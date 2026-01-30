株式会社インフィニブレイン(本社：大阪市中央区、代表取締役：武山 英治)は、オンラインゲームプラットフォーム「DMM GAMES」( https://games.dmm.com/ )にて配信している、近未来くノ一ロールプレイングゲーム『対魔忍RPG』は、1月30日(金)より限定ユニットを獲得できる期間限定マップイベント「バレンタインメイドとチョコ狩人」などをお知らせいたします。▼公式サイトhttps://games.dmm.com/detail/taimanin_rpg/▼公式X(Twitter)アカウント(@taimanin_rpg)https://x.com/taimanin_rpg▼公式対魔忍RPGチャンネルhttps://www.youtube.com/channel/UClq3kKcD2Senp1tF5WsJVIw―――――――――――――――――――――――▼イベント概要イベント名：「バレンタインメイドとチョコ狩人」開催期間 ：2026年1月30日 (金) 17:00 ～ 2月13日 (金) 10:59ストーリー：廃棄都市アミダハラ。中でも魔界の門を擁するサナダヤマ地区は、高濃度の瘴気によって危険な魔境と化している。その魔境の一角で、サイボーグ兵士・メイジャーと、リッチメイドことアルメリアが対峙していた。闘志を剝き出しにして睨み合う二人、それぞれの目的とは――。

【チョコ狩人】信楽 まめ----------五車町からそう遠くない山の中に住みついた狸型の魔族。普段は山奥の家でのんびり畑仕事をしながら暮らしていて、近所に住むおじいさんおばあさんや山の動物たちとも仲良くしている。そんなご近所さんに日頃のお礼をするため、バレンタインにチョコを贈ろうと考えたまめ。彼女が目を付けたのが『ある特殊な魔獣』が分泌するという最高級のチョコ素材だった。かくしてまめは『チョコ狩人』となり、最高級チョコ素材を生み出すという謎の生物の捜索に乗り出すのだった。

▼期間限定ピックアッププレミアムガチャが開催！期間中は新規キャラクター『【魅惑のチョコメイド】リッチメイド』『【超濃縮ショコラトル】薬師寺 瑞穂』『【オトコノコVD】藍野 のぞみ』の出現確率がアップしております。

【魅惑のチョコメイド】リッチメイド----------リッチにしてメイドの美女？刺客。本名はアルメリアという。そんなアルメリアだが今回のバレンタインは特に気合が入っている。ブラックと同じ匂いを感じる新たなご主人様候補・ふうま小太郎への極上のチョコの贈り物……さらにもう一つ、とっておきのプレゼントで彼の心を射止めようと画策中。果たしてアルメリアのちょっと歪んだ愛は実を結ぶのか──。

【超濃縮ショコラトル】薬師寺 瑞穂----------五車の医療科学チームに所属する対魔忍。古くは典薬寮に属し、調薬技術を研究してきた一族の出身。そんな瑞穂は、チョコに含まれる特殊な成分に目を付けると、カカオに含まれる栄養素を抽出し、秘伝の製法で加工することで特製ドーピングチョコドリンクを製造した。その効果は絶大で、筋力や反射神経を一時的ながら大幅に強化することが可能となった。ただし、摂取量を誤れば、深刻な副作用に陥るリスクがあるらしい……。

【オトコノコVD】藍野 のぞみ----------五車学園を卒業した対魔忍。華奢で可憐な容姿だがれっきとした男性である。そんなのぞみにとって、バレンタインは重大なイベントだ。恋に胸をときめかせる男女が街に溢れ、可愛く包装されたチョコが華を添える、冬の寒さをも溶かす甘く特別な一日。一般的にバレンタインは女の子がチョコを渡すイベントだが、しかし好意を伝えるのに男の子も女の子も関係ない……。そんなことを考えつつ、のぞみは可愛らしい手作りチョコを手に“彼”との待ち合わせ場所に急ぐのだった。

▼バレンタインセットが販売！販売期間 ：2026年1月30日 (金) 17:00 ～ 2月6日 (金) 16:59販売価格 ：1500DMMポイント販売期間中、3回限定で購入できるお得なセット販売となります。▼バレンタインミニセットが販売！販売期間 ：2026年1月30日 (金) 17:00 ～ 2月6日 (金) 16:59販売価格 ：500DMMポイント販売期間中、1日1回限定で購入できるお得なセット販売となります。※詳細についてはショップの「おすすめ」ページをご確認ください。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=spcwitkQb24

注意事項・キャンペーン、イベントの仕様、日程については予告なく変更する場合があります。・本イベントは今後、再度開催する可能性があります。▼製品概要タイトル ：対魔忍RPGプラットフォーム：DMM GAMES／DMM GAMESストア権利表記 ：(C)2018 LILITH.ALL Rights reserved.＜対応環境＞WindowsOS：Windows 11(64bit) 以上【推奨ブラウザ】Google Chrome(64bit)Microsoft Edge(Chromium版)(64bit)※バージョン記載のないものは最新バージョンとなります。※上記は推奨環境となり、動作を保証するものではありません。※掲載内容は予告なく変更される場合があります。■会社概要名称 ：株式会社インフィニブレイン所在地 ：［大阪本社］ 〒542-0061 大阪市中央区安堂寺町2-3-5 第18松屋ビル8F ［東京支社］ 〒108-0014 東京都港区芝5-1-13 MAビル三田Ⅱ 2F代表 ：代表取締役 武山 英治事業内容：ゲーム・アニメの企画・販売、ゲームパブリッシング事業、 グッズの企画・開発・販売URL ：https://www.infini-brain.co.jp/