ジョルダン株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤俊和、以下「ジョルダン」)は、1月30日(金)より、鹿児島市交通局(交通局長：枝元昌一郎)、鹿児島ユナイテッドFC(代表取締役：湯脇健一郎)が運行・企画する「鹿児島ユナイテッドFCホームゲーム限定市電1日乗車券」を昨年に引き続き、今年もモバイルチケット限定で販売いたします。

モバイルチケットはジョルダンが経路検索サービス「乗換案内」にて提供している、スマートフォンで購入してそのまま利用できる便利なチケットサービスです。





「鹿児島ユナイテッドFCホームゲーム限定市電1日乗車券」





「鹿児島ユナイテッドFCホームゲーム限定市電1日乗車券」は、鹿児島ユナイテッドFCのホームゲーム観戦に訪れるファン、サポーターはもちろん、ビジターサポーターも対象とした、市電が1日乗り放題となるモバイルチケットです。通常の市電の運賃が大人1回170円のため、大人250円で1日乗り放題となる本チケットは大変お得です。さらに、市電1日乗車券に加え、ホームゲーム会場で利用できる特典や、市内の人気観光施設での入場料割引などの特典が付いており、観戦と観光の両方をお楽しみいただけます。

鹿児島ユナイテッドFCのホームスタジアムが位置する鹿児島市は、桜島をはじめ、錦江湾や仙巌園、明治維新ゆかりの歴史スポットなど、多彩な観光資源を有し、年間を通じて多くの観光客で賑わうエリアです。

本チケットを利用することで、サッカー観戦の前後に、市電を活用した鹿児島市内観光をより手軽かつお得に楽しむことができます。





また現在、鹿児島市交通局の市電・市バスが乗り放題となる「市電・市バス・シティビュー1日乗車券」と「市電・市バス・シティビュー24時間乗車券」も、モバイルチケットで好評販売中です。





ジョルダンと鹿児島市交通局は、今後もデジタルチケットを通じて、観戦客や観光客をはじめとする多くの方が、安全・安心で快適に移動できるよう貢献していきます。









■「鹿児島ユナイテッドFCホームゲーム限定市電1日乗車券」の概要

鹿児島ユナイテッドFCホームゲーム開催日に使える市電1日乗車券と、白波スタジアム・鹿児島市立美術館・いおワールドかごしま水族館などの優待特典が付いたお得なチケットです。

※白波スタジアムへは、騎射場(きしゃば)・郡元(こおりもと)電停をご利用ください。

※バスには乗車できません。





販売期間 ：1月30日(金)10:00～

利用期間 ：2月8日(日)、2月15日(日)、2月22日(日)、3月15日(日)、4月5日(日)、

4月12日(日)、4月29日(水)、5月以降のホームゲーム開催日

(5月以降の試合日は鹿児島ユナイテッドFCホームページにて

ご確認ください)

※試合開催順延の可能性があるため、

利用期間は実際の利用日と異なる場合があります。

価格(税込)：大人 250円/小児 120円





チケット詳細ページ： https://ticket.jorudan.co.jp/kagoshima/kufc/ja/





「鹿児島ユナイテッドFCホームゲーム限定市電1日乗車券」券面イメージ

■購入方法

モバイルチケットはジョルダンが運営する「乗換案内」アプリから購入できます。

アプリは下記からダウンロードできます。





iOS ： https://apps.apple.com/jp/app/id299490481

Android ： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.jorudan.nrkj&referrer









■モバイルチケット紹介ページ

https://ticket.jorudan.co.jp/ja/









■ジョルダンについて

1979年12月に設立したジョルダンは、「乗換案内」を中心とするソフトウェア開発や携帯コンテンツ事業を軸に、旅行業などのビジネスを展開し組み合わせることで、「移動に関するNo.1 ICTカンパニー」としての地位を確立することを経営戦略として掲げています。また、ジョルダンの主要サービスである「乗換案内」のスマートフォンアプリは累計5,400万ダウンロードを超え、多くのユーザーの「移動」をサポートしています。

ホームページ ： https://www.jorudan.co.jp/





■鹿児島ユナイテッド FC について

2013年11月に設立した鹿児島ユナイテッドFCは、JFLで2年戦ったのち日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)に2016年に加盟しました。本土、離島、県外、世界中の鹿児島にゆかりのある人たちの鹿児島愛をひとつにし、それらを鹿児島のチカラに変えられる存在になることを意味し、このチーム名がつけられました。

公式サイト ： https://kufc.co.jp/