quality An ESG Practice」において『4御衣黄（ぎょいこう）ザクラ』を取得しております。また、名古屋市の中心栄の矢場町駅から徒歩1分という好立地に位置し、目の前には久屋大通公園の豊かな自然が広がり、その緑や光や風と共生するようデザインされた空間が評価され、「2024グッドデザイン賞」を受賞いたしました。2024年度マリオット顧客満足度調査においても、日本国内のマリオット・プレミアムカテゴリーホテルで第3位に選ばれております。TIADは、訪れたゲストに至上の寛ぎをお約束いたします。

【HOTEL WEBサイト】 https://hotel-tiad.com/

【HOTEL Instagram】 https://www.instagram.com/hotel_tiad/

モルトンブラウン フレグランス コレクション

ピンクペッパーコレクション

レユニオン島の夕暮れ。宝石を散りばめたかのようにキラキラと鳥たちが暖かい空気の中を飛び交う。カラフルな家屋の屋根の上には、砕いた甘いスパイスの香りが漂う。フレッシュなスパイスとフローラルが重なり合う、センシュアルな香り。モダンで媚びないブレンドで、都会的なモード感をまといたい時におすすめです。

オレンジ&ベルガモット

オレンジツリーが取り囲むセビリアの街からインスパイアされたフレグランス。オレンジオイル、マンダリン、ネロリが織りなす上品なシトラスの香りです。

サイプレス&シーフェンネル

モルトンブラウンのパイオニアスピリットを表現し、海のエネルギーと陸の自然の雄大さを感じさせます。潮風とクールなスパイスの爽やかなマリンノートのコレクション。

デリシャス ルバーブ&ローズ

ローズとルバーブの魅力が詰まった、フローラル・フルーティノートのフレグランス。華やかなローズ、ジューシーでフルーティなルバーブやユズの繊細なアロマのハーモニーが甘く爽やかに香ります。

MOLTON BROWN

モルトンブラウンは、英国発のフレグランスメイカーとして、50年以上にわたり、個性豊かな香りと感覚に寄り添うラグジュアリーな体験を丁寧にお届けしています。ロンドンの創造性と多様性を背景に、自由な発想を尊重する調香師たちとともに、香りを通じて日々の暮らしに彩りを添えています。フレグランス、ボディウォッシュ、ホームアロマなど、日常のひとときを豊かに演出するアイテムを展開。すべての製品(雑貨など一部製品を除きます)は英国で製造され、創業以来、動物実験を行わない姿勢を貫いています。成分へのこだわりと環境への配慮は、ブランドが大切にしている価値のひとつです。その品質と持続可能な取り組みが評価され、モルトンブラウンはチャールズ3世陛下にパーソナルケア製品を提供する英国王室御用達ブランドとして、ロイヤルワラントを授与されました。この名誉を誇りに、ブランドはこれからも誠実なものづくりを続けていきます。調香師たちは、自身の記憶や感性を香りに込め、感覚に響く香りの世界を丁寧に創り上げています。それぞれの香りは、お客様ひとりひとりの感性と共鳴し、自然・記憶・文化が織りなす豊かな背景の中で、彩りと深みをもたらします。モルトンブラウンは、香りを通じて、日々の暮らしにさりげない特別さと、心に残る体験をお届けします。